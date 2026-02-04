Constrânsă de legile UE, Dacia lansează Evader și va deveni singurul constructor cu două mașini electrice sub 18.000 de euro

Franck Marotte, directorul de marketing, vânzări și operațiuni al mărcii Dacia, a confirmat pentru publicația Automotive News Europe că marca nu a îndeplinit țintele de emisii CO₂ stabilite de Uniunea Europeană în 2025 și că această situație se va repeta și în 2026. Motivul principal constă în proporția redusă de vehicule electrice și electrificate din gama actuală.

Actualul model electric al mărcii, Dacia Spring, lansat în 2021 și actualizat în 2024, nu reușește să compenseze emisiile generate de restul gamei. Pentru a respecta reglementările europene începând cu 2027, Dacia va comercializa simultan două mașini electrice urbane în segmentul A.

Dacia Evader: Caracteristici tehnice și design

Potrivit surselor din industrie, inclusiv publicația Automobile Magazine, noul model electric Dacia va fi construit pe platforma AmpR Small, aceeași bază tehnică utilizată de noua Renault Twingo E-Tech. Această platformă reprezintă o versiune modificată a arhitecturii CMF-B EV, dezvoltată special pentru vehicule electrice urbane compacte.

Dimensiuni și design exterior

Dacia Evader va măsura aproximativ 3,80 metri în lungime, fiind ușor mai mare decât actualul Spring (3,70 metri). Designul se îndepărtează complet de linia Spring, adoptând un stil mai robust, aproape de mini-SUV, cu linii clare și moderne care respectă noua direcție estetică a mărcii Dacia.

Vehiculul va prezenta:

O siluetă mai înaltă și mai robustă decât Spring

Linii de design simple dar moderne, în continuarea stilului modelelor recente Duster și Bigster

Un aspect mai dinamic și mai atractiv, menit să atragă o clientelă mai largă

Platforma și producție

Spre deosebire de Spring, care este fabricat în China (Wuhan) printr-o asociere Renault-Dongfeng, Dacia Evader va fi produs în Europa, mai precis la uzina Renault din Novo Mesto, Slovenia. Această fabrică are o istorie îndelungată în producția de vehicule mici și a fost recent modernizată pentru asamblarea modelelor electrice, inclusiv Renault Twingo E-Tech.

Producția europeană oferă mai multe avantaje strategice:

Eligibilitate pentru bonusul ecologic acordat vehiculelor electrice în mai multe țări europene

Evitarea tarifelor vamale impuse de UE asupra importurilor auto din China

Susținerea bazei industriale europene și crearea de locuri de muncă locale

Performanță și autonomie

Deși specificațiile tehnice complete nu au fost dezvăluite oficial, există indicii clare despre capabilitățile tehnice ale viitorului model. Platforma AmpR Small permite integrarea bateriilor de 40 kWh și 52 kWh, utilizate deja pe modelele Renault 5 E-Tech și Renault 4 E-Tech.

Autonomia estimată ar putea ajunge la 200-250 de kilometri în utilizare urbană, suficientă pentru nevoile zilnice ale majorității șoferilor europeni. Această valoare reprezintă o îmbunătățire semnificativă față de Spring, care oferă aproximativ 220 km autonomie în condiții ideale.

Motorul electric ar putea dezvolta între 70 și 90 kW (95-122 CP), oferind performanțe adecvate pentru traficul urban și extraurban. Sistemul de încărcare ar include:

Încărcare AC standard de 6,6 kW

Opțional: încărcare AC de 11 kW și încărcare rapidă DC de 50 kW

Timp de încărcare de la 10% la 80% în aproximativ 30 de minute la încărcare rapidă



