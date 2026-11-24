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Diplomatul consideră că această susţinere a reprezentat „un atac la democraţia română”.

”Din ceea ce am citit eu public şi vorbind cu alţii (...) în opinia mea nu există niciun dubiu că, candidatura lui Georgescu a fost susţinută direct şi indirect de ruşi şi a fost un atac la democraţia română, prin reţelele sociale, prin alte lucruri politice”, a declarat Adrian Zuckerman marţi seară, la Prima News, citată de News.ro.

Fostul ambasador SUA s-a referit la afirmaţiile lui Georgescu că nu ar fi cheltuit niciun ban în campania electorală: ”Cu toate astea au fost făcute multe lucruri pentru el prin reţelele sociale şi în alt fel ca să ajute candidatura”.

”Cu oamenii cu care am vorbit eu la serviciile europene, americane şi din alte ţări nu există niciun dubiu că asta a fost o operaţie susţinută de ruşi”, a adăugat diplomatul.

Călin Georgescu a candidat independent la alegerile prezidenţiale din 2024, clasându-se pe primul loc după primul tur de scrutin din 24 noiembrie, cu 22,94%.

În 6 decembrie, Curtea Constituţională a anulat scrutinul şi a dispus reluarea întregului proces electoral.

Marţi, Administraţia Prezidenţială a transmis că CCR a anulat alegerile pentru trei motive: avantajul ”substanţial” de expunere în online a unui candidat prin folosirea ”netransparentă” a tehnologiilor digitale, publicitatea electorală nemarcată şi încălcarea ”flagrantă” a legii finanţării campaniilor electorale.