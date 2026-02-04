Constrânsă de legile UE, Dacia lansează Evader și va deveni singurul constructor cu două mașini electrice sub 18.000 de euro

Dacia pregătește lansarea Dacia Evader, un nou model electric urban care ar putea schimba complet percepția asupra mobilității electrice accesibile în Europa. Noul model urmează să fie prezentat în trimestrul al doilea al anului 2026.
Franck Marotte, directorul de marketing, vânzări și operațiuni al mărcii Dacia, a confirmat pentru publicația Automotive News Europe că marca nu a îndeplinit țintele de emisii CO₂ stabilite de Uniunea Europeană în 2025 și că această situație se va repeta și în 2026. Motivul principal constă în proporția redusă de vehicule electrice și electrificate din gama actuală.
Actualul model electric al mărcii, Dacia Spring, lansat în 2021 și actualizat în 2024, nu reușește să compenseze emisiile generate de restul gamei. Pentru a respecta reglementările europene începând cu 2027, Dacia va comercializa simultan două mașini electrice urbane în segmentul A.
Dacia Evader: Caracteristici tehnice și design
Potrivit surselor din industrie, inclusiv publicația Automobile Magazine, noul model electric Dacia va fi construit pe platforma AmpR Small, aceeași bază tehnică utilizată de noua Renault Twingo E-Tech. Această platformă reprezintă o versiune modificată a arhitecturii CMF-B EV, dezvoltată special pentru vehicule electrice urbane compacte.
Dimensiuni și design exterior
Dacia Evader va măsura aproximativ 3,80 metri în lungime, fiind ușor mai mare decât actualul Spring (3,70 metri). Designul se îndepărtează complet de linia Spring, adoptând un stil mai robust, aproape de mini-SUV, cu linii clare și moderne care respectă noua direcție estetică a mărcii Dacia.
Vehiculul va prezenta:
- O siluetă mai înaltă și mai robustă decât Spring
- Linii de design simple dar moderne, în continuarea stilului modelelor recente Duster și Bigster
- Un aspect mai dinamic și mai atractiv, menit să atragă o clientelă mai largă
Platforma și producție
Spre deosebire de Spring, care este fabricat în China (Wuhan) printr-o asociere Renault-Dongfeng, Dacia Evader va fi produs în Europa, mai precis la uzina Renault din Novo Mesto, Slovenia. Această fabrică are o istorie îndelungată în producția de vehicule mici și a fost recent modernizată pentru asamblarea modelelor electrice, inclusiv Renault Twingo E-Tech.
Producția europeană oferă mai multe avantaje strategice:
- Eligibilitate pentru bonusul ecologic acordat vehiculelor electrice în mai multe țări europene
- Evitarea tarifelor vamale impuse de UE asupra importurilor auto din China
- Susținerea bazei industriale europene și crearea de locuri de muncă locale
Performanță și autonomie
Deși specificațiile tehnice complete nu au fost dezvăluite oficial, există indicii clare despre capabilitățile tehnice ale viitorului model. Platforma AmpR Small permite integrarea bateriilor de 40 kWh și 52 kWh, utilizate deja pe modelele Renault 5 E-Tech și Renault 4 E-Tech.
Autonomia estimată ar putea ajunge la 200-250 de kilometri în utilizare urbană, suficientă pentru nevoile zilnice ale majorității șoferilor europeni. Această valoare reprezintă o îmbunătățire semnificativă față de Spring, care oferă aproximativ 220 km autonomie în condiții ideale.
Motorul electric ar putea dezvolta între 70 și 90 kW (95-122 CP), oferind performanțe adecvate pentru traficul urban și extraurban. Sistemul de încărcare ar include:
- Încărcare AC standard de 6,6 kW
- Opțional: încărcare AC de 11 kW și încărcare rapidă DC de 50 kW
- Timp de încărcare de la 10% la 80% în aproximativ 30 de minute la încărcare rapidă
Preț și strategie comercială pentru Dacia Evader
Unul dintre cele mai importante aspecte ale noului model este prețul. Dacia Evader va fi poziționat la un preț de catalog sub 18.000 de euro, ușor mai mare decât actualul Spring, care pornește de la 16.900 de euro.
