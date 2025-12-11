Mănăstirea Neamț: bijuteria spirituală a Moldovei cu o istorie de peste 600 de ani. Ce poți vizita în județul Neamț

Mănăstirea Neamț
Mănăstirea Neamț este una dintre cele mai vechi și reprezentative așezări monahale din Moldova, cu o istorie de peste 600 de ani. Lăcașul impresionează prin arhitectura sa tradițională și prin obiectele de patrimoniu.

Mănăstirea este declarată monument istoric și este atestată documentar din 1407. Iată tot ce trebui să știi despre această bijuterie cu o istorie de peste 600 de ani.

Cum ajungi

Mănăstirea Neamț se află în zona Vânători-Neamț, la aproximativ 15 km de Târgu Neamț, 47 km de Pașcani, 53 km de Piatra Neamț, 116 km de Iași, 108 km de Bacău și 403 km de București.

Din Bacău sau Piatra Neamț, se merge pe DN15 până la Piatra Neamț, apoi pe DN15C spre Târgu Neamț. De aici, se continuă pe DN15B până la intersecția cu DJ155C, drumul care duce direct la Mănăstirea Neamț.

Din zona Bicaz, traseul recomandat este pe DN15 până la Poiana Largului, apoi pe DN15B prin Pipirig, până la intersecția cu DJ155C.

Din Iași, ruta trece pe DN28 până la Târgu Frumos, apoi pe DN28A spre Pașcani și Moțca. De la Moțca se continuă pe DN2 până la Cristești, iar de aici pe DN15B spre Târgu Neamț – Vânători Neamț, unde se face legătura cu DJ155C.

Din Suceava se urmează DN2 până la Fălticeni, apoi către Târgu Neamț pe DN15C și în continuare DN15B spre Vânători Neamț – intersecția cu DJ155C.

Pentru cei care preferă trenul, cea mai apropiată gară este în Târgu Neamț. De acolo există autobuze care fac legătura cu Mănăstirea Neamț, cu coborâre în apropierea ansamblului monahal.

Mănăstirea Neamț

Istoric

Mănăstirea Neamț este una dintre cele mai vechi mănăstiri din Moldova. Activitatea monahală din zonă începe în secolul al XII-lea, când exista o mică așezare de călugări. Prima biserică de piatră a fost ridicată mai târziu, în vremea lui Petru I Mușat, între 1375 și 1391, dar nu s-a păstrat. Înainte de aceasta fusese o bisericuță din lemn, numită Biserica Albă, făcută de călugări cu aproximativ un secol mai devreme.

Mănăstirea este menționată oficial din 1407. Biserica actuală, cea mai importantă clădire din incintă, a fost construită la sfârșitul secolului al XV-lea de Ștefan cel Mare și poartă hramul Înălțarea Domnului.

În 1933, în obștea mănăstirii a intrat tânărul Ilie Iacob, care avea să devină mai târziu Sfântul Ioan Iacob Românul de la Hozeva.

Un episod dur al istoriei recente a mănăstirii are loc după 1948, când aici au fost aduși și ținuți sub pază 25 de clerici greco-catolici, printre care viitorii episcopi Ioan Cherteș și Tit Liviu Chinezu.

Mărturiile vremii arată că au fost presați să treacă la Biserica Ortodoxă Română. În februarie 1949, grupul a fost mutat la Mănăstirea Căldărușani, lângă București.

Ce poți vizita la Mănăstirea Neamț

În incinta Mănăstirii Neamț se află două biserici, două paraclise și turnul-clopotniță care adăpostește 11 clopote. Complexul include și Seminarul Teologic „Veniamin Costache”, un muzeu cu obiecte de artă bisericească și sala vechiului tipar. În fața mănăstirii se află aghiazmatarul circular, folosit la slujba de sfințire a apei la hram.

În biserica mare se păstrează o icoană a Maicii Domnului realizată în anul 665 în Israel, considerată făcătoare de minuni.

