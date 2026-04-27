„În urma mai multor discuţii între conducerile partidelor noastre s-a decis ca eu şi domnul Perişor Peiu (n. red. liderul senatorilor AUR) să ne ocupăm de partea tehnică a unei moţiuni de cenzură comune. Este un lucru exclusiv tehnic. Abordarea politică va fi probabil explicitată în cursul acestei zile, de către preşedinţii de partide. Aşa cum cunoaşteţi, noi avem la ora 14.00 un BPN în care se va lua decizia finală”, a declarat social-democratul Marian Neacşu, fost vicepremier în Guvernul lui Ilie Bolojan.

La rândul său, liderul sentatorilor AUR, Petrişor Peiu, a explicat că, împreună cu PSD, partidul său face „un demers comun” de redactare a unei moţiuni de cenzură pentru a fi dezbătută în Parlament „undeva la începutul lunii mai”, cu scopul demiterii Guvernului Bolojan.

„Cele două partide vor avea şedinţe în forurile de conducere şi veţi avea şi reacţii, şi abordări, şi explicaţii politice undeva în această după-amiază, deocamdată, în spiriul transparenţei, noi vă anunţăm că am declanşat demersul tehnic de a scrie acea moţiune”, a precizat Peiu.

Marian Neacșu, fost vicepremier PSD în Guvernul Bolojan: ”Colegii parlamentari din toate partidele care au propuneri de text și care să susțină prin semnătură sunt bineveniți”.

Petrișor Peiu: ”Nu e niciun pact cu PSD, deocamdată este o discuție comună pentru a nu risca să avem două moțiuni și să cadă amândouă. Deocamdată avem această discuție, să vedem după ce o finalizăm ce urmează”.

Petrișor Peiu: ”Nu am discutat absolut nimic despre guvernare”.