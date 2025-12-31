Cum petrec românii Revelionul. Un oraș a plătit 100.000 de euro pentru spectacol. „Facem o super-petrecere”

Stiri actuale
31-12-2025 | 19:31
×
Codul embed a fost copiat

Pământenii care au intrat deja în 2026 l-au primit cu bucurie și focuri de artificii. Peste câteva ore va ajunge și la noi.

autor
Alexandra Clej,  Edi Măriuță,  Iulia Ciuhu,  Roxana Hulpe,  Roxana Vlădășel

Ne va găsi la masă, înconjurați de familie și prieteni, sau pe stradă. La această oră, piețele în care se organizează petreceri sunt animate. Oamenii vor petrece Revelionul cu lasere, drone și concerte, bucuroși pentru ce au reușit până acum și cu speranțe pentru un an, mai bun.

Mai sunt doar câteva ore până când, cu artificii și luminiţe în decor, îi vom spune adio lui 2025 şi bun venit noului an. Mii de oameni se pregătesc să îl întâmpine pe 2026 afară, pe stradă. Iar pentru acest moment magic s-a muncit astăzi în detaliu.

Cu o deschidere de 36 de metri, scena pe care vor urca artiştii din Capitală răsuna deja de muzică. Peste zi s-au făcut probe, iar sunetul are o putere de peste 200.000 wați. Semn că vor putea dansa şi cei care nu vor avea loc aproape de scenă.

Cerul va fi şi el luminat de artificiile ce vor fi trase din cinci puncte, deja pregătite.

Citește și
farmacii deschise de craciun
Farmacii deschise de Revelion 2025. Locații deschise non-stop pentru urgențe

Roxana Hulpe, corespondent PROTV: În Bucureşti, Revelionul se trăieşte cu artificii şi efecte vizuale în Piaţa Alba Iulia. Pe scenă vor urca Azur, 3 Sud Est şi Iris, iar mii de oameni sunt aşteptaţi să intre în noul an cântând refrene cunoscute.''

Emanuela Băluș, corespondent PROTV Timişoara: La Timişoara, oamenii se strâng la scena din fața Operei cu o înălţime de 10 metri, şi vor putea urmări spectacolul pe ecrane mari. În piaţă, atmosfera va fi întreţinută de concertele susţinute de Ruslana şi Lupii lui Calancea, iar la miezul nopţii artificiile vor lumina cerul timp de 10 minute- un spectacol care, în alte oraşe, lipseşte anul acesta.''

Alexandra Clej, corespondent PROTV Cluj: „Și la Cluj, cerul se luminează, dar altfel. Artificiile sunt interzise, aşa că Revelionul aduce un show cu 400 de drone în centrul oraşului. Este un spectacol diferit, mai silenţios, urmărit de mii de oameni care aşteaptă noul an împreună.''

Ilknur Pintilie, corespondent PROTV Constanța: Lasere, lumini şi muzică! Acestea sunt elementele care vor aduna mii de oameni la petrecerea în aer liber de la Constanța. Smiley va urca pe scena din centrul oraşului. Peste 10.000 de turişti sunt aşteptaţi să petreacă Revelionul într un decor diferit, dar cu aceeaşi bucurie.''

Lăsăm litoralul şi ne întoarcem în mijlocul ţării, la Brașov. Aici petrecerea începe în jurul orei 19.30, pe ritmuri grecești și continuă până după miezul nopții.

Dan Ghiță, viceprimar al municipiului Brașov: „Facem o super-petrecere, aici, în Piața Sfatului, o să avem și un mega-show de lasere. Pe scenă vor fi trei DJ, unul este foarte tânăr, are doar 16 ani, este brașovean.

Petrecerea copiilor, la Iași

Iaşiul dă startul Revelionului cu petrecerea copiilor din faţa Palatului Culturii.

Mihai Chirica, primar Iaşi: „Urmează un concert de muzică populară şi de la ora 22 avem concertul Vunk, respectiv Spike. Vom avea lasere şi dronă şi focul de artificii''.

La Craiova organizarea Revelionului a costat 100.000 de euro. Turiştii curioşi au sosit deja să vadă scena: „O să venim aici cu o sticlă de şampanie, şi o să ne bucurăm de atmosferă, pentru focul de artificii venim din centru

La toate petrecerile de Revelion din stradă, accesul este liber.

