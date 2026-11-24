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În plus, femeia va trebui să-i achite o pensie compensatorie de 400 de euro pe lună până la 31 decembrie 2027. Instanța superioară a majorat astfel despăgubirea stabilită inițial de judecători, care îi acordaseră bărbatului doar 10.000 de euro și respinseseră cererea privind pensia lunară, potrivit Noticias Trabajo.

Potrivit hotărârii judecătorești (disponibilă aici), cei doi s-au căsătorit în august 2016, alegând regimul separației de bunuri. Acesta presupune că fiecare soț își păstrează propriile venituri și bunuri, fără ca acestea să formeze un patrimoniu comun. Au rămas împreună până în martie 2025.

În cei nouă ani de căsnicie, bărbatul s-a ocupat de treburile gospodărești: făcea curățenie, spăla rufele, gătea și se ocupa de cumpărături și alte treburi necesare în casă. Acest lucru este confirmat inclusiv de mesajele schimbate pe WhatsApp și prezentate în instanță. În tot acest timp, femeia avea un salariu lunar net cuprins între 4.000 și 4.500 de euro.

Fostul soț nu avea venituri proprii și depindea financiar de salariul ei. În paralel, și-a încheiat studiile de Arte Frumoase și a început un doctorat. După divorț, prima instanță i-a acordat o despăgubire de 10.000 de euro, dar a respins solicitarea privind pensia compensatorie. Nemulțumit de decizie, bărbatul a făcut apel, cerând 95.844 de euro pentru anii în care s-a ocupat de gospodărie și o pensie lunară de 800 de euro, timp de patru ani.

Cele două sume solicitate au însă temeiuri juridice diferite și pot fi acordate simultan. Compensația pentru munca în gospodărie, prevăzută la articolul 1438 din Codul Civil spaniol, se aplică în cazul căsătoriilor încheiate în regimul separației de bunuri. Aceasta recunoaște contribuția soțului care s-a ocupat de casă și de familie în loc să obțină venituri dintr-un loc de muncă.

Pensia compensatorie are un alt scop: să atenueze dezechilibrul financiar pe care divorțul îl poate produce în situația unuia dintre foștii soți.

Cum a calculat instanța despăgubirea pentru munca în gospodărie

Pentru a stabili valoarea muncii prestate de bărbat în cei nouă ani, judecătorii au folosit ca reper salariul minim pe economie din Spania în 2025, de 1.184 de euro pe lună. Suma a fost înmulțită cu cele 108 luni de căsnicie, rezultând un total de 127.872 de euro.

Metoda de calcul a fost acceptată și de Curtea Supremă a Spaniei, într-o hotărâre din 2023, pronunțată într-un alt caz de divorț, din Palencia (STS 4408/2023). Judecătorii au explicat atunci că despăgubirea trebuie să reflecte „ceea ce nu se cheltuiește sau se economisește prin faptul că nu mai este nevoie să fie angajată o persoană care să presteze aceste servicii”.

Cu toate acestea, Tribunalul Provincial din Madrid a redus despăgubirea la 60.000 de euro. Instanța a ținut cont de faptul că, în timpul căsniciei, femeia îi plătise deja fostului soț echipamentul pentru ciclism, studiile doctorale și îi oferise și alte sume de bani. De asemenea, judecătorii au considerat că, dacă bărbatul ar fi avut un loc de muncă, o parte importantă din veniturile sale ar fi fost folosită oricum pentru cheltuielile familiei.

Instanța a subliniat însă că implicarea lui în gospodărie i-a permis femeii să-și desfășoare activitatea profesională fără restricții, inclusiv să călătorească ori de câte ori serviciul îi cerea acest lucru.

În privința pensiei compensatorii, judecătorii au făcut trimitere la articolul 97 din Codul Civil spaniol, care prevede că dezechilibrul financiar produs de divorț trebuie analizat indiferent dacă persoana care solicită pensia este femeia sau bărbatul.

În acest caz, instanța a constatat că cei doi au avut un nivel de trai mediu spre ridicat, susținut exclusiv din salariul femeii. Prin urmare, a considerat că fostul soț are dreptul la o pensie compensatorie, însă a stabilit-o la 400 de euro pe lună, jumătate din suma cerută.

Judecătorii au limitat plata până la sfârșitul anului 2027, apreciind că bărbatul are șanse să-și găsească un loc de muncă într-un interval relativ scurt, având în vedere vârsta, studiile și starea sa de sănătate.

Astfel, femeia va trebui să-i plătească fostului soț 60.000 de euro pentru munca depusă în gospodărie, precum și câte 400 de euro pe lună până la 31 decembrie 2027.