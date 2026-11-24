Experții europeni, avertisment pentru România: Economia bazată pe salarii mici și costuri reduse și-a atins limitele
România a recuperat spectaculos din decalajul față de Europa în ultimii 25 de ani, dar modelul economic care ne-a adus această creștere începe să-și arate limitele.
Sursa: ProTV
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Fără investiții în educație, tehnologie și infrastructură, țara noastră riscă să intre într-o perioadă de stagnare, conform unui raport realizat de experți europeni și coordonat de fostul premier al Italiei, Enrico Letta.
Experții europeni care au realizat studiul privind economia noastră spun că România trebuie să schimbe direcția: să nu mai concureze doar prin costuri mici și salarii reduse, ci prin tehnologie, productivitate și produse cu valoare adăugată mai mare. IT-ul, industria, agricultura, transporturile și turismul pot susține această transformare, spune coordonatorul studiului, fostul premier italian Enrico Letta.
Enrico Letta, coordonator al studiului și fost premier al Italiei: „După 20 de ani cu acest model în România, e nevoie să luați în considerare că el se apropie de final. E nevoie ca România să intre într-o nouă fază ca membră a Uniunii Europene”.
Raportul atrage atenția că, pentru a continua să crească economia noastră, trebuie să fie rezolvate problemele legate de ineficiența din administrație, politizarea instituțiilor și impredictibilitatea fiscală, care frânează investițiile.
Luca Niculescu, premierul României: „Voi încerca să avem cât mai puține modificări ale Codului fiscal prin ordonanță de urgență în 2027. Anul acesta este ceva mai dificil, avem, după cum știți, câteva urgențe”.
Studiul mai arată că România are deficite mari, o datorie publică în creștere și se împrumută la dobânzi mai ridicate decât multe dintre țările din regiune. Împreună, pun presiune pe bugetul statului.
Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor: „Ce urmează este spectaculos – poate fi spectaculos în mai bine sau în mai rău. Menținerea ratingului (de țară – n.r.) în prima jumătate a lui 2027 este vitală, nici nu pot să-mi imaginez un scenariu în care nu reușim asta”.
Declarația a fost făcută în contextul în care la Finanțe se analizează dacă se mai poate face sau nu o a doua rectificare bugetară anul acesta. Ministerele și alte instituții de stat au cerut peste 60 de miliarde de lei, sumă care, dacă ar fi acordată, ar crește și mai mult golul bugetar.
Avertismente vin și de la Comisia Europeană. Statul român pierde aproape 30% din TVA-ul pe care ar trebui să-l încaseze, mai mult decât orice altă țară din UE, și nu verifică suficient cum sunt cheltuiți banii publici. În schimb, taxează cel mai mult salariile foarte mici. Aproape 42% din costul unui astfel de salariu ajunge la stat, ceea ce îi descurajează pe angajatori să ofere locuri de muncă.
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