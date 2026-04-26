Parcul Natural Comana este o arie protejată de interes național și se află în sud-estul județului Giurgiu. Situl Comana este protejat prin Convenția Ramsar, ca zonă umedă de importanță internațională. Acesta este locul în care mulți bucureșteni vin pentru a scăpa de căldura din Capitală, pe timp de vară și pentru a se bucura de activități în parcul de aventură.

Cum ajungi

Parcul Natural Comana se află la aproximativ 40 km de centrul Bucureștiului și poate fi accesat atât cu mașina personală, cât și cu transportul în comun.

Din București, drumul până la Comana durează în general între 50 de minute și o oră, în funcție de trafic.

Dacă nu ai la dispoziție o mașină, poți ajunge la Comana cu microbuzul.

Program și activități de agrement

Parcul de Aventură Comana este, în general, deschis vizitatorilor pe tot parcursul săptămânii, însă programul poate varia în funcție de sezon și de condițiile meteorologice. În perioadele mai reci sau în zilele cu vreme nefavorabilă, accesul poate fi limitat sau restricționat, motiv pentru care este recomandată verificarea informațiilor actualizate înainte de vizită.

În ceea ce privește activitățile, parcul oferă o gamă variată de opțiuni pentru petrecerea timpului liber, potrivite atât pentru copii, cât și pentru adulți. Vizitatorii pot încerca trasee de escaladă în copaci, adaptate diferitelor niveluri de dificultate, precum și tiroliene spectaculoase, unele dintre ele traversând lacul. Pentru cei care preferă activitățile pe apă, sunt disponibile plimbări cu barca sau caiacul, în timp ce alte opțiuni recreative includ tirul cu arcul, peretele de escaladă sau închirierea de biciclete pentru explorarea împrejurimilor.

De asemenea, cei interesați de plimbări relaxante pot opta pentru tururi cu trenulețul turistic, croaziere cu vaporașul în zona cunoscută sub numele de Delta Neajlovului sau plimbări cu trăsura pe trasee care includ obiective importante din zonă, precum Mănăstirea Comana. În general, tarifele pentru aceste activități sunt accesibile, însă pot varia în funcție de sezon, durată și tipul serviciilor oferite.

Despre Parcul Comana

Parcul Natural Comana este o arie naturală protejată în apropiere de București. Parcul a fost declarat oficial arie protejată în 2004 și are o suprafață totală de aproximativ 24.963 de hectare.

Zona este un spațiu important pentru conservarea habitatelor naturale și a biodiversității din regiunea Câmpia Burnazului. Aici sunt protejate numeroase specii de plante și animale, iar ecosistemele includ atât zone terestre, cât și zone umede sau acvatice.

Începând cu 25 octombrie 2011, situl Comana este inclus în lista zonelor umede de importanță internațională prin Convenția Ramsar. Parcul se suprapune și peste două situri din rețeaua europeană de arii protejate: aria de protecție specială avifaunistică (SPA) și situl de importanță comunitară (SCI). În interiorul parcului se află și rezervațiile naturale Pădurea Ologa – Grădinari și Pădurea Padina Tătarului.

Aici se găsesc numeroase ecosisteme de pajiște, pădure, mlaștină și apă. Flora include o varietate mare de plante de pajiște și de zone umede, unele rare sau protejate prin lege, precum bujorul de stepă (Paeonia peregrina) și ghimpele (Ruscus aculeatus).

Fauna este reprezentată de mamifere, păsări, reptile, amfibieni și pești. Printre speciile întâlnite se numără popândăul, liliacul comun, țestoasa de baltă, buhaiul de baltă cu burtă roșie și tritonul cu creastă danubian.

În apele parcului trăiesc și specii de pești precum țigănușul, zvârluga, petroc, țiparul și boarța.

În cuprinsul Parcului Natural Comana se află trei zone cu statut de protecție integrală:

Rezervația de Ghimpe din pădurea Comana, care are o suprafață de 294 de hectare, Rezervația de Bujor românesc, din pădurea Padina Tătarului, comuna Comana, cu o suprafață de 231 de hectare și Balta Comana, cu o suprafață de 1206 hectare, considerată a treia zonă umedă a României, după Balta Mică a Brăilei și Delta Dunării.