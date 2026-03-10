Când sunt Floriile în 2026. Tradiții și obiceiuri pe care trebuie să le respecți pentru sănătate și noroc

Iată ce tradiții și obiceiuri se respectă în această zi pentru atragerea sănătății și a norocului.

Când pică Floriile în 2026

Floriile reprezintă una dintre marile sărbători creștine și amintesc de momentul în care Iisus Hristos a intrat în Ierusalim, fiind întâmpinat de oameni cu ramuri verzi în mâini. Gestul lor era un semn de bucurie, dar și de respect față de cel pe care îl primeau cu speranță și credință.

Sărbătoarea are loc în fiecare an în ultima duminică dinaintea Paștelui și marchează începutul Săptămânii Mari, perioada în care credincioșii se pregătesc sufletește pentru Învierea Domnului. În România, tradiția spune că oamenii merg la biserică cu ramuri de salcie, pe care preotul le sfințește și apoi sunt duse acasă, unde sunt păstrate pentru binecuvântarea și protecția locuinței și a familiei. În anul 2026, Floriile pică pe 5 aprilie, cu o săptămână înainte de Paște.

Ce simbolizează Duminica de Florii

Duminica Floriilor este una dintre cele mai importante sărbători din calendarul creștin. Ea amintește de momentul în care Iisus Hristos a intrat în Ierusalim, cu doar câteva zile înainte de patimile și răstignirea Sa. Oamenii L-au întâmpinat cu multă bucurie, așternând haine pe drum și ținând în mâini ramuri verzi, ca semn de respect și recunoaștere a Lui ca împărat și Mântuitor. Această zi marchează începutul Săptămânii Mari, perioada în care credincioșii se pregătesc pentru Paște. În același timp, Floriile sunt asociate cu speranța și cu ideea că viața învinge moartea.

Ramurile de finic folosite atunci la Ierusalim, iar la noi cele de salcie, amintesc de acel moment și simbolizează reînnoirea, dar și binecuvântarea pentru cei care le poartă sau le păstrează în case. Sărbătoarea transmite și un mesaj puternic de smerenie. Iisus nu a intrat în oraș ca un conducător războinic, ci călare pe un măgăruș, arătând că adevărata putere nu vine din forță, ci din pace, credință și sacrificiu.

Floriile, începutul Săptămânii Mari

Duminica Floriilor deschide una dintre cele mai importante perioade din calendarul creștin, cunoscută sub numele de Săptămâna Mare sau Săptămâna Patimilor. Este ultima săptămână din Postul Paștelui și amintește de ultimele zile din viața lui Iisus Hristos, de la intrarea Sa în Ierusalim până la răstignire și punerea în mormânt.

Această perioadă este numită „Mare” fiindcă fiecare zi are o semnificație aparte și amintește de momente importante din drumul suferinței lui Hristos. În biserici au loc slujbe speciale, numite denii, iar credincioșii sunt îndemnați să se apropie mai mult de credință prin rugăciune, post, liniște și iertare. Fiecare zi a săptămânii are un înțeles propriu.

Lunea, Marțea și Miercurea Mare sunt dedicate rugăciunii și pregătirii sufletești. Joia Mare amintește de Cina cea de Taină și de începutul patimilor lui Iisus. Vinerea Mare marchează răstignirea și suferința Mântuitorului și este una dintre cele mai solemne zile din an. Sâmbăta Mare amintește de punerea în mormânt și pregătește momentul Învierii.

Tradiții și obiceiuri pe care trebuie să le știi de Florii

În România, această zi este legată de multe tradiții și obiceiuri transmise din generație în generație. Ele îmbină credința creștină cu vechi obiceiuri populare legate de venirea primăverii, de renașterea naturii și de dorința oamenilor de a avea protecție și noroc în casă. Una dintre cele mai cunoscute tradiții este mersul la biserică cu ramuri de salcie. Credincioșii le duc pentru a fi sfințite în timpul slujbei.

Salcia amintește de ramurile de finic cu care oamenii l-au întâmpinat pe Iisus atunci când a intrat în Ierusalim. După slujbă, crenguțele sunt aduse acasă și așezate lângă icoane sau la ușă, ca semn de binecuvântare și protecție pentru gospodărie. În multe zone ale țării, ramurile de salcie sunt folosite și în gospodărie. Uneori sunt puse la ferestre, la porți sau în pomii fructiferi, deoarece se spune că aduc rod bogat și alungă răul. De asemenea, în această zi, oamenii le duc și la mormintele celor dragi, conform Crestinortodox.ro.

Există și obiceiuri legate de sănătate și noroc. În unele sate, părinții ating ușor copiii cu ramuri de salcie, spunând că astfel vor crește sănătoși și puternici. Totodată, se crede că ramurile sfințite pot proteja casa de furtuni, boli sau alte necazuri.

Floriile sunt și o zi specială pentru cei care poartă nume de flori. În România, peste un milion și jumătate de persoane își sărbătoresc onomastica în această zi. Pentru că sărbătoarea are loc în timpul Postului Paștelui, Biserica oferă dezlegare la pește.

Ce semificație au ramurile de salcie de Florii

Ramurile de salcie sunt unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale sărbătorii de Florii. Ele amintesc de momentul biblic în care Iisus Hristos a intrat în Ierusalim, iar oamenii L-au întâmpinat cu ramuri de finic și de măslin, ca semn de bucurie și respect. În regiunile unde aceste plante nu cresc, cum este și România, tradiția a fost adaptată, iar credincioșii folosesc ramuri de salcie.

Se spune că salcia este un simbol simbol al vieții, al renașterii și al bucuriei. Pentru că înmugurește devreme, la începutul primăverii, ea a devenit un semn al reînnoirii naturii și al speranței. În tradiția creștină, ramurile sunt duse la biserică pentru a fi sfințite, iar apoi sunt aduse acasă și păstrate, de obicei, lângă icoane.

În popor se spune că salcia sfințită este protectoare. Mulți oameni o așază la ușă, la ferestre sau la streașina casei, deoarece se spune că poate feri locuința de rele, de boli sau de vremea rea. De asemenea, ramurile sunt puse în pomii fructiferi sau la vie, în speranța că aceștia se vor umple de fructe.