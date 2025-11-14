Bran, stațiune turistică de poveste. Ce poți vizita în afară de Castelul Bran

Stiri Turism
14-11-2025 | 15:48
bran
Shutterstock

Stațiunea Bran este una dintre cele mai vizitate din România, atât de turiști români, cât și de cei străini care vin aici în special datorită legendei lui Dracula.

autor
Anca Lupescu

Dar Bran este mai mult decât atât: este un loc plin de istorie și legende, peisaje și activități diverse. Iată tot ce trebuie să știi despre Bran și ce alte locuri să vizitezi în afară de faimosul Castel.

Cum ajungi și ce trebuie să știi

Poți ajunge la Bran destul de ușor, cu mașina personală sau cu trenul până în Brașov.

Autobuzele Transbus Codreanu pleacă din Autogara 2 din Brașov către Bran, în zilele lucrătoare, la fiecare oră. Călătoria durează aproximativ 45–52 de minute, iar biletul costă în jur de 15-20 de lei și poate fi achiziționat direct de la șofer.

Cu mașina personală, din Brasov, urmează DN73/E574 nord-vest până la Râşnov, apoi continuă drept spre Bran, iar Castelul va fi în stânga ta.

Citește și
Silviu Prigoana
Mesajul transmis de cei patru fii ai lui Silviu Prigoană după ce acesta a fost înmormântat în cadrul unei ceremonii restrânse

bran

Istoria și legenda Castelului Bran

Castelul lui Dracula, cunoscut și sub numele de Castelul Bran, este unul dintre cele mai cunoscute obiective turistice din țară. Această fortăreață impunătoare, cu turnurile și bastioanele sale care par să atingă cerul, a captat interesul turiștilor străinilor, care vin în număr din ce în ce mai mare să viziteze locul în care a luat naștere legenda lui Dracula.

Originea Castelului Bran datează din secolul al XIII-lea, când a fost ridicat inițial ca o fortăreață de lemn de către Cavalerii Teutoni, sub auspiciile regelui Andrei al II-lea al Ungariei.

Scopul principal era apărarea trecătorii strategice împotriva invadatorilor. În 1377, sașii din Kronstadt (Brașov) au primit permisiunea de a construi castelul de piatră pe care îl vedem astăzi, un exemplu de arhitectură medievală și fortificații militare.

De-a lungul secolelor, Castelul Bran a suferit numeroase modificări și extinderi, reflectând nevoile și gusturile diferiților săi locatari.

De-a lungul existenței sale, a servit diferite scopuri: de la fortăreață pentru apărarea împotriva expansiunii otomane, la reședință regală și post vamal pe trecătoarea dintre Transilvania și Țara Românească.

În anii 1920, Castelul Bran a devenit reședință regală pentru Regina Maria a României, care l-a transformat într-un loc de relaxare pe timpul verii. Sub conducerea sa, castelul a beneficiat de modificări interioare semnificative, adăugând confort modern structurii medievale și combinând stiluri românești și occidentale, devenind un simbol al mândriei naționale, conform refugiuldomnitei.ro.

Asocierea Castelului Bran cu legenda lui Dracula este un amestec de istorie, literatură și folclor.

Această legătură, în mare parte creată în secolul XX, se datorează descrierilor atmosferice din romanul lui Bram Stoker, „Dracula” (1897). Deși Stoker nu a vizitat România, descrierea castelului său a fost inspirată de castelele din Europa de Est, iar Castelul Bran, cu amplasamentul său dramatic și aspectul impunător, corespunde acestei viziuni. Istoria reală și cea imaginată se împletesc, transformând castelul într-un punct central al mitului Dracula.

Romanul lui Bram Stoker a transformat Castelul Bran dintr-un reper istoric și militar într-un simbol literar și cultural, cunoscut mondial ca „Castelul lui Dracula”.

Această asociere a crescut interesul pentru castel și regiunea înconjurătoare, atrăgând turiști dornici să experimenteze atmosfera mitului.

