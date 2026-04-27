Speriați de riscul valutar, românii își fac depozite în euro, deși dobânzile sunt mult mai mici decât la cele în lei

În martie 2026, depozitele în lei ale românilor au crescut cu aproximativ 6,2% față de anul anterior, în timp ce depozitele în valută au avansat mult mai rapid, cu aproape 12%. Deși dobânzile la lei sunt semnificativ mai mari, economiile în euro câștigă teren, atât în rândul populației, cât și al companiilor, pe fondul percepției de instabilitate valutară și al dorinței de protejare a banilor în fața riscurilor economice.

Este de înțeles, după ce în mai 2025, cursul euro a atins un nivel record, depășind pragul de 5,12 lei pe piața valutară, pe fondul volatilității și al tensiunilor economice. Acest prag nu a mai fost depășit, fluctuațiile find mici.

În prezent, dobânzile la depozitele bancare în lei în România se situează, în medie, între 5% și peste 6,5% pe an pentru scadențe de 12 luni. În acest context, pentru ca economisirea în euro să devină mai avantajoasă, leul ar trebui să se deprecieze semnificativ, cu aproximativ 5-6% pe an. Dobânzile pentru depozitele în valută (Euro/USD) în România sunt semnificativ mai mici decât cele în lei, situându-se de obicei între 0,5% și 2,10% pe an. De exemplu, pentru depozitele în euro pe un an, dobânzile variază între 1,65% și 2%, de la 1,65% la BRD până la circa 2% la Raiffeisen și UniCredit, în timp ce CEC Bank oferă până la 1,95%, iar BCR aproximativ 1,75%.

O alternativă cu randamente mai ridicate o reprezintă titlurile de stat pentru populație, precum cele din programul Fidelis, care oferă dobânzi atractive și sunt scutite de impozitul pe venit de 10%. Ministerul Finanţelor a atras, în aprilie, 874,5 milioane lei şi, respectiv, 207 milioane euro, valori însumând peste 1,9 miliarde lei (378,7 milioane euro), prin a patra ofertă primară de vânzare de titluri de stat pentru populaţie (Fidelis). Este cea mai mare valoare din acest an obţinută astfel.