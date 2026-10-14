„La companiile de stat avem în vedere şi nişte fuziuni, respectiv nişte desfiinţări de companii aflate în insolvenţă. (...) Avem deja aprobată, de principiu, fuziunea dintre Telegondola Mamaia şi Mamaia S.A., două companii de stat din acest portofoliu, fuziunea dintre Conversmin şi Radioactiv Mineral Măgurele S.A. Şi mai avem în plan foarte concret fuziunea dintre Neptun Olimp S.A. şi compania fuzionată deja, Mamaia Telegondola, la fuziunea dintre Poşta Română şi Romfilatelia”, a precizat ministrul.

Potrivit acestuia, sunt în analiză posibile fuziuni între Societatea Naţională a Apelor Minerale S.A. - S.N.A.M. şi Societatea Naţională Plafar S.A., care se află într-o „situaţie foarte dificilă”, respectiv posibila fuziune între CupruMin S.A. Abrud şi Societatea Băiţa S.A.

„Dacă aceste analize şi rezultate sunt livrate în lunile următoare, înseamnă că avem cu şase companii mai puţin la stat, la Ministerul Economiei, automat şi mai puţini administratori plătiţi pentru aşa ceva”, a explicat Irineu Darău.

El a mai spus că mai sunt probleme şi la alte filiale deţinute de compania minieră de stat CNCAF Minvest Deva S.A., respectiv Filiala Servicii Publice S.R.L., Filiala Certej S.A. şi Filiala Roşiamin S.A. Roşia Montană, care „sunt sau vor fi dizolvate”.

„Prima este deja cu dizolvarea aprobată, celelalte erau în insolvenţă de mult timp şi vor trebui şi ele dizolvate. Deci, în total ar fi nouă companii, mai puţin la Ministerul Economiei”, a conchis ministrul.