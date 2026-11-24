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Corespondent Pro TV: „Cei doi tineri au rezervat apartamentul pe o platformă online pentru perioada 21-23 noiembrie. Propritarul le-a transmis toate indicațiile, dar nu i-a întâlnit pe cei doi. După ce au plecat turiștii, bărbatul s-a dus să verifice locuința și să facă ordine. Însă din apartament lipseau televizorul, aparatul de cafea, prospoapele din baie și o bună parte din produsele de îngrijire și igienă. Până și bucătaria a fost golită de vase, tacâmuri și oale. În schimb, pe patul din dormitor, bărbatul a găsit un buchet cu trandafiri. A mers imediat la poliție și a făcut plângere. Pagubele se ridică la câteva mii de lei. Poliția a deschis un dosar penal pentru furt”.