Reacția sa vine în condițiile în care PNL a anunțat oficial că va susține prin vot în Parlament guvernul lui Luca Niculescu, iar informațiile neoficiale vehiculează deja că în acest guvern vor fi mai multe nume din PSD.

Lucian Bode a fost unul dintre susţinătorii Guvernului propus de Adrian Veştea, un liberal considerat apropiat de PSD, și a fost ținta amenințărilor cu excluderea din partid, deoarece s-a pronunțat pentru un guvern Veștea format din PNL și PSD.

Potrivit Agerpres, Bode a amintit faptul că liberalii au guvernat în alianţă cu social-democraţii în 2020-2024 şi au avut o "împărţire corectă" a ministerelor.

"Românii şi România merită să aibă un guvern cu puteri depline. (...) Noi, dacă vă amintiţi bine, PNL a guvernat cu PSD într-o alianţă în 2020 - 2024, am avut o împărţire corectă a ministerelor de acolo între PNL şi PSD. Nu-mi amintesc ca un guvern, din vremea lui Adrian Năstase, să fie format dintr-un număr atât de mare de miniştri dintr-un singur partid. Nu spun că este un lucru rău, eu spun că e un lucru foarte bun că România s-ar putea să aibă un guvern".

Referitor la posibilitatea unei erori strategice ca PNL să dea un vot pentru Guvernul Niculescu, Bode a spus: "Cei care au decis această strategie să răspundă la această întrebare".

Vasile Blaga, despre guvernul Niculescu-PSD: "Dacă respectă exact condiţiile pactului, da"

Senatorul liberal Vasile Blaga a afirmat, luni, că ar fi de acord cu guvernul propus de premierul desemnat Luca Niculescu dacă respectă "exact" condiţiile pactului pe care îl va semna PNL cu premierul.

"Dacă respectă exact condiţiile pactului, da", a răspuns Blaga, întrebat pe această temă şi despre faptul că din guvernul propus ar face parte PSD.

De asemenea, el a adăugat că o garanţie a respectării acestui pact de către guvern ar fi dacă documentul va fi semnat cu premierul.

Întrebat dacă nu cumva ar fi trebuit ca liberalii să voteze guvernele propuse de Adrian Veştea sau de Eugen Tomac, din care nu făceau parte social-democraţii, Blaga a răspuns: "Adică dacă soţul dumneavoastră ar fi mers cu altcineva, l-aţi fi iertat? Cam aşa era vorba".

Și Alina Gorghiu, un alt membru al PNL considerat că face parte din așa-numita „tabără PSD”, a lansat, miercuri, „săgeți” verbale la adresa conducerii lui Ilie Bolojan din cadrul partidului, sugerând că ar trebui să își ceară scuze.