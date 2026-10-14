"Odată cu venirea iernii şi în timp ce agresiunea Rusiei nu slăbeşte, aliaţii trebuie să facă mai mult, mai ales pentru a susţine apărarea aeriană" a Ucrainei, cere într-o conferinţă de presă în capitala estonă secretarul general al NATO, potrivit News.ro.

Cel puţin şapte persoane au fost ucise, iar 600.000 de persoane au fost lăsate fără curent în urma unor atacuri ruseşti, în noaptea de marţi spre miercuri, care au vizat infrastructuri energetice în Ucraina.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a denunţat miercuri "dispreţul" lui Vladimir Putin faţă de apelul lui Donald Trump în favoarea unui armistiţiu în acest tip de atacuri.

"Rusia îşi continuă atacurile împotriva civililor ucraineni. Şi ea îşi menţine campania hibridă împotriva aliaţilor din NATO", a acuzat Mark Rutte.

Însă acest lucru nu trebuie să slăbească hotărârea aliaţilor Ucrainei de a continua să o susţină, a cerut el.

Preşedintele rus Vladimir Putin „încearcă să ne slăbească hotărârea şi să pună capăt susţinerii noastre a Ucrainei. Însă Rusia eşuează. Ea eşuează pe câmpul de luptă în Ucraina, iar noi nu ne vom lăsa intimidaţi", a dat asigurări fostul premier olandez.

Europenii sunt îngrijoraţi de intensificarea atacurilor "hibride", care intervin sub pragul a ceea ce este considerat un act de război sau o operaţiune militară, ca de exemplu o incendiere voită sau un sabotaj.

Aceste atacuri sunt un "semn de slăbiciune", a subliniat Mark Rutte.

Iar ceea ce ruşii „adoră” este ca noi să vorbim toată ziua despre ele, să fim zdruncinaţi de ele şi să organizăm conferinţe de presă pe tema lor", a declarat el.

"Nu vom face asta", a subliniat secretarul general al NATO.

"Vom reacţiona acolo unde trebuie să reacţionăm. Încă o dată (o spun), nu întotdeauna în mod vizibil", a subliniat Mark Rutte.