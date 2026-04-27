Speriați de riscul valutar, românii își fac depozite în euro, deși dobânzile sunt mult mai mici decât la cele în lei

Românii își orientează tot mai mult economiile către valută, în ciuda dobânzilor mai mici, pe fondul incertitudinilor legate de cursul valutar. Depozitele în euro și alte valute au crescut mai rapid decât cele în lei în ultimul an.

Aura Trif

În martie 2026, depozitele în lei ale românilor au crescut cu aproximativ 6,2% față de anul anterior, în timp ce depozitele în valută au avansat mult mai rapid, cu aproape 12%. Deși dobânzile la lei sunt semnificativ mai mari, economiile în euro câștigă teren, atât în rândul populației, cât și al companiilor, pe fondul percepției de instabilitate valutară și al dorinței de protejare a banilor în fața riscurilor economice.

Este de înțeles, după ce în mai 2025, cursul euro a atins un nivel record, depășind pragul de 5,12 lei pe piața valutară, pe fondul volatilității și al tensiunilor economice. Acest prag nu a mai fost depășit, fluctuațiile find mici.

În prezent, dobânzile la depozitele bancare în lei în România se situează, în medie, între 5% și peste 6,5% pe an pentru scadențe de 12 luni. În acest context, pentru ca economisirea în euro să devină mai avantajoasă, leul ar trebui să se deprecieze semnificativ, cu aproximativ 5-6% pe an. Dobânzile pentru depozitele în valută (Euro/USD) în România sunt semnificativ mai mici decât cele în lei, situându-se de obicei între 0,5% și 2,10% pe an. De exemplu, pentru depozitele în euro pe un an, dobânzile variază între 1,65% și 2%, de la 1,65% la BRD până la circa 2% la Raiffeisen și UniCredit, în timp ce CEC Bank oferă până la 1,95%, iar BCR aproximativ 1,75%.

O alternativă cu randamente mai ridicate o reprezintă titlurile de stat pentru populație, precum cele din programul Fidelis, care oferă dobânzi atractive și sunt scutite de impozitul pe venit de 10%. Ministerul Finanţelor a atras, în aprilie, 874,5 milioane lei şi, respectiv, 207 milioane euro, valori însumând peste 1,9 miliarde lei (378,7 milioane euro), prin a patra ofertă primară de vânzare de titluri de stat pentru populaţie (Fidelis). Este cea mai mare valoare din acest an obţinută astfel.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut, în luna martie 2026, cu 0,7% faţă de luna anterioară, până la nivelul de 673,175 miliarde lei, iar faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior s-au majorat cu 7% (-2,6% în termeni reali), informează Banca Naţională a României, printr-un comunicat.

Depozitele în lei ale rezidenţilor, cu o pondere de 68,6% în totalul depozitelor clienţilor neguvernamentali, au crescut cu 0,6% faţă de luna februarie 2026, până la 461,551 miliarde lei. Comparativ cu luna martie 2025, acestea s-au majorat cu 4,9% (-4,5% în termeni reali).

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au scăzut cu 0,4% faţă de luna anterioară, până la 269,210 miliarde lei, iar faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior s-au majorat cu 6,2% (-3,4% în termeni reali).

Interes crescut pentru depozitele în valută

Depozitele în valută ale rezidenţilor, exprimate în lei, reprezentând 31,4% în volumul total al depozitelor clienţilor neguvernamentali, au crescut cu 0,8% faţă de luna februarie 2026, ajungând până la nivelul de 211,624 miliarde lei (exprimat în euro, acestea au crescut cu 0,7%, până la 41,505 miliarde euro). Comparativ cu luna martie 2025, indicatorul exprimat în lei a crescut cu 11,9% (9,2%, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei, exprimate în lei, au crescut cu 1,2% faţă de luna februarie 2026, până la 144,495 miliarde lei (evoluţie similară în cazul exprimării indicatorului în euro). Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2025, creşterea acestui indicator exprimat în lei a fost de 11,9% (9,3%, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Moneda naţională s-a apreciat, luni, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0927 lei, în scădere cu 0,01 bani faţă de cotaţia precedentă, de 5,0928 lei. Valoarea leului a crescut şi comparativ cu dolarul, moneda americană fiind cotată la 4,3374 lei, în scădere cu 2,06 bani (-0,47%), comparativ cu vineri, când s-a situat la 4,3580 lei.

