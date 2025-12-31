Cadou de sfârșit de an de la Trump pentru Serbia și Putin. Ce a acordat după nouă luni de amânări succesive

SUA au acordat o licenţă temporară companiei petroliere sârbe NIS, controlată de companii ruseşti şi vizată de sancţiuni americane, ceea ce îi va permite să-şi reia producţia până în 23 ianuarie, a anunţat miercuri ministrul sârb al Energiei.

"Societatea NIS a obţinut o licenţă de la Biroul de control al activelor străine (OFAC) din cadrul Trezoreriei americane, care îi va permite să-şi continue activităţile până în 23 ianuarie. Aceasta înseamnă că rafinăria de la Pancevo va putea, după 36 de zile, să-şi reia funcţionarea", a afirmat ministrul sârb pe Instagram.

După nouă luni de amânări succesive, Washingtonul a impus la 9 octombrie sancţiuni asupra NIS, controlat în procent de 56% de societăţile ruse - Gazprom Neft şi Intelligence. Rafinăria sa de la Pancevo, în apropiere de Belgrad, care aprovizionează 80% din piaţa sârbă, a fost obligată să-şi întrerupă producţia la începutul lunii decembrie, potrivit Agepres.

