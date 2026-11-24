Ce este pensia privată europeană și cum pot beneficia românii de ea. Avantajul celor care au lucrat în mai multe state UE
Pensia europeană este un nou tip de pensie privată care a apărut la noi, pe lângă cea facultativă, Pilon III, care există deja.
Sursa: ProTV
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Doritorii pot, de acum, să investească în euro lunar, cu comisioane de administrare reduse și facilități fiscale, potrivit legislației europene. În plus, pot vira bani în același cont și cei care lucrează în mai multe țări, de-a lungul vieții, de oriunde ar fi.
De asemenea, pot contribui și angajatorii, ca un beneficiu suplimentar pentru angajați.
Cu o populație din ce în ce mai îmbătrânită, trei sferturi dintre români sunt îngrijorați că nu se vor descurca la pensie cu banii, arată un sondaj recent. Totuși, pentru mulți, contribuția obligatorie din salariu este singura formă de economisire pentru bătrânețe.
În plus față de Pilonul I, adică pensia de stat, Pilonul II, pensia privată obligatorie, și Pilonul III, pensia facultativă, apare acum și pensia europeană. Angajații care o aleg beneficiază de încă o deducere fiscală de 400 de euro pe an, dacă optează și pentru pensia europeană, pe lângă plafonul pentru Pilonul III. De asemenea, și angajatorul poate contribui, dar fără facilități fiscale.
Banii din Pilonul III sunt investiți, de regulă, automat, mai mult în titluri de stat românești, considerate mai puțin riscante, și doar o parte în acțiuni. În cazul pensiei europene, cel care contribuie alege strategia – fie să fie investiți pe bursele globale în totalitate, fie o parte în titluri de stat.
Raul Putilean, reprezentantul unui furnizor de pensie europeană: „În ultimii 10 ani, portofoliul tău începe să ducă automat spre un portofoliu ceva mai conservator, adică ceva mai liniștit, să îl numim așa, adică 60% din bani rămân în cont în acțiuni și 40% se duc în zona de obligațiuni, titluri de stat americane, nemțești, japoneze, tocmai pentru că sunt cele mai mari economii ale lumii”.
Diferă și modalitatea de retragere a banilor, la vârsta pensionării.
George Moț, expert în pensii: „De la anul, la noi, atât pentru Pilonul II, cât și pentru Pilonul III vine cu o anumită sumă, de doar 30%, și apoi rate stabilite de către stat. În schimb, la pensia europeană, noi stabilim exact cât vrem să retragem”.
Legislația europeană mai prevede că, dacă cineva lucrează de-a lungul vieții în mai multe țări europene, poate contribui în același cont, iar la vârsta pensionării retrage banii în condițiile fiscale din țara respectivă.
Comisioanele de administrare ajung la cel mult 1% pe an. Atenție, însă, nu este garantat niciun câștig. Portofoliul poate crește sau scădea, în funcție de evoluția piețelor și de portofoliul ales de contributor.
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