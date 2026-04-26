Rezervația Pietrele Doamnei, forme stâncoase unice și priveliști care taie respirația

Nici nu e de mirare, având în vedere frumusețea aparte a acestei rezervații. În plus, de Pietrele Doamnei sunt legate o mulțime de legende interesante. Iată cum ajungi aici și ce poți vedea.

Istorie și legende

Rezervația Naturală Pietrele Doamnei–Rarău este o arie protejată care se află în Munții Rarău. Este celebră pentru legendele legate de felul în care s-au format aceste pietre.

Una dintre cele mai cunoscute legende este legată de domnița Elena, soția lui Petru Rareș. Conform poveștii, în timpul unei invazii otomane, familia domnitorului s-ar fi refugiat într-o peșteră din zonă. În momentul în care atacatorii au ajuns aproape, stânci masive s-ar fi prăbușit peste aceștia, salvându-le viața, dar îngropând averea ascunsă.

Dincolo de legende, rezervația are o bază științifică solidă. Pietrele Doamnei sunt formațiuni stâncoase cu înălțimi de aproximativ 70 de metri, situate la altitudinea de 1.634 de metri, în timp ce vârful maxim ajunge la 1.651 de metri. Întreaga arie protejată se întinde pe circa 933 de hectare și este inclusă în rețeaua Natura 2000.

Primele cercetări geologice au fost realizate de specialiști austrieci, care au stabilit că zona este formată din calcare ce conțin fosile marine, precum corali, amoniți și alge.

Ele indică existența unui mediu marin în urmă cu peste 140 de milioane de ani, în perioada cretacică. Ulterior, mișcările tectonice au determinat retragerea apelor și ridicarea recifelor la suprafață.

Formațiunile actuale sunt încadrate în așa-numitul fliș sălbatic, caracterizat prin structuri sedimentare variate și instabile.

În cadrul rezervației se regăsesc și alte elemente geologice importante. Piatra Zimbrului este un masiv calcaros lung de aproximativ 600 de metri și înalt de circa 100 de metri, cu pereți abrupți. Tot aici se găsește și Peștera Liliecilor, inclusă în aria protejată.

Unde se află și cum ajungi

Rezervația Pietrele Doamnei se află în Munții Rarău, în județul Suceava, în apropierea orașului Câmpulung Moldovenesc. Accesul principal se face din comuna Pojorâta, cu mașina până la Cabana Rarău, aflată la altitudinea de 1.538 de metri. De la cabană până la Pietrele Doamnei, se parcurge un traseu marcat de aproximativ un kilometru.

Una dintre cele mai folosite rute pornește din Câmpulung Moldovenesc, urmând Valea Izvorului Alb. Drumul are aproximativ 14 kilometri și poate fi parcurs cu mașina sau pe jos, în 3–4 ore, pe poteci marcate cu punct roșu. Din această zonă există și o variantă pe pârâul Limpedea, marcată cu cruce galbenă, care urcă spre Vârful Rarău și Cabana Rarău.

Un alt traseu din Câmpulung Moldovenesc urmează Valea Caselor, trece prin rezervația Moara Dracului și continuă spre Vârful Rarău și cabană, fiind marcat cu cruce roșie.

Accesul se poate face și din Valea Bistriței, din satul Chiril. De aici există un drum îngust până în apropiere, iar traseul continuă pe jos aproximativ trei ore, pe marcaj punct albastru.