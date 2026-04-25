De la ore pierdute în aeroport până la costuri neprevăzute și planuri date peste cap, impactul poate fi semnificativ. Deși astfel de evenimente nu pot fi prevăzute, este important de știut că legislația europeană oferă pasagerilor drepturi clare și, în anumite situații, compensații care pot ajunge până la 600 de euro.

Problema este că mulți pasageri nu își cunosc aceste drepturi sau nu știu cum să le aplice corect. Regulile sunt simple, însă includ mai multe condiții care trebuie îndeplinite.

Drepturile pasagerilor în caz de zbor anulat

Drepturile pasagerilor din Uniunea Europeană sunt reglementate de Regulation (EC) No 261/2004, care stabilește norme clare privind compensațiile și asistența în cazul anulării zborurilor, întârzierilor sau refuzului la îmbarcare.

Potrivit Comisiei Europene, acest regulament are ca obiectiv principal asigurarea unui nivel ridicat de protecție pentru pasageri. Regulile se aplică tuturor zborurilor care pleacă din Uniunea Europeană, dar și celor care ajung în UE și sunt operate de companii aeriene europene.

Pentru a beneficia de aceste drepturi, este important ca pasagerul să aibă o rezervare confirmată și să se fi prezentat la check-in în termenul stabilit de compania aeriană.

În cazul anulării unui zbor, ai dreptul să alegi între trei variante. Poți solicita rambursarea integrală a biletului, redirecționarea către destinația finală cât mai rapid posibil sau reprogramarea călătoriei la o dată ulterioară, în funcție de disponibilitate. Alegerea aparține pasagerului, nu companiei aeriene.

Pe lângă aceste opțiuni, ai dreptul la asistență în aeroport. Asta înseamnă că operatorul trebuie să îți ofere mese și băuturi, posibilitatea de a comunica și, dacă este necesar, cazare și transport. Potrivit ANPC - Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, aceste servicii trebuie oferite gratuit și proporțional cu timpul de așteptare.

Un aspect important este că aceste drepturi nu pot fi limitate prin contract. Chiar dacă ai cumpărat un bilet la un tarif redus sau promoțional, drepturile tale rămân aceleași, iar compania aeriană este obligată să le respecte.

Ce trebuie să faci imediat după aflarea anulării

În momentul în care afli că zborul tău a fost anulat, reacția rapidă este esențială. Mulți pasageri acceptă prima variantă oferită de companie fără să știe că pot avea opțiuni mai avantajoase sau drepturi suplimentare.

Primul lucru pe care trebuie să îl faci este să ceri informații clare. Ai dreptul să afli motivul anulării și ce alternative îți sunt oferite. Dacă este posibil, solicită aceste informații în scris, pentru a le putea folosi ulterior în cazul unei reclamații.

În paralel, păstrează toate documentele relevante: biletul, cartea de îmbarcare, confirmările de rezervare și orice comunicare primită. Acestea vor fi necesare dacă vei solicita despăgubiri.

Dacă alegi să îți organizezi singur transportul sau cazarea, este important să păstrezi toate chitanțele. Regulamentul european prevede că aceste cheltuieli justificate și rezonabile pot fi rambursate ulterior.

Un alt detaliu important este legat de vouchere. Companiile aeriene oferă frecvent vouchere în locul rambursării, însă nu ești obligat să le accepți. Ai dreptul să ceri banii înapoi, în forma prevăzută de lege.

De asemenea, operatorii aerieni au obligația legală de a te informa despre drepturile tale, inclusiv prin notificări scrise sau afișe vizibile în aeroport. Acest lucru este prevăzut explicit în regulamentul european.

Ce compensații există pentru un zbor anulat

Pe lângă rambursare sau redirecționare, în anumite situații ai dreptul și la compensații financiare. Acestea sunt stabilite de Regulation (EC) No 261/2004 și variază în funcție de distanța zborului.