Castelul Bran

Bran, stațiune montană cu farmec traditional

Stațiunea Bran se află la 29 de kilometri de orașul Brașov, într-o zonă împânzită de sate. Turiștii pot face drumeții sau excursii cu bicicleta în Munții Bucegi și Piatra Craiului sau pot vizita obiective turistice precum fortăreața medievală sau Peștera Liliecilor de la Râșnov, cascadele și trecătorile de la Moeciu, dar și peșterile și cheile din regiunea cuprinsă între Fundata Șirnea.

Deși cea mai mare atracție este Castelul Bran, stațiunea are farmecul ei propriu care merită descoperit mergând la pas pentru a vedea casele tradiționale din lemn bine păstrate și străduțele frumoase care redau arhitectura rurală specifică zonelor montane din Transilvania.

Obiective turistice în Bran și împrejurimi

Bran este locul unde se află unul dintre cele mai vizitate castele din Europa: Castelul Bran, dar acesta nu este singurul obiectiv turistic din zonă. Cheile Moieciului, Munții Bucegi și Piatra Craiului, Peștera Dâmbovicioara, Cetatea Râșnov, Brașov, împreună cu cetățile săsești Prejmer și Hărman sunt locuri extrem de frumoase în împrejurimi.

Poiana Brașov este o stațiune tradițională de schi, dar și un loc ideal pentru activități de iarnă. Accesul la Poiana Brașov se face ușor din Râșnov (9 km).

Satele din jurul Branului

Satele din jurul Branului oferă priveliști splendide și povești fascinante. Aici găsești biserici vechi și dacă vorbești cu localnicii, vei afla lucruri cu adevărat interesante despre locul.

Satul Sohodol se află pe un promontoriu cu altitudinea maximă de 1.000 m. De aici se poate ajunge la Castelul Bran pe Drumul Reitești, în 6 km, sau la Tohanul Nou (11 km).

Satul Șimon este răsfirat în valea cu același nume, la 6 km de Castelul Bran. Aici se află „Casa Letca”, cel mai vechi monument de arhitectură populară din satele Branului (datând din 1822).

Satul Predeluț se află pe drumul Zărnești, la aproximativ 4 km de Castelul Bran, cu altitudinea între 760 și 850 m.

Satul Poarta este, de fapt, „inima” Branului. Poarta este localitatea cea mai vizitată din întreaga zonă, iar turiștii români și străini sunt fascinați de acest loc.

Castelul Bran

Muzeul Satului Brănean

Se află în parcul din vecinătatea castului și arată evoluția arhitecturii populare tradiționale din satele din zona Bran, dar și ocupațiile de bază precum creșterea vitelor, prelucrarea lânii și meșteșugurile legate de prelucrarea lemnului. Este conceput ca un muzeu în aer liber ca Muzeul ASTRA și prezintă principalele tipuri de gospodării și locuințe, anexe gospodărești și construcții economice.

• Cost bilete: 4 lei

• Luni - duminică: 09:00 – 18:00 (16 aprilie – 14 octombrie)

Sursa: StirilePROTV

Etichete: brasov, bran, obiective turistice,

Dată publicare: 14-11-2025 15:48

Articol recomandat de sport.ro
Panică în România! Un stadion a luat foc, iar pompierii se luptă cu flăcările. Care e cauza incidentului
Panică în România! Un stadion a luat foc, iar pompierii se luptă cu flăcările. Care e cauza incidentului
Citește și...
O furtună de zăpadă a paralizat mai multe stațiuni de la munte. Mii de oameni au rămas fără curent electric: „O zi ciudată”
Stiri actuale
O furtună de zăpadă a paralizat mai multe stațiuni de la munte. Mii de oameni au rămas fără curent electric: „O zi ciudată”

La munte, stațiunile Bran, Fundata, Moeciu și Peștera au rămas fără curent, după ce furtuna de zăpadă a rupt copaci și i-a prăbușit peste rețeaua electrică.

