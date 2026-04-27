Avioane private, despre care se spune că ar transporta averile celor care s-au îmbogățit în cei 16 ani de guvernare ai lui Orbán, au decolat constant din Viena, în timp ce alte persoane se grăbesc să-și investească activele în străinătate, au declarat surse pentru The Guardian. Între timp, persoane din cercul apropiat al lui Orbán analizează opțiuni de viză pentru SUA, sperând să obțină locuri de muncă în instituții apropiate de mișcarea MAGA.

Este o imagine a tulburărilor care au cuprins Ungaria în timp ce se pregătește să întoarcă pagina după conducerea lui Orbán. De când a preluat puterea în 2010, un cerc restrâns de apropiați ai liderului și ai partidului său, Fidesz, au acumulat averi uriașe, în parte datorită controlului tot mai mare asupra economiei și contractelor de infrastructură finanțate de UE. După alegeri, The Guardian a aflat că trei membri ai acestui cerc au început să-și transfere averile în străinătate. Fondurile sunt mutate către țări din Orientul Mijlociu – Arabia Saudită, Oman și Emiratele Arabe Unite – iar alții vizează Australia și Singapore, potrivit unor surse din Fidesz.

Péter Magyar, al cărui partid de opoziție, Tisza, a obținut o victorie zdrobitoare luna aceasta, a tras un semnal de alarmă, acuzând persoanele conectate la Fidesz că încearcă să-și protejeze averile de eventuale răspunderi înainte ca guvernul său să preia puterea la începutul lunii mai.

„Oligarhii conectați la Orbán transferă zeci de miliarde de forinți în Emiratele Arabe Unite, Statele Unite, Uruguay și alte țări îndepărtate”, a susținut Magyar pe rețelele sociale sâmbătă. El a cerut procurorului-șef, șefului poliției și conducerii fiscului „să rețină infractorii” și „să nu le permită să fugă” în țări unde extrădarea ar fi puțin probabilă.

Printre ei, cel mai bogat cetățean ungar

Magyar a spus că printre cei care ar putea părăsi țara se numără și familia lui Lőrinc Mészáros, unul dintre cei mai apropiați prieteni ai lui Orbán, care a devenit cel mai bogat om din Ungaria după ce a pornit ca instalator de gaz, în parte datorită contractelor publice. Compania lui Mészáros nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

„Am fost informat și că mai multe familii de oligarhi au părăsit deja țara”, a adăugat Magyar. „Potrivit informațiilor, unele familii influente și-au retras deja copiii de la școală și își pregătesc plecarea, inclusiv cu personal de securitate de încredere.”

Goana după transferul averilor în străinătate a fost relatată prima dată de jurnaliști independenți din Ungaria, inclusiv platforma de investigații Vsquare și site-ul de știri 444.hu, care au scris că persoane-cheie apropiate de Orbán încearcă să-și protejeze activele înainte ca noul guvern să le poată îngheța, confisca sau naționaliza.

Aceste eforturi ar putea fi însă îngreunate de numeroșii funcționari și oameni din sistemul de aplicare a legii care dețin informații parțiale despre ceea ce s-a întâmplat în perioada guvernării lui Orbán, notează Vsquare, „pregătind terenul pentru ani de încercări de recuperare a averii publice presupus furate și de tragere la răspundere a celor implicați în infracțiuni financiare”.

De la alegeri, Magyar a declarat în repetate rânduri că guvernul său va combate corupția și clientelismul care, în opinia sa, au caracterizat anii de guvernare ai Fidesz. „Țara noastră nu mai are timp de pierdut. Ungaria este în dificultate din toate punctele de vedere. A fost jefuită, trădată, îndatorată și ruinată”, le-a spus el jurnaliștilor a doua zi după alegeri. „Am devenit cea mai săracă și cea mai coruptă țară din UE.”

Viitorul lider a susținut în mod repetat că, în ultimele săptămâni de guvernare ale lui Orbán, sunt distruse documente potențial incriminatoare. „Primim tot mai multe informații despre distrugeri masive de documente din ministere, instituții și companii apropiate de Fidesz”, a scris el pe rețelele sociale.

Ministrul de externe în funcție, Péter Szijjártó, al cărui minister a fost acuzat că distruge documente confidențiale, a calificat acuzațiile drept „absurde” și „scandaloase”, într-o declarație pentru publicația Telex. Ministerul a precizat că au fost eliminate doar „versiunile tipărite redundante ale unor documente stocate electronic”.

Orban va sta o perioadă în SUA

Ministerul de externe și biroul lui Orbán, care a respins în mod constant acuzațiile de corupție, nu au răspuns solicitărilor de comentarii ale The Guardian. Cel mai longeviv lider din UE este așteptat să călătorească în Statele Unite în perioada în care începe FIFA World Cup și probabil va rămâne acolo câteva săptămâni, potrivit unei surse apropiate de Fidesz.

Nu este clar unde va merge exact, însă fiica sa cea mare și ginerele s-au mutat la New York vara trecută. Ginerele, István Tiborcz, a intrat în atenția publică în 2018, când Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a constatat nereguli grave și conflicte de interese în contracte pentru iluminat public finanțate de UE.

Alte persoane importante apropiate de Fidesz solicită vize de muncă în SUA, sperând să își valorifice experiența în instituții apropiate de Partidul Republican, au declarat surse din SUA și din Fidesz. „Conexiunile există deja”, a spus o sursă americană, adăugând că ani de lobby au permis oficialilor ungari să construiască o rețea solidă în cadrul mișcării MAGA.

Înainte de alegeri, aceste legături au devenit evidente când vicepreședintele SUA, JD Vance, a vizitat Budapesta pentru a susține campania lui Orbán.

La câteva zile după alegeri, jurnalistul de investigație Szabolcs Panyi a spus că SUA erau de mult văzute ca un „plan B” pentru cei apropiați de Orbán, în ciuda suspiciunilor privind legăturile guvernului ungar cu Moscova.