Pentru zborurile scurte, de până la 1.500 de kilometri, despăgubirea este de 250 de euro. Pentru cele între 1.500 și 3.500 de kilometri, suma este de 400 de euro, iar pentru zborurile mai lungi de 3.500 de kilometri, compensația poate ajunge la 600 de euro.

Pentru a beneficia de aceste sume, trebuie îndeplinite anumite condiții. În general, zborul trebuie să fi fost anulat cu mai puțin de 14 zile înainte de plecare, iar compania aeriană să fie responsabilă pentru situație.

Totuși, există o nuanță importantă: despăgubirea nu se acordă dacă ți se oferă o redirecționare care ajunge la destinație cu o întârziere redusă, în limitele stabilite de legislația europeană. De exemplu, dacă ajungi foarte aproape de ora inițială de sosire, compania poate fi scutită de plata integrală a compensației sau aceasta poate fi redusă.

Există și situații în care companiile aeriene nu sunt obligate să plătească despăgubiri.

Regulamentul prevede că operatorii nu datorează compensații dacă anularea este cauzată de „circumstanțe extraordinare”. Acestea includ, de exemplu, condiții meteo extreme, probleme de securitate, instabilitate politică sau greve externe.

Un aspect esențial este că aceste circumstanțe trebuie dovedite de compania aeriană. Nu este suficient să fie invocate.

În plus, dacă ți se oferă un zbor alternativ care ajunge la destinație cu o întârziere mică, compensația poate fi redusă cu până la 50%, în funcție de diferența de timp față de zborul inițial.

Cum îți poți obține banii înapoi

Procesul de recuperare a banilor nu este complicat, dar necesită atenție și consecvență. Primul pas este să depui o cerere oficială către compania aeriană. Aceasta trebuie să includă toate detaliile relevante: numărul zborului, data, problema întâmpinată și tipul de despăgubire solicitat.

Majoritatea companiilor aeriene pun la dispoziție formulare online pentru astfel de solicitări, ceea ce simplifică procesul.

Potrivit regulamentului european, rambursarea biletului trebuie efectuată în termen de 7 zile, dacă alegi această opțiune. În cazul despăgubirilor, termenul nu este întotdeauna fix, însă ai dreptul să le soliciți și să primești un răspuns.

Dacă nu primești răspuns sau cererea este respinsă, poți apela la autoritățile competente. În România, te poți adresa Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor sau Centrului European al Consumatorilor.

Regulamentul prevede că fiecare stat membru trebuie să desemneze organisme care să asigure respectarea acestor drepturi și să aplice sancțiuni companiilor care nu le respectă.

Întrebări frecvente despre zborurile anulate

Pentru mulți pasageri, situațiile speciale ridică întrebări suplimentare.

Dacă zborul pleacă din afara Uniunii Europene, drepturile se aplică doar dacă este operat de o companie aeriană din UE. În caz contrar, se aplică legislația țării respective.

În cazul în care pierzi un zbor de legătură, ai dreptul la despăgubiri dacă biletele au fost rezervate împreună și ajungi la destinația finală cu o întârziere de cel puțin 3 ore.

Dacă ajungi cu o întârziere de peste 3 ore, poți solicita compensații financiare, în condiții similare cu cele pentru anulări, dacă nu există circumstanțe extraordinare.

Un alt aspect important este legat de problemele tehnice. Acestea nu sunt, de regulă, considerate circumstanțe extraordinare dacă apar în cadrul operării normale a aeronavei.

Grevele pot fi o situație mai complexă. Grevele interne ale companiei aeriene nu sunt considerate, în general, circumstanțe extraordinare, însă cele externe, cum ar fi grevele controlorilor de trafic aerian sau ale personalului aeroportuar, pot fi.

Dacă zborul este mutat pe alt aeroport care nu deservește același oraș sau aceeași regiune, situația este tratată ca o anulare, iar tu ai aceleași drepturi, inclusiv posibilitatea de a solicita rambursarea cheltuielilor suplimentare.

De asemenea, legislația europeană prevede că prețul total al biletului, inclusiv taxele și comisioanele, trebuie afișat de la început, pentru a evita costurile ascunse.