Mesajul transmis de cei patru fii ai lui Silviu Prigoană după ce acesta a fost înmormântat în cadrul unei ceremonii restrânse
Stiri actuale
Mesajul transmis de cei patru fii ai lui Silviu Prigoană după ce acesta a fost înmormântat în cadrul unei ceremonii restrânse

Silviu Prigoană, decedat marți într-un restaurant din staţiunea Bran, a fost înmormântat joi, în Cimitirul Evanghelic Lutheran din București.

Ce au observat persoanele care erau la masă cu Silviu Prigoană când a murit. Se aflau la o pensiune lângă Bran
Stiri actuale
Ce au observat persoanele care erau la masă cu Silviu Prigoană când a murit. Se aflau la o pensiune lângă Bran

Omul de afaceri Silviu Prigoană a murit în marți după-amiază în județul Brașov, cel mai probabil din cauza unui infarct miocardic.  

Ce spune medicul care l-a resuscitat pe Silviu Prigoană. Cum ar fi murit omul de afaceri
Stiri actuale
Ce spune medicul care l-a resuscitat pe Silviu Prigoană. Cum ar fi murit omul de afaceri

Omul de afaceri Silviu Prigoană, fondator al mai multor posturi de televiziune şi fost deputat, a decedat, marţi, într-un restaurant din staţiunea Bran, în timp ce se afla la masă cu mai multe persoane.

O locație istorică și bântuită din România va primi turiști abia din ianuarie. Fortăreața va concura cu faimosul Castel Bran
Stiri Diverse
O locație istorică și bântuită din România va primi turiști abia din ianuarie. Fortăreața va concura cu faimosul Castel Bran

După mulți ani de eforturi birocratice și de șantier, Cetatea Poienari din județul Argeș a fost reabilitată și va putea fi vizitată.

Recomandări
Primele concluzii după autopsia fetiței care a murit după anestezia generală, la o clinică stomatologică din București
Stiri actuale
Primele concluzii după autopsia fetiței care a murit după anestezia generală, la o clinică stomatologică din București

Procurorii susţin că autopsia efectuată la INML arată faptul că decesul fetiţei de 2 ani a survenit în timpul unei intervenţii stomatologice la o pacientă cu o patologie cronică preexistentă complexă.

Isărescu explică motivele creșterii inflației: energie mai scumpă, taxe majorate și costuri ridicate cu forța de muncă
Stiri Economice
Isărescu explică motivele creșterii inflației: energie mai scumpă, taxe majorate și costuri ridicate cu forța de muncă

Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, a afirmat că rata anuală a inflaţiei în trimestrul 3 al anului a accelerat pentru că s-au eliminat plafoanele pentru tarifele la energie electrică şi pentru că au crescut cotele de TVA. 

Bolojan: Guvernul va finaliza săptămâna viitoare proiectul privind pensiile magistraţilor. „Aşteptăm un aviz rapid de la CSM”
Stiri Politice
Bolojan: Guvernul va finaliza săptămâna viitoare proiectul privind pensiile magistraţilor. „Aşteptăm un aviz rapid de la CSM”

Buna-credinţă şi colaborarea loială se vor vedea şi din termenul în care Consiliul Superior al Magistraturii va da un răspuns la cererea de aviz a Guvernului pe proiectul privind pensiile magistraţilor, a declarat, vineri, premierul Ilie Bolojan. 

Top citite
1 oameni pe strada
Shutterstock
Stiri actuale
Presa bulgară: România, lovită de o inflație galopantă. Familiile resimt creșterea costurilor de trai
2 carrefour romania
Shutterstock
Stiri externe
Carrefour ia în considerare ieşirea din Polonia. Care este motivul
3 p
Advertoriale
(P) Kaufland România susține Echipa României de Tenis la Billie Jean King Cup
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 14 Noiembrie 2025

39:01

Alt Text!
Vorbește Lumea
14 Noiembrie 2025

01:47:09

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
13 Noiembrie 2025

01:30:23

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28