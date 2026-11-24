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În lipsa raportului promis de Nicușor Dan, pentru respectivul scrutin, o deputată AUR a venit cu propriul document, în care califică anularea drept o lovitură de stat judiciară. Nicușor Dan a declarat că documentul nu aduce nimic nou în dezbatere.

În cadrul unei conferințe comune cu prim-ministrul Armeniei, Nicușor Dan s-a referit și la raportul semnat de o deputată AUR, președinta Comisiei pentru abuzuri din Camera Deputaților. În documentul de peste 400 de pagini, autoarea susține că, potrivit legii, Curtea Constituțională nu ar fi avut dreptul să anuleze alegerile și nici probe care să justifice o asemenea decizie.

Nicușor Dan, președintele României: „Acest raport nu aduce nimic nou”.

Reporter: „Deci a fost decizia bună acum doi ani?”

Nicușor Dan: „Evident. Asta spune și în comunicat.”

Reporter: „În comunicat se precizează și că nu au fost complete probele oferite de CCR acum doi ani, dar cu toate acestea erau indicii...”

Nicușor Dan: „Nu e politicos...”

Reporter: Erau indicii că ar fi fost denaturată competiția și că aceste indicii au fost verificate ulterior. Care sunt aceste verificări?

Nicușor Dan: „Nu este politicos față de invitații noștri, vă voi răspunde la toate aceste întrebări în detaliu.”

Reacția lui Nicușor Dan la documentul prezentat de AUR

În comunicatul de presă, Președintele României combate opt afirmații din raportul făcut de cei de la AUR și declară că CCR avea competența să anuleze procesul electoral. Deși admite că probele pe care s-a bazat Curtea acum doi ani nu erau complete la acel moment, din lipsa timpului, șeful statului spune că judecătorii CCR au apreciat că existau indicii suficiente că a fost denaturată competiția electorală - indicii care au fost între timp susținute prin verificări ulterioare. Raportul deputatei AUR se bazează pe documente publice, răspunsuri instituționale și analize juridice.

Laura Gherasim, deputat AUR: „Ceea ce statul român a făcut se numește uzurpare de putere. Anularea alegerilor a fost făcută fără ca respectarea Constituției și legile electorale să permită acest lucru. Este o lovitură judiciară, dată de mai multe instituții ale statului român”.

George Simion, președintele AUR: „Cerem ca cei vinovați pentru anularea alegerilor să fie trași la răspundere. Doamna deputat Gherasim va trimite către toate instituțiile statului și către Parchetul General acest raport.”

În replică, în comunicatul trimis de Administrația Prezidențială sunt amintite cele trei motive care au stat la baza hotărârii CCR: „Folosirea netransparentă a algoritmilor rețelelor sociale, publicitate electorală nemarcată - ce a creat un avantaj în mediul online în favoarea unui candidat -, și încălcarea legii privind finanțarea campaniilor electorale din partea unui candidat care a declarat zero cheltuieli, deși a avut expunere media consistentă.”

La rândul său, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a atras atenția că raportul nu a fost discutat în comisia parlamentară pe care o conduce deputata AUR, ci este doar un document politic al unui partid.

Reprezentanții CCR nu au răspuns la solicitarea Știrilor ProTV pentru un punct de vedere privind acuzațiile aduse de cei de la AUR.