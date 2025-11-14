Bran, stațiune turistică de poveste. Ce poți vizita în afară de Castelul Bran

Stațiunea Bran este una dintre cele mai vizitate din România, atât de turiști români, cât și de cei străini care vin aici în special datorită legendei lui Dracula.

Dar Bran este mai mult decât atât: este un loc plin de istorie și legende, peisaje și activități diverse. Iată tot ce trebuie să știi despre Bran și ce alte locuri să vizitezi în afară de faimosul Castel.

Cum ajungi și ce trebuie să știi

Poți ajunge la Bran destul de ușor, cu mașina personală sau cu trenul până în Brașov.

Autobuzele Transbus Codreanu pleacă din Autogara 2 din Brașov către Bran, în zilele lucrătoare, la fiecare oră. Călătoria durează aproximativ 45–52 de minute, iar biletul costă în jur de 15-20 de lei și poate fi achiziționat direct de la șofer.

Cu mașina personală, din Brasov, urmează DN73/E574 nord-vest până la Râşnov, apoi continuă drept spre Bran, iar Castelul va fi în stânga ta.

Shutterstock

Istoria și legenda Castelului Bran

Castelul lui Dracula, cunoscut și sub numele de Castelul Bran, este unul dintre cele mai cunoscute obiective turistice din țară. Această fortăreață impunătoare, cu turnurile și bastioanele sale care par să atingă cerul, a captat interesul turiștilor străinilor, care vin în număr din ce în ce mai mare să viziteze locul în care a luat naștere legenda lui Dracula.

Originea Castelului Bran datează din secolul al XIII-lea, când a fost ridicat inițial ca o fortăreață de lemn de către Cavalerii Teutoni, sub auspiciile regelui Andrei al II-lea al Ungariei.

Scopul principal era apărarea trecătorii strategice împotriva invadatorilor. În 1377, sașii din Kronstadt (Brașov) au primit permisiunea de a construi castelul de piatră pe care îl vedem astăzi, un exemplu de arhitectură medievală și fortificații militare.

De-a lungul secolelor, Castelul Bran a suferit numeroase modificări și extinderi, reflectând nevoile și gusturile diferiților săi locatari.

De-a lungul existenței sale, a servit diferite scopuri: de la fortăreață pentru apărarea împotriva expansiunii otomane, la reședință regală și post vamal pe trecătoarea dintre Transilvania și Țara Românească.

În anii 1920, Castelul Bran a devenit reședință regală pentru Regina Maria a României, care l-a transformat într-un loc de relaxare pe timpul verii. Sub conducerea sa, castelul a beneficiat de modificări interioare semnificative, adăugând confort modern structurii medievale și combinând stiluri românești și occidentale, devenind un simbol al mândriei naționale, conform refugiuldomnitei.ro.

Asocierea Castelului Bran cu legenda lui Dracula este un amestec de istorie, literatură și folclor.

Această legătură, în mare parte creată în secolul XX, se datorează descrierilor atmosferice din romanul lui Bram Stoker, „Dracula” (1897). Deși Stoker nu a vizitat România, descrierea castelului său a fost inspirată de castelele din Europa de Est, iar Castelul Bran, cu amplasamentul său dramatic și aspectul impunător, corespunde acestei viziuni. Istoria reală și cea imaginată se împletesc, transformând castelul într-un punct central al mitului Dracula.

Romanul lui Bram Stoker a transformat Castelul Bran dintr-un reper istoric și militar într-un simbol literar și cultural, cunoscut mondial ca „Castelul lui Dracula”.

Această asociere a crescut interesul pentru castel și regiunea înconjurătoare, atrăgând turiști dornici să experimenteze atmosfera mitului.

Shutterstock

Bran, stațiune montană cu farmec traditional

Stațiunea Bran se află la 29 de kilometri de orașul Brașov, într-o zonă împânzită de sate. Turiștii pot face drumeții sau excursii cu bicicleta în Munții Bucegi și Piatra Craiului sau pot vizita obiective turistice precum fortăreața medievală sau Peștera Liliecilor de la Râșnov, cascadele și trecătorile de la Moeciu, dar și peșterile și cheile din regiunea cuprinsă între Fundata Șirnea.

Deși cea mai mare atracție este Castelul Bran, stațiunea are farmecul ei propriu care merită descoperit mergând la pas pentru a vedea casele tradiționale din lemn bine păstrate și străduțele frumoase care redau arhitectura rurală specifică zonelor montane din Transilvania.

Obiective turistice în Bran și împrejurimi

Bran este locul unde se află unul dintre cele mai vizitate castele din Europa: Castelul Bran, dar acesta nu este singurul obiectiv turistic din zonă. Cheile Moieciului, Munții Bucegi și Piatra Craiului, Peștera Dâmbovicioara, Cetatea Râșnov, Brașov, împreună cu cetățile săsești Prejmer și Hărman sunt locuri extrem de frumoase în împrejurimi.

Poiana Brașov este o stațiune tradițională de schi, dar și un loc ideal pentru activități de iarnă. Accesul la Poiana Brașov se face ușor din Râșnov (9 km).

Satele din jurul Branului

Satele din jurul Branului oferă priveliști splendide și povești fascinante. Aici găsești biserici vechi și dacă vorbești cu localnicii, vei afla lucruri cu adevărat interesante despre locul.

Satul Sohodol se află pe un promontoriu cu altitudinea maximă de 1.000 m. De aici se poate ajunge la Castelul Bran pe Drumul Reitești, în 6 km, sau la Tohanul Nou (11 km).

Satul Șimon este răsfirat în valea cu același nume, la 6 km de Castelul Bran. Aici se află „Casa Letca”, cel mai vechi monument de arhitectură populară din satele Branului (datând din 1822).

Satul Predeluț se află pe drumul Zărnești, la aproximativ 4 km de Castelul Bran, cu altitudinea între 760 și 850 m.

Satul Poarta este, de fapt, „inima” Branului. Poarta este localitatea cea mai vizitată din întreaga zonă, iar turiștii români și străini sunt fascinați de acest loc.

Pixabay

Muzeul Satului Brănean

Se află în parcul din vecinătatea castului și arată evoluția arhitecturii populare tradiționale din satele din zona Bran, dar și ocupațiile de bază precum creșterea vitelor, prelucrarea lânii și meșteșugurile legate de prelucrarea lemnului. Este conceput ca un muzeu în aer liber ca Muzeul ASTRA și prezintă principalele tipuri de gospodării și locuințe, anexe gospodărești și construcții economice.

• Cost bilete: 4 lei

• Luni - duminică: 09:00 – 18:00 (16 aprilie – 14 octombrie)

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