Avantajul bonusului ecologic
Producția europeană aduce un avantaj major prin eligibilitatea pentru bonusul ecologic. În Franța, de exemplu, programul "Coupe de pouce véhicules particuliers électrique" poate reduce prețul cu până la 27% din valoarea vehiculului.
Cu această reducere aplicată, prețul efectiv al Dacia Evader ar putea ajunge la aproximativ 13.140 de euro, substanțial mai mic decât prețul de catalog al Spring, care nu beneficiază de acest bonus din cauza originii chineze.
Această diferență de preț pune Spring într-o poziție comercială dificilă, deoarece noul model va oferi calități dinamice superioare, un design modern și caracteristici îmbunătățite la un preț final mai mic decât vechiul model.
Coexistența celor două modele electrice Dacia
Contrar așteptărilor inițiale, Dacia Spring nu va fi înlocuit imediat de noul model. Ambele mașini vor coexista pe piață cel puțin până în 2028, oferind consumatorilor două opțiuni distincte în segmentul vehiculelor electrice urbane accesibile.
Strategia Dacia presupune diferențierea clară între cele două modele prin:
- Design exterior complet diferit
- Palete de culori distincte
- Configurații interioare variate
- Mix-uri diferite de dotări și caracteristici
Franck Marotte a explicat că scopul este maximizarea ofertei de vehicule electrice în segmentul minicars, răspunzând astfel cererii crescânde pentru mobilitate electrică accesibilă.
Concurența și contextul pieței
Lansarea Dacia Evader vine într-un moment în care piața europeană a vehiculelor electrice urbane se dezvoltă rapid. Noua mașină va concura direct cu:
- Renault Twingo E-Tech (prețul de pornire sub 20.000 de euro)
- Citroën e-C3 (varianta cu autonomie redusă)
- Viitoarele modele accesibile din grupul Volkswagen
- Vehicule electrice chineze precum BYD Dolphin Surf și Leapmotor T03
Avantajul competitiv al Dacia Evader constă în combinația dintre prețul accesibil, producția europeană (care atrage bonus ecologic) și reputația mărcii pentru fiabilitate și costuri reduse de exploatare.
Foto: Imagini preluate din presa auto italiană
Planuri pe termen mediu: Sandero Electric și nu numai
Strategia de electrificare a Dacia nu se oprește la segmentul A. La finalul anului 2027 este așteptată a patra generație a modelului Sandero, care va include pentru prima dată o variantă 100% electrică.
Dacia Sandero Electric 2027
Viitoarea Sandero Electric va utiliza platforma AmpR Small, aceeași bază tehnică ca Renault 5 E-Tech. Modelul va rămâne un hatchback compact de aproximativ 4,10-4,15 metri lungime, păstrând caracterul practic și spațios care l-a transformat în best-seller-ul european.
Denis Le Vot, CEO-ul Dacia, a confirmat pentru Autonews.com că versiunea electrică va fi o variantă a modelului standard Sandero, nu un model separat. Diferențele vizuale vor include grila închisă, jante aerodinamice și însemne specifice.
Sandero va continua să ofere și motorizări termice:
- Motoare pe benzină
- Opțiune GPL
- Variantă hibridă cu 155 CP
Perspective pentru 2027 și după
Conform planurilor oficiale, anul 2027 va marca o transformare semnificativă pentru Dacia. Marca va avea în ofertă:
- Două mașini electrice urbane în segmentul A (Spring și Evader)
- Noul Sandero electric și termic în segmentul B
- Duster cu versiuni termice, hibride și potențial o variantă electrică după 2027
- Bigster în segmentul C cu motorizări hibride
Această diversificare permite Dacia să acopere o gamă largă de nevoi și bugete, menținându-și poziția de lider al mobilității accesibile în Europa.
Alte modele Dacia despre care au apărut informații în spațiul public sunt Dacia Hipster, care este în continuare la nivel de concept, și Dacia Spaccer sau C-Neo, un break de familie derivat din Bigster.
Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:
Etichete:
dacia,
masini electrice,
Dată publicare:
Articol recomandat de sport.ro