Sursa: Pro TV

Etichete: iași, bucuresti, brasov, revelion, focuri de artificii,

Dată publicare: 31-12-2025 19:31

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Emma Răducanu, desemnată cea mai atractivă jucătoare de tenis din lume!
GALERIE FOTO Emma Răducanu, desemnată cea mai atractivă jucătoare de tenis din lume!
Citește și...
Mesaje de Revelion 2026 – idei scurte pentru WhatsApp și urări de Anul Nou pentru familie și prieteni
Stiri Diverse
Mesaje de Revelion 2026 – idei scurte pentru WhatsApp și urări de Anul Nou pentru familie și prieteni

Anul Nou aduce emoții și dorința de a marca trecerea într-un nou început. Mesajele și urările pentru familie și prieteni devin mijloace prin care se transmit gânduri bune, speranțe și sentimente de apropiere.

Farmacii deschise de Revelion 2025. Locații deschise non-stop pentru urgențe
Stiri Diverse
Farmacii deschise de Revelion 2025. Locații deschise non-stop pentru urgențe

În noaptea dintre ani, bucureștenii au la dispoziție câteva farmacii deschise non-stop pentru urgențe.

Programul mall-urilor de Revelion 2026. Centrele comerciale deschise de Anul Nou
Stiri Diverse
Programul mall-urilor de Revelion 2026. Centrele comerciale deschise de Anul Nou

Românii care vor să meargă în mall de Revelion trebuie să știe care este programul marilor centre comerciale în ziua de 31 decembrie 2026.

Tradițiile de iarnă care nu erau pentru cei slabi de inimă. Ce ritualuri păgâne se țin în satele românești de Revelion
Stiri Diverse
Tradițiile de iarnă care nu erau pentru cei slabi de inimă. Ce ritualuri păgâne se țin în satele românești de Revelion

Tradițiile de iarnă din satele românești ascund ritualuri păgâne vechi, spectaculoase și uneori înfricoșătoare, practicate mai ales în noaptea de Revelion.

Ce se mănâncă de Revelion - superstiții culinare. La ce oră se mănâncă strugurii de Revelion
Stiri Diverse
Ce se mănâncă de Revelion - superstiții culinare. La ce oră se mănâncă strugurii de Revelion

Tradițional, de Revelion ciocnim șampanie și întâmpinăm Anul Nou cu gălăgie, dar ce punem pe masă? Asta depinde, desigur, de la țară la țară.

Recomandări
Nicușor Dan, mesaj de Anul Nou: În 2026 statul român trebuie să devină mai eficient, mai corect şi mai aproape de cetățeni
Stiri Politice
Nicușor Dan, mesaj de Anul Nou: În 2026 statul român trebuie să devină mai eficient, mai corect şi mai aproape de cetățeni

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, cu câteva ore înainte de trecerea în noul an, că în 2026 este esenţial ca statul român să devină mai eficient, mai corect şi mai aproape de cetăţeni, după ce 2025 a fost "un an al încercărilor”.

Maia Sandu, desemnată „Liderul Mondial al Anului”: The Telegraph: ”Liderul pe care Putin nu a reușit să-l învingă”
Stiri externe
Maia Sandu, desemnată „Liderul Mondial al Anului”: The Telegraph: ”Liderul pe care Putin nu a reușit să-l învingă”

Preşedinta Republicii Moldova a fost desemnată "Liderul Mondial al Anului" de publicaţia britanică The Telegraph, pentru rolul său decisiv în apărarea democraţiei şi pentru contracararea presiunilor şi ingerinţelor Federaţiei Ruse, informează Moldpres.

Primele locuri din lume care au intrat deja în anul 2026. Unde s-a dat startul Revelionului | GALERIE FOTO
Stiri Diverse
Primele locuri din lume care au intrat deja în anul 2026. Unde s-a dat startul Revelionului | GALERIE FOTO

Anul 2026 a început oficial după ce cei aproximativ 7.300 de locuitori ai atolului Kiritimati din Pacificul de Sud au salutat Anul Nou la miezul nopţii (12:00 ora României).

Top citite
1 colindatori colinde plugusorul
Shutterstock
Stiri Diverse
Plugușorul - versuri și semnificație. Când se merge cu Plugușorul
2 Semnificația vâscului de Revelion. De ce se sărută cuplurile sub vâsc și cum a început această tradiție
Shutterstock
Stiri Diverse
Semnificația vâscului de Revelion. De ce se sărută cuplurile sub vâsc și cum a început această tradiție
3 masa de revelion peste
Shutterstock
Stiri Diverse
Ce se mănâncă de Revelion - superstiții culinare. La ce oră se mănâncă strugurii de Revelion
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 31 Decembrie 2025

03:29:55

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28