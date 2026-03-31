Vacanță de Paște în România 2026. Cele mai frumoase destinații pentru o vacanță în aprilie

Sărbătorile de Paște în România sunt un moment în care multe tradiții prind viață, iar o vacanță în țară te ajută să le descoperi și să te bucuri de ele.

De la încondeierea ouălor de Paște, „împușcarea cocoșului” și noaptea de Înviere, toate obiceiurile și tradițiile de Paște sunt bine păstrate, mai ales în mediul rural. În plus, ai ocazia să vizitezi locuri superbe din țară. Iată unde să mergi pentru o vacanță de Paște în România 2026. Cele mai populare destinații de Paște în România Maramureș În Maramureș, tradițiile sunt păstrate cu sfințenie și este destinația ideală pentru o vacanță superbă de Paște. În satele din Valea Izei, Breb sau Moisei, vei descoperi atmosfera unică a sărbătorii, participând la slujba Învierii în biserici de lemn incluse în patrimoniul UNESCO, precum cele din Bârsana și Ieud. Obiceiuri locale, cum ar fi stropitul fetelor sau vopsirea ouălor cu frunze de ceapă, îți vor aminti de magia Paștelui de odinioară. Vizitează Cimitirul Vesel din Săpânța, porțile impunătoare ale Maramureșului sau fă o plimbare cu faimoasa mocăniță în Valea Vaserului. Te poți caza în pensiuni rustice și case tradiționale restaurate pentru o experiență autentică.

Bucovina Bucovina este una dintre cele mai frumoase destinații pentru vacanța de Paște. Peisajele sunt spectaculoase, iar localnicii păstrează obiceiurile vechi de sute de ani. Poți participa la slujba Învierii în mănăstiri celebre precum Putna, Sucevița sau Voroneț. Bucovinenii sunt foarte primitori și te întâmpină cu ospitalitate și preparate tradiționale: cozonaci pufoși, pască și drob de miel. În plus, poți vizita și Muzeul Ouălor Încondeiate din Vama sau cetatea Sucevei, simbol al istoriei Moldovei.

Orașe istorice și culturale de vizitat în aprilie Neamț Neamțul se remarcă prin patrimoniul natural și istoric, numeroase mănăstiri și case memoriale captivante. Printre locurile de vizitat se numără mănăstirile Neamț, Agapia, Văratec sau Sihăstria, zimbrăria Dragoș Vodă din Parcul Vânători, Cheile Bicazului și barajul, Curtea Domnească din Piatra Neamț sau casa natală a lui Ion Creangă din Humulești. Petrece Paștele într-una dintre bisericile vechi și frumoase din județ.

Mărginimea Sibiului Această zonă din sud-vestul județului Sibiu are aproape douăzeci de sate cu o istorie îndelungată. Este o regiune de pășuni alpine și păstorit tradițional. Produsele renumite includ brânzeturile telemea, urdă și caș. Sâmbăta dinaintea Floriilor, oamenii merg la biserică cu ramuri de salcie, care, după binecuvântare, sunt puse la cimitir, în case sau la adăposturile animalelor pentru prosperitate. În Joia Mare, femeile vopsesc ouă cu coji de ceapă roșie sau sfeclă. O vacanță de Paște te învață să încetinești ritmul și să te bucuri de viață.

Țara Moților Locuitorii păstrează tradițiile Paștelui prin aceste locuri, așa că o vacanță aici este o idee extrem de bună. În plus, zona mai oferă și peste 800 de peșteri, printre care Scărișoara, Focul Viu și Peștera Urșilor, precum și rezervația naturală Cheile Turzii.

Câmpulung Muscel, Argeș Știai că în acest loc, un simbol de Paște este covrigul cu ou, preparat cu multe ouă și servit cu un ou roșu în mijloc? Nu este vorba doar despre tradiții. Orașul oferă numeroase obiective turistice: muzeul orașului, muzeele de etnografie, istorie și artă, monumentul Prințului Negru Vodă, mănăstiri și biserici istorice, fiind o oprire potrivită pe drumul spre Bran.

Stațiuni montane perfecte pentru o vacanță de Paște Mulți români vor să petreacă Paștele la munte, unde e aer curat, posibilități de drumeții și peisaje uimitoare.

Stațiunea Straja Dacă vrei o vacanță de Paște la munte, îndreaptă-te spre Straja din județul Hunedoara. Este o opțiune mai puțin aglomerată decât Brașovul și există sute de pensiuni și case de vacanță unde să poți petrece timp cu toată familia. În plus, există multe drumeții și excursii de o zi pe care le puteți face.

Valea Doftanei În nordul județului Prahova există Valea Doftanei, o zonă superbă și una dintre destinațiile de vacanță la munte preferate de bucureșteni. Este aproape, nu este foarte aglomerat și te poți bucura de natură în toată splendoarea ei. Poți face trasee montane, drumeții sau trasee cu bicicleta.

Rezervația Ceahlău - Muntele Olimp Pe lista cu rezervații naturale din România se află și Rezervația Ceahlău, o zonă superbă și perfectă pentru o vacanță de Paște liniștită, departe de agitația orașului. Cei care iubesc traseele montane, drumețiile și natura se vor bucura de tot cea re de oferit această rezervație, mai ales primăvara. Aici poți avea un Paște cu totul liniștit și te poți bucura de natură alături de familie. Nu rata cascada Duruitoarea și Pădurea de Argint.

Vacanțe în sate pitorești Nimic nu se compară cu o vacanță de Paște într-un sat tradițional românesc, cu tot ce include asta: de la tradiții și obiceiuri până la mâncarea tradițională și oamenii care îți povestesc o mulțime de lucruri. Iată câteva sate pitorești în care îți poți petrece minivacanța de Paște în 2026.

Biertan Biertan este unul dintre cele mai frumoase sate din Transilvania. Se află într-o vale mărginită de pante împădurite, în nordul județului Sibiu și a reușit să-și păstreze în mare parte arhitectura tradițională săsească. Localitatea a fost inclusă pe lista siturilor UNESCO. Satul are o biserică ce a fost construită în secolul al XVI-lea și aparține stilului gotic târziu. Noaptea Învierii aici este deosebită. Dacă vizitezi biserica, nu uita să te plimbi în jurul ei pentru a admira satul și împrejurimile, dar și pentru a vizita „închisoarea divorțului”, o cameră unde, conform legendei, cuplurile care doreau să divorțeze erau ținute pentru a le oferi o ultimă șansă de reconciliere.

Breb Satul Breb se află în partea central-nordică a depresiunii Maramureș, la poalele muntelui Gutâi, la 25 km de Sighetu Marmației și 52 km de reședința de județ Baia Mare. Împreună cu satele Hoteni și Șugatag, satul Breb face parte din comuna Ocna Șugatag, de care este separat la 7 km. Este unul dintre cele mai frumoase sate din România și unul dintre cele mai frumoase locuri în care poți petrece vacanța de Paște. Cadrele naturale de aici și atmosfera specifică satelor maramureșene de altădată te vor convinge să vii an de an aici.

Alma Vii Alma Vii este un alt sat săsesc pitoresc, situat în apropiere de Biertan și Mediaș. Este un sat izolat, cuprins între dealuri, la capătul drumului, ceea ce a ajutat localitatea să păstreze mare parte din patrimoniul arhitectural săsesc. Ca aproape toate satele săsești, Alma Vii are o biserică fortificată care domină satul de la înălțime. Locul este perfect pentru cei care caută un loc liniștit pentru vacanța de Paște și vor să se bucure de tot ce are de oferit viața la sat.

