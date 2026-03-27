Fetiță: „Am umezit bine frunza de pătrunjel ca să se lipească bine pe coaja oului. Acum îl punem în ciorap, încercăm să nu se miște frunzele și strângem tare, tare ca să iasă un model frumos.”

Copiii veniți la atelierul organizat la Complexul Muzeal Arad au putut încondeia ouă pentru Paște folosind coji de ceapă și frunze, așa cum făceau străbunicii lor.

Fetiță: „Noi de obicei avem ouăle, le băgăm în oțet și le fierbem și tot punem frunze de pătrunjel și le punem și în ciorap și după le băgăm în tot felul de culori.”

Fetiță: „Îmi place mult această metodă pentru că este foarte frumoasă și creativă.”

Nicoleta Nemeș, muzeograf Muzeul Maramureșean: „Această tradiție în satele din Maramureș este foarte veche, de peste 100 de ani. Femeile maramureșence, în Joia Mare, pentru că atunci se spune că este bine să se vopsească ouăle. De dimineață se pregătesc pentru a face aceste ouă pe care le vor consuma în duminica de Paște.”

Atelierul face parte dintr-o expoziție dedicată obiceiurilor pascale, păstrate cu grijă în satele maramureșene.

Mirela Barz, manager Muzeul Maramureșean: „Dorim să ducem aceste obiceiuri mai departe. Să fie cunoscute de generația tânără în special.”

Expoziția „Rânduiala Paștelui în satul maramureșean" poate fi vizitată până pe 3 mai.