Chiftele de porc ca la mama acasă. Rețeta clasică pentru chiftele pufoase, suculente și aromate, explicată pas cu pas

Sunt potrivite atât pentru aperitive, cât și pentru un prânz delicios, iar modul de preparare este foarte simplu. Descoperă pas cu pas cum să pregătești chiftele de porc ca la mama acasă, folosind ingrediente accesibile și trucuri care garantează un rezultat perfect de fiecare dată.

Ingrediente pentru chiftele de porc

La noi, principalul ingredient pentru chiftele este, evident, carnea de porc, dar nu orice fel de carne, ci una care să aibă și puțină grăsime, altfel chiftelele ies uscate și tari. Când carnea este prea macră, se strânge la gătit, pierde apă și nu mai are acea elasticitate și nici măcar acel gust bun. Grăsimea păstrează chifteaua fragedă și îi dă gust.

Cele mai bune părți pentru chiftele sunt pulpa, ceafa sau pieptul de porc, care are un echilibru între carne macră și grăsime. În mod ideal, raportul este de 70–80% carne și 20–30% grăsime, un procent care ajută chiftelele să fie fragede și gustoase. Pe lângă carne, gospodinele mai pun miez de pâine înmuiat în apă sau în lapte apoi stors bine. Acest pas nu este obligatoriu, dar este important, fiindcă amidonul din pâine absoarbe lichidul și se comportă ca o „plasă” fină în interiorul chiftelei, împiedicând-o să devină densă sau tare.

Oul este un alt ingredient important fiindcă leagă compoziția și stabilizează amestecul în timpul gătirii. De obicei, se folosește un ou la 500–800 de grame de carne. Prea mult ou întărește chiftelele, prea puțin poate destrăma chiftelele. Sunt, de asemenea, multe gospodine care adaugă și legume rase în chiftele. Cartoful ras fin, morcovi rași sau dovleceii rași ajută la un gust mai bun și la frăgezimea cărnii.

Se mai adaugă ceapă, usturoi și verdețuri. Usturoiul este nelipsit, folosit zdrobit sau ras foarte fin. Ceapa poate fi crudă, tocată sau rasă, dar și călită ușor pentru un gust mai dulce. Pătrunjelul este alegerea obișnuită, însă în multe rețete se găsește și mărarul. La final se adaugă sare, piper și, după preferințe, boia dulce sau cimbru.

Cum se prepară chiftelele de porc – rețeta tradițională

Totul începe cu tocarea cărnii. Când carnea este tocată fin, eliberează mai multă miozină, o proteină care se leagă bine în contact cu sarea și ajută compoziția să devină omogenă. În multe zone, mai ales în Moldova, există un pas suplimentar numit „bătaia” cărnii. Compoziția se ridică și se lovește de vas sau de blat de mai multe ori. Acest gest simplu face ca fibrele să se așeze, elimină aerul din amestec și formează o pastă densă, elastică, care nu se crapă la prăjit.

Pâinea înmuiată se stoarce foarte bine înainte de a fi adăugată în carne. Ceapa poate fi pregătită după gustul fiecăruia, ori crudă, tocată ca atare, ori călită. Usturoiul se pune zdrobit, apoi se adaugă oul, verdețurile și condimentele.

Ulterior toate ingredientele se amestecă cu mâna, energic. Un alt truc interesant este adăugarea unei cantități mici de apă minerală în compoziție. Bulele de aer se vor dilata la gătit și vor face chiftelele mai ușoare. După ce amestecul este gata, se lasă la frigider cel puțin jumătate de oră. Timpul acesta permite amidonului să se hidrateze, aromelor să se combine și fibrelor proteice să se relaxeze. Chiftelele se modelează cu mâinile umezite sau unse cu puțin ulei. Ele pot fi mici și rotunde pentru aperitive sau mai mari, ușor turtite, pentru pârjoale.

Trucuri pentru chiftele pufoase și care nu se destramă

Secretul unor chiftele reușite începe întotdeauna cu alegerea cărnii. Dacă este prea slabă, compoziția devine uscată, iar niciun alt ingredient nu poate compensa lipsa de grăsime. La fel de important este și miezul de pâine, care trebuie stors foarte bine. Dacă rămâne prea mult lichid în el, structura chiftelelor se slăbește și se rup ușor.

Un pas adesea trecut cu vederea este „bătaia” compoziției. Amestecul ridicat și trântit de vas devine mai omogen, iar carnea se leagă mult mai bine. Nu trebuie ignorată și acea perioadă în care compoziția trebuie să stea la frigider, fiind necesară pentru ca amidonul să se hidrateze și compoziția să se stabilizeze. Fără această pauză, chiftelele se pot destrăma în timp ce se prăjesc.

Pentru o textură mai pufoasă, se poate adăuga puțină apă minerală carbogazoasă sau o cantitate foarte mică de bicarbonat. Un alt truc simplu este trecerea chiftelelor printr-un strat fin de făină înainte de prăjire. Făina creează o peliculă delicată, care păstrează sucurile în interior și împiedică absorbția excesivă de ulei.

Variante ale rețetei

Chiftele de porc la cuptor, versiunea mai dietetică

Coacerea la cuptor este o opțiune tot mai des aleasă de cei care vor un preparat mai ușor. Chiftelele se așază pe hârtie de copt și se țin la temperatură ridicată, astfel încât să capete o crustă rumenă fără să fie scufundate în ulei. Aportul caloric scade, însă apare riscul ca chiftelele să se usuce. Pentru a evita asta, multe rețete recomandă să fie stropite cu puțin ulei înainte de coacere sau să fie folosită o carne ceva mai grasă. Și legumele rase în compoziție, precum cartoful sau dovlecelul, ajută la menținerea suculenței. În mod obișnuit, coacerea durează 20–25 de minute, iar chiftelele se întorc la jumătatea timpului.

Chiftele de porc cu cartofi

Cartoful ras este un truc vechi și bine cunoscut în bucătăria românească. Amidonul din cartof leagă frumos compoziția, iar fibra din el face textura mai aerată. În unele variante, cantitatea de cartof se apropie chiar de cea de carne, iar rezultatul este o chiftea extrem de moale.

Chiftele în sos

Când sunt gătite în sos, chiftelele devin un fel principal de mâncare. După prăjire sau coacere, se pun într-un sos de roșii aromat cu foi de dafin, cimbru și piper. Sosul fierbe încet, iar chiftelele absorb lichidul, devenind foarte fragede. Pe măsură ce sosul scade, amidonul din pâine sau făină trece în lichid și îl îngroașă natural. În unele rețete, sosul se finalizează cu un strop de smântână, obținându-se o variantă mai cremoasă și mai blândă, perfectă pentru un prânz delicios.

Cu ce se servesc chiftelele de porc

Chiftelele sunt printre acele preparate care merg bine în aproape orice context. Sunt nelipsite de pe platourile de aperitive și se potrivesc perfect cu muștar, ceapă roșie, castraveți murați sau ardei iuți. Toate aceste garnituri taie din grăsime, așa că se mănâncă foarte ușor.

Când sunt servite calde, mai ales în sos, au nevoie de o garnitură care să preia lichidul și să lege tot gustul. Piureul de cartofi rămâne cea mai simplă și mai iubită alegere, dar la fel de bune sunt orezul, pastele sau legumele gătite încet, precum mazărea, fasolea verde, varza sau cartofii. Chiftelele de porc sunt potrivite și pentru mesele de zi cu zi, și pentru momentele în care vrei să pui ceva bun pe masa de sărbătoare.