Mănăstirea are cea mai mare și mai veche bibliotecă monahală din România, cu aproximativ 18.000 de volume. Așezământul a jucat un rol important în dezvoltarea culturii și artei medievale. În camera mormintelor este îngropat Ștefan Voievod, unchiul lui Ștefan cel Mare. În pronaos se găsesc moaștele unui sfânt necunoscut, descoperite în 1986.

Biserica ridicată de Ștefan cel Mare este principalul monument al ansamblului. Construcția are pridvor, sală a mormintelor și un naos de dimensiuni mari, cu două abside laterale. Turla este amplasată central, iar zidurile sunt sprijinite de contraforturi. Fațadele combină elemente bizantine, precum discuri ceramice colorate, cu elemente gotice, cum ar fi ancadramentele și contraforturile. Turla octogonală are patru ferestre și este decorată cu discuri smălțuite. O parte din pictura interioară datează din timpul lui Ștefan cel Mare, iar restul din perioada lui Petru Rareș. De-a lungul timpului, mănăstirea a trecut prin incendii și distrugeri, urmate de lucrări care au modificat în parte aspectul inițial.

A doua biserică din incintă este biserica Sfântul Gheorghe, integrată în zidul de apărare al complexului.

Mănăstirea Neamț

Obiective turistice în județul Neamț

Durău

Durău este o stațiune mică, potrivită pentru odihnă și tratament. Principalul avantaj este amplasarea la poalele Masivului Ceahlău, ceea ce oferă o priveliște directă spre munte. Aerul este curat, iar zona are un climat favorabil persoanelor care caută liniște și natură.

Ceahlău

Masivul Ceahlău este cel mai înalt masiv al Munților Bistriței și se află aproape de Bicaz și de lacul Izvorul Muntelui. Zona este cunoscută pentru traseele montane și pentru cele trei arii protejate din Parcul Național Ceahlău: Ocolașul Mare, Polița cu Crini și Cascada Duruitoarea. În total există șapte trasee marcate. În fiecare an, pe 6 august, se sărbătorește „ziua muntelui” Ceahlău.

Cascada Duruitoarea

Cascada Duruitoarea este considerată cea mai impresionantă cascadă din Moldova. Se află în Parcul Național Ceahlău, la 1247 m altitudine. Drumul din Durău durează aproximativ două ore și este de dificultate medie.

Cheile Bicazului

Cheile Bicazului sunt unele dintre cele mai cunoscute chei din România și leagă Moldova de Transilvania. Traseul este spectaculos și poți observa formațiuni stâncoase precum Piatra Altarului, Piatra Arșiței sau Poarta de Piatră. Zona este apreciată pentru peisajele spectaculoase și pentru drumul șerpuit printre pereții calcaroși.

Lacul Bicaz

Lacul Bicaz, sau Izvorul Muntelui, este cel mai mare lac artificial de pe râurile interioare ale României. Lângă baraj se află un port de unde se pot închiria bărci, vaporașe sau hidrobiciclete. Tot în zonă se află Stânca Diavolului, numită și Piatra Teiului, un obiectiv natural legat de mai multe legende locale.

Codrii de Aramă

Codrii de Aramă reprezintă o arie naturală protejată din Depresiunea Neamțului. Zona are aproximativ 7 hectare și cuprinde în special goruni seculari, unii cu vârsta de peste 130 de ani. În areal se găsesc aproximativ 300 de specii de plante.

Cetatea dacică Petrodava

Cetatea dacică Petrodava se află lângă Piatra Neamț, pe dealul Bâtca Doamnei. Astăzi se mai văd doar fragmente din zidurile fortificației, dar locul este important pentru istoria zonei. Cercetările arheologice au confirmat rolul defensiv al cetății. Dealul oferă și o priveliște amplă asupra împrejurimilor.

Cetatea Neamț

Cetatea Neamț, aflată la marginea orașului Târgu Neamț, a fost ridicată în secolul al XIV-lea și întărită în secolul al XV-lea în timpul lui Ștefan cel Mare.

Telegondola

Telegondola din Piatra Neamț are o lungime de aproape 2 km și oferă panorame asupra orașului, asupra Ceahlăului, lacului Bâtca Doamnei și Muntelui Pietricica.

