Barbu pleacă de la Agricultură cu aceeași poveste: Plafonarea adaosului a redus inflația. Experți: A dus la scumpiri

Fostul ministru PSD al Agriculturii, Florin Barbu, a afirmat luni că inflaţia în România la 31 decembrie 2022 era de aproape 9%, iar după mecanismul de plafonare a adaosului comercial la alimentele de bază inflaţia a ajuns la 5,4%, la 31 decembrie 2023.

Practic, Barbu repetă ceea ce a devenit povestea sa preferată: plafonarea adaosului a ieftinit alimentele, invocând, ca de fiecare dată, aceleași date irelevante ale Consiliului Concurenței. Fostul ministru PSD ignoră, cu bună știință, informațiile Institului Național de Satitistică (INS), culese direct din realitatea pieței. Iar toate acestea converg către o concluzie logică: plafonarea adaosului comercial a dus, de fapt, la scumpiri.

Iar explicația rezidă într-o matematică elementară: ieftinirea cu câțiva bani a unor produse de bază a fost anulată de scumpirea cu câțiva lei a tuturor celorlalte produse.

Florin Barbu a declarat într-o conferinţă de presă, că românii au fost protejaţi de actul normativ privind plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază.

”Sigur că mi-am făcut datoria şi faţă de cetăţenii români, pentru că am avut o ambiţie foarte mare. Încă din 2023 - şi-am fost comentat de foarte mulţi analişti economici - am intervenit cu un act normativ privind plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază. Cred că prin acest act normativ peste 50% din populaţia din România, cu venituri mici şi medii, au fost protejaţi. Iar lucrul acesta îl arată datele comunicate oficial de către Consiliul Concurenţei, prin care preţurile alimentelor de bază au scăzut cu procente importante cuprinse între 10 şi până la 47%”, a afirmat Florin Barbu.

El susţine că inflaţia a scăzut după mecanismul de plafonare a adaosului comercial la alimentele de bază.

”Trebuie să ne uităm cu atenţie la ceea ce s-a întâmplat cu inflaţia. Trebuie să luăm în analiză că la 31 decembrie 2022 am intrat cu o inflaţie de aproape 9%. După acest mecanism de plafonare a adaosului comercial, inflaţia în România la 31 decembrie 2023 a fost undeva la 5,4%. A fost o măsură pentru români şi pentru consumatorii români”, a transmis fostul ministrul al Agriculturii.

”Nu știu de ce nu sunt mulțumiți cu un profit net de 20%”

Florin Barbu a adăugat că ”atunci când se realizează practici comerciale neloiale şi mută acest adaos comercial pe alte alimente, sigur inflaţia în România va creşte în continuare”.

Barbu a afirmat că a propus plafonarea adaosului comercial la 20% la toate produsele agroalimentare.

”Eu am propus în Guvernul României pentru o perioadă de şase luni pentru a stabiliza piaţa, ca toate produsele agroalimentare să aibă o plafonare de adaos comercial de 20%. Dar vreau să mai fac încă o precizare pentru toţi analiştii economici care au criticat această măsură. 20% adaos comercial este pus peste toate cheltuielile directe şi indirecte. Vorbim de un profit net de 20%. Nu ştiu de ce nu sunt mulţumiţi cu un profit net de 20%. Dacă ne uităm la Ministerul de Finanţe şi în datele publicate de magazinele de retail vedem un profit net de de 0,5% sau 1%. De ce nu se mulţumesc cu un profit net de 20%?”, a mai declarat Florin Barbu.