Guvernul Bolojan încheie anul 2025 cu restanțe și fără buget pe 2026. Prima decizie majoră așteptată să o ia în ianuarie

Anul 2026 nu va fi simplu, dar ar trebui să fie mai bun, a spus premierul Ilie Bolojan într-un bilanț al primelor 6 luni de guvernare.

Dacă statul va încasa taxele și impozitele stabilite și banii vor fi cheltuiți prudent nu va mai fi nevoie să creștem alte taxe sau impozite, este promisiunea făcută de șeful Executivului.

Oficialul a vorbit și despre restanțele privind reforma administrației și companiilor de stat.

Măsurile luate în ultimele șase luni au fost necesare pentru a pune ordine în finanțele țării, a spus premierul Ilie Bolojan. Guvernul și-a propus să pună frână cheltuielilor statului si să crească încasările la buget.

Ilie Bolojan, premierul României: „Dacă păstrăm cursul stabilit pentru anul acesta, anul 2026 ar trebui să fie unul mai bun pentru tot cetăţenii ţării noastre”.

Riscam să rămânem fără fonduri europene și să nu ne mai putem împrumuta așa că a fost nevoie de măsuri rapide - de creșterea TVA, eliminarea unor sporuri salariale și înghețarea unor venituri, a explicat șeful Executivului.

El a anunțat ca România încheie 2025 cu un deficit mai mic decât cel negociat cu Comisia Europeană, de 8,4% din Produsul Intern Brut, adică sub 160 miliarde de lei. Iar în 2026 ar trebui să avem un deficit de circa 6%.

Ilie Bolojan: „Dacă ne vom încasa taxele şi impozitele care au fost stabilite în acest an şi vom fi prudenţi în modul în care vom cheltui banii, nu va mai fi nevoie să creştem alte taxe sau impozite”.

Guvernul așteaptă între timp și o decizie a Curții Constituționale în privința pensiilor magistraților, pe 16 ianuarie. De soluția CCR depinde dacă încasăm sau nu 231 de milioane de euro, fonduri de la Bruxelles.

Pe de altă parte, anul 2025 se încheie și cu restanțe și fără ca bugetul pentru 2026 să fie gata.

Este așteptată reforma administrației locale și centrale, amânată luni întregi, din cauza neînțelegerilor din coaliția de guvernare. Și tot în 2026 ar trebui să fie făcută reforma companiilor de stat. Guvernul urmează să decidă în ianuarie ce companii dintr-un total de 22 vor fi dizolvate, comasate ori restructurate.

