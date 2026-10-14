În această variantă, carnea are în centru o umplutură picantă de brânză feta, al cărei gust este echilibrat de roșiile tăiate cubulețe și de pâinea pita, alături de care se servește preparatul.

Ce sunt Bifteki

Bifteki este un preparat din carne tocată, asezonată cu sare, piper și diverse condimente care îi dau un gust aparte. În compoziție se mai adaugă pesmet sau pâine, ceapă rasă, ulei de măsline, ou, lapte și pătrunjel, alături de alte condimente. Amestecul este modelat, de obicei, sub formă rotundă. Denumirea preparatului provine din cuvântul francez „bifteck”, iar bifteki este unul dintre preparatele cunoscute ale bucătăriei grecești.

Care este diferența dintre Bifteki și chiftelele clasice

Chiftelele românești se prepară de obicei din carne tocată de porc, vită sau amestec, la care se adaugă ou, pâine înmuiată, usturoi și verdeață. Se prăjesc în baie de ulei și sunt chiftelele clasice din bucătăria românească.

Pe de altă parte, bifteki este un preparat tradițional grecesc, făcut din carne tocată, de obicei de vită sau dintr-un amestec de vită și porc. În compoziție se pot adăuga ceapă, usturoi, pătrunjel, ulei de măsline, ou și pâine înmuiată sau pesmet. Carnea este condimentată cu sare, piper și ierburi aromatice, iar preparatul este gătit frecvent pe grătar sau la cuptor. Unele variante au în interior brânză feta sau alt tip de brânză.

Bifteki este, în general, mai mare și mai plat, asemănător unui burger, în timp ce chiftelele românești sunt mai mici și rotunjite. În plus, bifteki se servește adesea cu pita, salată grecească, cartofi sau sos tzatziki.

Ingrediente pentru Bifteki grecești

Pentru a prepara bifteki grecești, ai nevoie de următoarele ingrediente:

• 500 g carne de vită tocată, de preferat mai slabă

• 1 roșie medie sau mare, rasă

• 1 ceapă rasă

• 1 cățel de usturoi, tocat mărunt sau ras

• 80 g pesmet (Panko sau pesmet obișnuit)

• 1 ou

• 1 lingură de ulei de măsline

• 1½ linguri de oregano uscat

• 1 lingură de sare

• 1 lingură de piper negru măcinat

Cum se prepară Bifteki

Rade ceapa și roșia într-un bol mare. Adaugă carnea de vită tocată.

Pune pesmetul, oul, oregano, usturoiul, uleiul de măsline, sarea și piperul. Amestecă bine toate ingredientele cu mâinile, până obții o compoziție omogenă.

Folosind ca reper o cană de măsurare de aproximativ 60 ml, împarte compoziția în porții egale. Modelează fiecare porție în formă ovală și aplatizeaz-o ușor. Pune bifteki-urile pe o farfurie.

Acoperă farfuria și pune preparatele la frigider pentru cel puțin o oră. Scoate bifteki-urile din frigider cu cel puțin 30 de minute înainte de a le găti. Prepară-le la grătar, pe grill, în tigaie, la cuptor sau în friteuza cu aer cald (air fryer), conform instrucțiunilor de mai jos.

Dacă le faci la grătar

Presară puțină făină peste fiecare bifteki și unge-le cu puțin ulei de măsline. Pune-le pe grătarul preîncălzit și acoperă grătarul. Menține focul la intensitate medie spre mică. Gătește timp de 10 minute, întoarce-le și mai lasă-le încă 5 minute.

La cuptor

Preîncălzește cuptorul la 180°C sau la 160°C dacă folosești funcția cu ventilație. Așază bifteki-urile într-o tavă potrivită pentru cuptor și stropește-le cu puțin ulei de măsline sau pulverizează ulei deasupra. Gătește-le timp de 10 minute, întoarce-le și mai lasă-le la cuptor încă 10–12 minute.

La tigaie

Încinge 2–3 linguri de ulei de măsline într-o tigaie mare, la foc mediu spre mare. Prăjește bifteki-urile timp de 4–5 minute pe fiecare parte, până când sunt bine pătrunse.

La air fryer

Preîncălzește aparatul la 200°C. Pulverizează puțin ulei de măsline în coșul aparatului și așază bifteki-urile în interior. Gătește-le timp de 8 minute, întoarce-le și mai lasă-le încă 5–7 minute.

Secretul pentru Bifteki fragede și suculente

Nu amesteca prea mult ingredientele, deoarece chiftelele pot deveni uscate. Amestecă doar până când toate ingredientele sunt încorporate.

Folosește o cană de măsurare de aproximativ 60 ml pentru a împărți compoziția în porții egale. Astfel, toate bifteki-urile vor avea dimensiuni asemănătoare.

Umezește-ți mâinile înainte de a modela burgerii grecești. În acest fel, compoziția nu se va lipi la fel de ușor de mâini, iar modelarea va fi mai simplă.

Poți înlocui carnea de vită cu carne de miel sau de porc ori poți folosi un amestec de porc și vită sau de miel și vită.

Poți înlocui usturoiul proaspăt cu o lingură de pudră de usturoi. Dacă folosești usturoi proaspăt, nu pune prea mult, deoarece gustul său poate acoperi celelalte arome ale preparatului.

Poți adăuga și alte ierburi aromatice și condimente, precum cimbru uscat sau rozmarin. Chimenul este, de asemenea, folosit frecvent în prepararea bifteki-urilor. Poți adăuga o linguriță și ajusta cantitatea după gust. Boiaua afumată este o altă variantă potrivită.

Dacă te grăbești, poți sări peste această etapă. Totuși, timpul de repaus ajută aromele să se combine mai bine.

Cu ce se servesc Bifteki

Bifteki se servește, de obicei, cu garnituri și sosuri specifice bucătăriei grecești. Poate fi combinat cu legume, cartofi, pâine pita sau salate.

Iată cu ce poți combina bifteki:

Cartofi prăjiți sau copți – sunt una dintre cele mai comune garnituri pentru bifteki, mai ales în tavernele grecești.

Pâine pita – se servește alături de carne sau se folosește pentru a pregăti un sandviș cu bifteki.

Sos tzatziki – preparat din iaurt grecesc, castravete, usturoi și ulei de măsline, acesta este unul dintre sosurile tradiționale servite alături de carne.

Salată grecească – conține roșii, castraveți, ceapă roșie, măsline și brânză feta.

Orez – poate fi servit simplu sau cu legume și ierburi aromatice.

Legume la grătar – ardei, dovlecei, vinete sau ceapă, pregătite cu puțin ulei de măsline.

Piure de cartofi – o alternativă potrivită pentru cei care preferă o garnitură mai cremoasă.