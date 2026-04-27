Decizia, care pune sub semnul întrebării viitorul startup-ului AI aflat în ascensiune, a fost luată „în conformitate cu legile și reglementările”, a precizat principalul organism de planificare economică, fără a oferi detalii suplimentare, scrie Nikkei Asia.

În decembrie, Meta a anunțat că va achiziționa Manus. Startup-ul de AI, fondat în China, avea inițial sedii duale în Wuhan și Beijing, dar ulterior și-a mutat personalul-cheie în Singapore și s-a prezentat ca firmă singaporeză după mijlocul anului 2025. Ulterior, și-a închis birourile din China și a concediat majoritatea angajaților.

Nikkei Asia a relatat anterior că tranzacția era estimată între 2 și 3 miliarde de dolari, iar alți investitori ai startup-ului se retrăseseră până la momentul anunțului. Meta a mai declarat că Manus nu va mai avea legături cu investitori chinezi după achiziție. Printre investitorii anteriori ai Manus s-au numărat Benchmark, precum și finanțatori chinezi precum Zhen Fund, Tencent și HSG (fost Sequoia China).

Compania nu și-a oferit niciodată serviciile în China.

Cum a atras atenția

Manus a atras atenția publicului pentru prima dată în martie anul trecut, când a prezentat ceea ce a fost descris drept primul „agent AI general” din lume.

Un agent AI general este un asistent digital bazat pe inteligență artificială care poate ajuta la realizarea unor sarcini pe mai multe platforme și în scopuri diferite, simulând modul în care oamenii gândesc și îndeplinesc activități. Marile companii tehnologice, precum Google, mizează pe acești agenți universali ca următoarea etapă a dezvoltării AI.

La începutul acestui an, agentul AI viral OpenClaw a luat cu asalt industria tech din China și rețelele sociale, determinând companiile chineze, de la giganți tehnologici la startup-uri AI, să dezvolte alternative proprii. În industria tech din China există consensul că anul trecut a fost anul chatbot-urilor, iar anul acesta este anul agenților AI, direcție aliniată cu strategia tehnologică a Beijingului.

Manus și Meta nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.