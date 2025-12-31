Guvernul Bolojan încheie anul 2025 cu restanțe și fără buget pe 2026. Prima decizie majoră așteptată să o ia în ianuarie

Stiri Politice
31-12-2025 | 19:42
×
Codul embed a fost copiat

Anul 2026 nu va fi simplu, dar ar trebui să fie mai bun, a spus premierul Ilie Bolojan într-un bilanț al primelor 6 luni de guvernare.

autor
Laura Culiță

Dacă statul va încasa taxele și impozitele stabilite și banii vor fi cheltuiți prudent nu va mai fi nevoie să creștem alte taxe sau impozite, este promisiunea făcută de șeful Executivului.

Oficialul a vorbit și despre restanțele privind reforma administrației și companiilor de stat.

Măsurile luate în ultimele șase luni au fost necesare pentru a pune ordine în finanțele țării, a spus premierul Ilie Bolojan. Guvernul și-a propus să pună frână cheltuielilor statului si să crească încasările la buget.

Ilie Bolojan, premierul României: „Dacă păstrăm cursul stabilit pentru anul acesta, anul 2026 ar trebui să fie unul mai bun pentru tot cetăţenii ţării noastre”.

Citește și
Ilie Bolojan
Ilie Bolojan a făcut bilanțul celor șase luni de guvernare: „Vom avea un deficit mai mic decât 8,4% pe care ni l-am propus”

Riscam să rămânem fără fonduri europene și să nu ne mai putem împrumuta așa că a fost nevoie de măsuri rapide - de creșterea TVA, eliminarea unor sporuri salariale și înghețarea unor venituri, a explicat șeful Executivului.

El a anunțat ca România încheie 2025 cu un deficit mai mic decât cel negociat cu Comisia Europeană, de 8,4% din Produsul Intern Brut, adică sub 160 miliarde de lei. Iar în 2026 ar trebui să avem un deficit de circa 6%.

Ilie Bolojan: „Dacă ne vom încasa taxele şi impozitele care au fost stabilite în acest an şi vom fi prudenţi în modul în care vom cheltui banii, nu va mai fi nevoie să creştem alte taxe sau impozite”.

Guvernul așteaptă între timp și o decizie a Curții Constituționale în privința pensiilor magistraților, pe 16 ianuarie. De soluția CCR depinde dacă încasăm sau nu 231 de milioane de euro, fonduri de la Bruxelles.

Pe de altă parte, anul 2025 se încheie și cu restanțe și fără ca bugetul pentru 2026 să fie gata.

Este așteptată reforma administrației locale și centrale, amânată luni întregi, din cauza neînțelegerilor din coaliția de guvernare. Și tot în 2026 ar trebui să fie făcută reforma companiilor de stat. Guvernul urmează să decidă în ianuarie ce companii dintr-un total de 22 vor fi dizolvate, comasate ori restructurate.

Sursa: Pro TV

Etichete: guvern, datorii, ilie bolojan,

Dată publicare: 31-12-2025 19:41

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Emma Răducanu, desemnată cea mai atractivă jucătoare de tenis din lume!
GALERIE FOTO Emma Răducanu, desemnată cea mai atractivă jucătoare de tenis din lume!
Citește și...
Bolojan a anunțat ce urmează în 2026. Tăierile și reformele pregătite de Guvern pentru anul următor. „Avem acord în coaliție”
Stiri Politice
Bolojan a anunțat ce urmează în 2026. Tăierile și reformele pregătite de Guvern pentru anul următor. „Avem acord în coaliție”

Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, că pentru anul următor a obţinut un acord politic în coaliţia de guvernare pentru continuarea reformelor, el arătând că avem nevoie de o reformă atât a administraţiei locale cât şi a celei centrale.

Ilie Bolojan a făcut bilanțul celor șase luni de guvernare: „Vom avea un deficit mai mic decât 8,4% pe care ni l-am propus”
Stiri Politice
Ilie Bolojan a făcut bilanțul celor șase luni de guvernare: „Vom avea un deficit mai mic decât 8,4% pe care ni l-am propus”

Premierul Ilie Bolojan a făcut, marţi, un bilanţ al activităţii Executivului în 2025 și a declarat că, în prima jumătate a anului, măsurile Guvernului au pus finanțele publice în ordine, asigurând respectarea țintei de deficit la final de an.

Ilie Bolojan și premierul olandez au mâncat la popotă, alături de militari, la Baza Aeriană 71 de la Câmpia Turzii | VIDEO
Stiri Politice
Ilie Bolojan și premierul olandez au mâncat la popotă, alături de militari, la Baza Aeriană 71 de la Câmpia Turzii | VIDEO

Premierul Ilie Bolojan a discutat cu omologul său olandez despre sprijinul pentru Ucraina, perspectivele negocierilor de pace și contracararea campaniilor de dezinformare ale Rusiei. Cei doi au luat masa alături de militari, la Baza Aeriană 71.

Recomandări
De Revelion, majoritatea românilor rămân acasă, iar PRO TV domină preferințele tuturor generațiilor pentru noaptea dintre ani
Stiri actuale
De Revelion, majoritatea românilor rămân acasă, iar PRO TV domină preferințele tuturor generațiilor pentru noaptea dintre ani

Un sondaj recent arată că 8 din 10 români își petrec Revelionul acasă ori la cei apropiați. Pentru cei care stau acasă, televizorul este elementul comun al serii.

Revelion cu ger și zăpadă. Unde vor fi -12 grade după miezul nopţii
Stiri actuale
Revelion cu ger și zăpadă. Unde vor fi -12 grade după miezul nopţii

Cei care plănuiesc să iasă din case la miezul nopții, trebuie să fie pregătiți de o noapte geroasă în multe orașe. La Brașov, de exemplu, se anunță minus 12 grade și s-ar putea să ningă slab.

Nicușor Dan, mesaj de Anul Nou: În 2026 statul român trebuie să devină mai eficient, mai corect şi mai aproape de cetățeni
Stiri Politice
Nicușor Dan, mesaj de Anul Nou: În 2026 statul român trebuie să devină mai eficient, mai corect şi mai aproape de cetățeni

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, cu câteva ore înainte de trecerea în noul an, că în 2026 este esenţial ca statul român să devină mai eficient, mai corect şi mai aproape de cetăţeni, după ce 2025 a fost "un an al încercărilor”.

Top citite
1 colindatori colinde plugusorul
Shutterstock
Stiri Diverse
Plugușorul - versuri și semnificație. Când se merge cu Plugușorul
2 Semnificația vâscului de Revelion. De ce se sărută cuplurile sub vâsc și cum a început această tradiție
Shutterstock
Stiri Diverse
Semnificația vâscului de Revelion. De ce se sărută cuplurile sub vâsc și cum a început această tradiție
3 masa de revelion peste
Shutterstock
Stiri Diverse
Ce se mănâncă de Revelion - superstiții culinare. La ce oră se mănâncă strugurii de Revelion
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 31 Decembrie 2025

03:29:55

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28