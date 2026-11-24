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Autorul a fost un copil în vârstă de doar 9 ani, care a recunoscut că a modificat o fotografie cu ajutorul unei aplicații de pe telefon, adăugând în imagine un piton real, astfel încât să pară că acesta ieșea din vasul de toaletă. Gluma a ținut un întreg oraș în alertă timp de aproape 48 de ore și a mobilizat pompierii și carabinierii forestieri, scrie presa italiană.

Alarma a fost dată după apariția unei fotografii

Alerta a fost dată joi, 12 noiembrie, în jurul orei 20:00, când autoritățile au primit o sesizare privind un șarpe care ar fi ieșit brusc din toaleta unui apartament de pe strada Turati.

Pompierii de la stația din Osimo au verificat cu atenție locuința, începând cu baia și continuând cu celelalte încăperi, însă nu au găsit nicio urmă a șarpelui. Printre ipotezele luate în calcul s-a numărat posibilitatea ca animalul să fi ieșit pe o fereastră deschisă sau să se fi ascuns într-un spațiu greu accesibil.

A doua zi au intervenit și carabinierii forestieri din unitatea CITES, specializată în protejarea speciilor exotice. Aceștia au reconstituit împrejurările incidentului, au inspectat apartamentul și au obținut ulterior fotografia originală direct din telefonul copilului.

Confruntat cu dovezile, băiatul a spus adevărul. Acesta se afla la casa unui prieten, unde cei doi copii se jucau și făceau fotografii. La un moment dat, au ajuns în baie, iar copilul a folosit o aplicație bazată pe inteligență artificială pentru a adăuga șarpele în fotografie. Ulterior, le-a arătat imaginea adulților, făcându-i să creadă că reptila ieșise cu adevărat din toaletă.