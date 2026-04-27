Bărbatul din Craiova, în vârstă de 55 de ani, era divorţat de soţie de câţiva ani, dar a rămas să locuiască în aceeaşi casă cu femeia şi fiica lor de 30 de ani.

Acum câteva zile, după ce a consumat alcool, le-a agresat pe amândouă, aşa că acestea au sunat la poliţie. Agenţii au decis să emită un ordin de protecţie provizoriu împotriva individului şi l-au evacuat din locuinţă, ca să nu rămână în apropierea victimelor.

Bărbatul din Turda, arestat chiar dacă a fost chemat de victimă

După câteva ore însă, la un control inopinat, poliţiştii l-au găsit tot acolo şi l-au reţinut. Apoi a fost arestat pentru violenţă în familie şi încălcarea ordinului de protecţie.

Aceeaşi pedeapsă a primit-o şi bărbatul din Turda, care a fost violent cu iubita lui. Nu mai avea voie să se apropie de ea, însă femeia i-a cerut să o ajute cu ceva, iar poliţiştii i-au găsit în trafic, împreună, în aceeaşi maşină. Chiar dacă întâlnirea ar fi avut loc cu acordul victimei, bărbatul a fost arestat preventiv.