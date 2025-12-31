Welt: Europa este pregătită să trimită până la 15.000 de soldați în Ucraina

Țările europene și-au declarat disponibilitatea de a trimite între 10.000 și 15.000 de soldați în Ucraina în primele șase luni după încetarea ostilităților, ca parte a garanțiilor de securitate, susține publicația germană Welt.

Potrivit informațiilor din cercurile diplomatice de la Bruxelles, europenii sunt pregătiți să participe la monitorizarea unui posibil armistițiu între Rusia și Ucraina.

„Planurile privind garanțiile de securitate pentru Ucraina sunt gata. Acestea au fost elaborate în principal de experți militari din Marea Britanie și din forțele armate franceze, în cooperare cu Bruxelles”, au raportat reprezentanții diplomatici familiarizați cu desfășurarea negocierilor, scrie Welt, potrivit de Ukrainska Pravda.

Se menționează că Franța și Regatul Unit, dacă va fi necesar, sunt pregătite să monitorizeze respectarea încetării focului folosind trupe terestre, a căror dimensiune este estimată la 10.000-15.000 de persoane în primele șase luni după încetarea ostilităților.

În plus, surse diplomatice au declarat că „Franța și Regatul Unit sunt gata să participe la monitorizarea încetării focului chiar și fără un mandat din partea Organizației Națiunilor Unite (ONU) sau a Uniunii Europene”. O invitație din partea Ucrainei ar fi suficientă pentru ambele țări.

Monitorizarea încetării focului din aer și pe mare va fi asigurată de statele vecine Ucrainei.

Turcia joacă, de asemenea, un rol în elaborarea planurilor de monitorizare a încetării focului, deoarece ar putea monitoriza regiunea Mării Negre.

