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Potrivit datelor citate de NewsMaker, 31% dintre participanţii la sondaj consideră că Rusia reprezintă o ameninţare mare pentru Republica Moldova, în timp ce 18% o califică drept o ameninţare moderată, notează News.ro.

În acelaşi timp, 13% dintre respondenţi cred că Rusia reprezintă o ameninţare mică, în timp ce 36% nu o percep drept o ameninţare pentru ţară, astfel încât proporţiile celor două tabere sunt egale.

Alţi 2% nu au ştiut să răspundă sau au refuzat să ofere un răspuns.

Faţă de sondajul precedent, realizat în mai 2025, ponderea celor care consideră Rusia o ameninţare mare a crescut de la 27% la 31%. Totodată, procentajul celor care cred că Rusia nu reprezintă o ameninţare a scăzut de la 40% la 36%.

Rezultatele diferă şi în funcţie de vârsta respondenţilor. Printre persoanele cu vârste cuprinse între 18 şi 35 de ani, 58% consideră Rusia o ameninţare mare sau moderată. În grupa de vârstă 36–55 de ani, proporţia este de 43%, iar în rândul persoanelor de peste 56 de ani ajunge la 50%.

În ceea ce priveşte mediul de trai, nu există diferenţe între respondenţii din oraşe şi cei din sate: în ambele categorii, 49% consideră Rusia o ameninţare mare sau moderată.

Cine este de vină pentru scumpirea gazului

Costul vieţii şi preţurile mari sunt în fruntea listei de probleme cu care se confruntă Republica Moldova, arată datele sondajului prezentat luni de Institutul Republican Internaţional (IRI). 56% dintre respondenţi le-au indicat printre cele mai importante două probleme ale ţării.

Pentru 11% dintre cei chestionaţi, preţurile la electricitate şi gaze naturale sunt printre principalele două probleme ale ţării. Întrebaţi cine este de vină pentru preţurile mari la energie, 65% dintre ei au indicat Guvernul. Astfel, dintre cele 133 de persoane care au pus preţurile la energie pe primul sau pe al doilea loc între problemele ţării, 65% au dat vina pe Guvern, 10% pe companiile private, 8% pe Rusia şi 6% pe Statele Unite.

În rândul celor 688 de respondenţi care au indicat costul vieţii sau preţurile mari printre principalele probleme ale ţării, cei mai mulţi - 33% - au spus că îi preocupă cel mai mult costul vieţii în raport cu veniturile obţinute din muncă. Alţi 31% au indicat cheltuielile pentru încălzire, electricitate sau apă.

Totodată, 71% dintre cei chestionaţi consideră că situaţia economică din Republica Moldova s-a înrăutăţit în ultimele 12 luni. Alţi 19% spun că a rămas neschimbată, iar 9% consideră că s-a îmbunătăţit.

Topul politicienilor din Republica Moldova

Preşedinta Maia Sandu continuă să se bucure de cea mai mare încredere în rândul cetăţenilor, arată datele sondajului prezentat de Institutul Republican Internaţional (IRI). Şefa statului este urmată de fostul preşedinte socialist (prorus) Igor Dodon şi de liderul partidului Democraţia Acasă, Vasile Costiuc (care colaborează în România cu AUR - n.r.).

Întrebaţi în ce politician sau personalitate publică au cea mai mare încredere, 22% dintre respondenţi au numit-o pe Maia Sandu ca primă opţiune, iar 2% ca a doua. Cu 24% în total, preşedinta este urmată de Igor Dodon (17%), Vasile Costiuc (15%) şi Ion Ceban (10%).

Igor Grosu, preşedintele Parlamentului şi liderul PAS, a fost menţionat de 6% dintre respondenţi, iar premierul Vasile Tofan, de 5%.

Alţi 27% au spus că nu au încredere în nimeni.

Totuşi, la o întrebare separată, cei chestionaţi au fost rugaţi să spună ce părere au despre mai multe persoane publice. Primarul capitalei şi liderul MAN, Ion Ceban, a obţinut cele mai multe opinii favorabile, 53%. Urmează liderul partidului „Democraţia Acasă”, Vasile Costiuc, cu 47%, şi foştii preşedinţi Vladimir Voronin şi Igor Dodon, cu 43% şi, respectiv, 42%.

O părere favorabilă despre preşedinta Maia Sandu au 39% dintre respondenţi, iar 59% spun că au o părere nefavorabilă.

Premierul Vasile Tofan este văzut favorabil de 33% dintre cei chestionaţi, iar preşedintele Parlamentului, Igor Grosu, de 32%.

În ceea ce priveşte activitatea Guvernului din ultimul an, 34% dintre respondenţi au spus că o aprobă, iar 65% că o dezaprobă.

Sondajul a fost realizat de Magenta Consulting pentru Institutul Republican Internaţional (IRI), în perioada 16 septembrie – 13 octombrie 2026, pe un eşantion de 1.229 de adulţi cu drept de vot din Republica Moldova, cu excepţia regiunii transnistrene. Potrivit metodologiei, marja de eroare pentru estimările la nivel naţional nu depăşeşte ±2,8 puncte procentuale.