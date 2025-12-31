Witkoff: Statele Unite au purtat discuții cu Ucraina și țări europene despre următorii pași în vederea încheierii războiului

31-12-2025 | 21:52
putin witkoff
Consilierii lui Donald Trump au avut convorbiri miercuri cu Volodimir Zelenski şi consilieri de securitate naţională din Europa despre următorii paşi în încheierea războiului în Ucraina, a declarat emisarul special al SUA, Steve Witkoff.

"Ne-am concentrat asupra modului în care să facem ca discuţiile să avanseze în mod practic în cadrul procesului de pace al @POTUS", inclusiv consolidarea garanţiilor de securitate "şi dezvoltarea unor mecanisme eficiente de prevenire a conflictelor pentru a contribui la încheierea războiului şi a ne asigura că acesta nu se va relua", a declarat Witkoff într-o postare pe reţelele sociale.

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, ginerele lui Trump, Jared Kushner, şi principalul negociator al Ucrainei, Rustem Umerov, au participat, de asemenea la aceste discuţii.

Europa a fost reprezentată de consilierul britanic pentru securitate naţională Jonathan Powell, consilierul francez pentru securitate naţională Emmanuel Bonne şi consilierul german pentru securitate naţională Gunther Sautter.

Volodimir Zelenski declarase marţi că consilierii de securitate naţională din cadrul "Coaliţiei Voinţei" se vor întâlni sâmbătă în Ucraina, iar apoi liderii ţărilor respective se vor reuni în Franţa pe 6 ianuarie.

iran proteste
A treia zi de proteste anti-scumpiri în Iran. O clădire oficială, atacată. Mossadul e „pe teren”

Respectiva coaliţie condusă de Marea Britanie şi Franţa grupează peste 30 de ţări, dar nu se ştie deocamdată care dintre acestea vor participa la întâlniri.

Separat, principalul negociator ucrainean Rustem Umerov a declarat miercuri că Kievul şi-a coordonat poziţiile cu SUA şi aliaţii săi europeni în cadrul unor discuţii telefonice la nivelul de consilieri de securitate.

Într-un mesaj pe Telegram, Umerov scrie că "i-a raportat" preşedintelui Volodimir Zelenski despre discuţiile telefonice. Anterior, emisarul lui Donald Trump, Steve Witkoff declarase că Zelenski ar fi participat la aceste discuţii.

"Ne-am coordonat poziţiile şi am planificat noi întâlniri cu partenerii europeni şi americani în ianuarie", a transmis Umerov. Munca va continua în noul an pentru a produce rezultate "tangibile" în eforturile de soluţionare a conflictului dintre Ucraina şi Rusia.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost recent în Florida, unde s-a întâlnit cu preşedintele american Donald Trump. În urma întâlnirii, liderul ucrainean a declarat că planul de pace al SUA a fost aprobat în proporţie de 90%. Problemele teritoriale şi cele legate de centrala nucleară din Zaporojie rămân în suspensie. Zelenski a mai spus că s-a pus de acord cu Donald Trump asupra garanţiilor de securitate, notează portalul Rbc.ua.

