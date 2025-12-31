VIDEO. Un șofer a intrat cu mașina de teren pe o pârtie din Parâng și a pierdut controlul. Surse: Susține că a greșit drumul

Sofer cu masina pe partie
Autorităţile din judeţul Hunedoara au făcut demersuri pentru identificarea unui şofer care, miercuri, a intrat cu un autovehicul de teren pe o pârtie, în staţiunea Parâng, judeţul Hunedoara.

Imagini în care se vede cum un autovehicul de teren, aparent scăpat de sub control, alunecă pe o pârtie acoperită cu zăpadă au fost postate online, miercuri. Cei care le-au publicat au precizat că incidentul s-a produs în staţiunea Parâng din judeţul Hunedoara.

Reprezentanţi ai Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Hunedoara au declarat, miercuri seară, pentru News.ro, că jandarmii nu au fost sesizaţi cu privire la incident, însă au intervenit după ce au aflat ce s-a întâmplat. Când echipajul Jandarmeriei a ajuns în zonă, maşina nu se mai afla pe pârtie, ci era într-o parcare, şoferul fiind plecat.

În aceste condiţii, autorităţile au făcut demersuri pentru a afla cine a condus maşina intrată pe pârtie.

Surse locale au precizat că zona în care a intrat autovehiculul de teren nu este o pârtie omologată, însă şoferul nu avea voie să intre pe acel tronson, întrucât pentru a ajunge acolo a intrat pe o porţiune de drum care în această perioadă a anului este închisă circulaţiei publice. Aceleaşi surse spun că proprietarul maşinii, turist, nu localnic, a explicat că a greşit drumul căutând să ajungă la unitatea de cazare, el spunând că nu a avut intenţia de a intra în zona unde turiştii se bucurau de zăpadă.

