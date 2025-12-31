Cum petrec românii Revelionul. Un oraș a plătit 100.000 de euro pentru spectacol. „Facem o super-petrecere”

Pământenii care au intrat deja în 2026 l-au primit cu bucurie și focuri de artificii. Peste câteva ore va ajunge și la noi.

Ne va găsi la masă, înconjurați de familie și prieteni, sau pe stradă. La această oră, piețele în care se organizează petreceri sunt animate. Oamenii vor petrece Revelionul cu lasere, drone și concerte, bucuroși pentru ce au reușit până acum și cu speranțe pentru un an, mai bun.

Mai sunt doar câteva ore până când, cu artificii și luminiţe în decor, îi vom spune adio lui 2025 şi bun venit noului an. Mii de oameni se pregătesc să îl întâmpine pe 2026 afară, pe stradă. Iar pentru acest moment magic s-a muncit astăzi în detaliu.

Cu o deschidere de 36 de metri, scena pe care vor urca artiştii din Capitală răsuna deja de muzică. Peste zi s-au făcut probe, iar sunetul are o putere de peste 200.000 wați. Semn că vor putea dansa şi cei care nu vor avea loc aproape de scenă.

Cerul va fi şi el luminat de artificiile ce vor fi trase din cinci puncte, deja pregătite.

Roxana Hulpe, corespondent PROTV: „În Bucureşti, Revelionul se trăieşte cu artificii şi efecte vizuale în Piaţa Alba Iulia. Pe scenă vor urca Azur, 3 Sud Est şi Iris, iar mii de oameni sunt aşteptaţi să intre în noul an cântând refrene cunoscute.''

Emanuela Băluș, corespondent PROTV Timişoara: „La Timişoara, oamenii se strâng la scena din fața Operei cu o înălţime de 10 metri, şi vor putea urmări spectacolul pe ecrane mari. În piaţă, atmosfera va fi întreţinută de concertele susţinute de Ruslana şi Lupii lui Calancea, iar la miezul nopţii artificiile vor lumina cerul timp de 10 minute- un spectacol care, în alte oraşe, lipseşte anul acesta.''

Alexandra Clej, corespondent PROTV Cluj: „Și la Cluj, cerul se luminează, dar altfel. Artificiile sunt interzise, aşa că Revelionul aduce un show cu 400 de drone în centrul oraşului. Este un spectacol diferit, mai silenţios, urmărit de mii de oameni care aşteaptă noul an împreună.''

Ilknur Pintilie, corespondent PROTV Constanța: „Lasere, lumini şi muzică! Acestea sunt elementele care vor aduna mii de oameni la petrecerea în aer liber de la Constanța. Smiley va urca pe scena din centrul oraşului. Peste 10.000 de turişti sunt aşteptaţi să petreacă Revelionul într un decor diferit, dar cu aceeaşi bucurie.''

Lăsăm litoralul şi ne întoarcem în mijlocul ţării, la Brașov. Aici petrecerea începe în jurul orei 19.30, pe ritmuri grecești și continuă până după miezul nopții.

Dan Ghiță, viceprimar al municipiului Brașov: „Facem o super-petrecere, aici, în Piața Sfatului, o să avem și un mega-show de lasere. Pe scenă vor fi trei DJ, unul este foarte tânăr, are doar 16 ani, este brașovean.”

Petrecerea copiilor, la Iași

Iaşiul dă startul Revelionului cu petrecerea copiilor din faţa Palatului Culturii.

Mihai Chirica, primar Iaşi: „Urmează un concert de muzică populară şi de la ora 22 avem concertul Vunk, respectiv Spike. Vom avea lasere şi dronă şi focul de artificii''.

La Craiova organizarea Revelionului a costat 100.000 de euro. Turiştii curioşi au sosit deja să vadă scena: „O să venim aici cu o sticlă de şampanie, şi o să ne bucurăm de atmosferă, pentru focul de artificii venim din centru”

La toate petrecerile de Revelion din stradă, accesul este liber.

