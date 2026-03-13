În fiecare an, perioada vacanței de primăvară este stabilită prin structura anului școlar, iar datele exacte sunt de interes atât pentru părinți, cât și pentru profesori și elevi.

Vacanța de Paște 2026

Vacanța de Paște este una dintre pauzele din timpul anului școlar, programată în fiecare an în jurul sărbătorii pascale. În această perioadă, cursurile sunt suspendate pentru aproximativ o săptămână jumătate. Aceasta vacanță este cunoscută și ca vacanța de primăvară și face parte din structura oficială a anului școlar.

Elevii vor avea, peste aproximativ trei săptămâni, câteva zile libere, timp în care se pot odihni și pot petrece sărbătorile pascale alături de familie.

Când este vacanța de Paște 2026

Elevii din România vor intra în vacanța de Paște 2026 la începutul lunii aprilie. Pauza durează aproximativ o săptămână și jumătate și este programată astfel încât copiii să petreacă sărbătorile pascale acasă, alături de familie. Ultima zi de cursuri înainte de vacanță va fi vineri, 3 aprilie 2026. Vacanța începe oficial sâmbătă, 4 aprilie 2026.

Vacanța de primăvară din 2026 durează 11 zile calendaristice, în perioada: 4 aprilie - 14 aprilie 2026. Cursurile se reiau miercuri, 15 aprilie 2026. Atunci începe și ultimul modul de învățare al anului școlar, conform Edu.ro.

Când pică Paștele în 2026

Paștele ortodox și cel catolic se sărbătoresc la date diferite în 2026. Astfel, Paștele ortodox va fi celebrat pe 12 aprilie 2026, în timp ce Paștele catolic va avea loc pe 5 aprilie 2026. Paștele este o sărbătoare cu dată variabilă, stabilită în fiecare an după o regulă veche de aproape două milenii. În jurul acestei sărbători sunt calculate și alte momente importante din calendarul creștin, precum Rusaliile.

Regula pentru stabilirea datei Paștelui a fost decisă în cadrul Sinodului Ecumenic de la Niceea, în anul 325. Conform acesteia, Paștele este celebrat în prima duminică de după prima lună plină care urmează echinocțiului de primăvară. Există însă și o regulă. Dacă această duminică coincide cu Paștele iudaic (14 Nisan), sărbătoarea este mutată în duminica următoare.

Din cauza diferențelor dintre calendarele folosite de bisericile creștine, Paștele ortodox și cel catolic pot fi sărbătorite fie în aceeași zi, fie la date diferite, așa cum se întâmplă și în 2026.

Cât durează vacanța de Paște

În 2026, vacanța de Paște pentru elevii din România va dura 11 zile. Aceasta este programată în perioada 4 aprilie - 14 aprilie 2026, potrivit structurii anului școlar. Ultima zi de cursuri înainte de vacanță va fi vineri, 3 aprilie. Din sâmbătă, 4 aprilie, elevii intră oficial în vacanța de primăvară.

Cursurile vor fi reluate miercuri, 15 aprilie 2026, odată cu începutul ultimului modul de învățare din anul școlar. Programarea acestei vacanțe include și Paștele ortodox, care în 2026 va fi sărbătorit pe 12 aprilie, astfel încât elevii să poată petrece sărbătorile pascale acasă, alături de familie. Pe scurt, elevii vor avea 11 zile de vacanță, între 4 și 14 aprilie 2026, înainte de ultima perioadă de cursuri din an.

Când se încheie vacanța de primăvară

Vacanța de primăvară, numită și vacanța de Paște, se încheie marți, 14 aprilie 2026. Elevii revin la cursuri miercuri, 15 aprilie 2026, când începe ultimul modul de învățare al anului școlar. 4 aprilie 2026 - 14 aprilie 2026, în total 11 zile libere pentru elevi. După această vacanță, cursurile continuă până aproape de sfârșitul lunii iunie, când începe vacanța de vară pentru majoritatea elevilor.

Când începe vacanța de vară

Vacanța de vară pentru elevii din România, în anul școlar 2025 - 2026, începe sâmbătă, 20 iunie 2026. Ultima zi de cursuri va fi vineri, 19 iunie. Vacanța de vară se întinde până duminică, 6 septembrie 2026, iar elevii vor reveni la școală luni, 7 septembrie 2026, când începe noul an școlar. Pentru majoritatea elevilor, aceasta este cea mai lungă pauză din an și durează aproximativ două luni și jumătate.

· 20 iunie 2026 - începe vacanța de vară

· 6 septembrie 2026 - ultima zi de vacanță

· 7 septembrie 2026 - elevii revin la cursuri.