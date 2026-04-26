Rezervația Pietrele Doamnei, forme stâncoase unice și priveliști care taie respirația

Pietrele doamnei
Rezervația naturală Pietrele Doamnei este unul dintre cele mai frumoase locuri din județul Suceava și printre cele mai vizitate obiective turistice de aici. 

Anca Lupescu

Nici nu e de mirare, având în vedere frumusețea aparte a acestei rezervații. În plus, de Pietrele Doamnei sunt legate o mulțime de legende interesante. Iată cum ajungi aici și ce poți vedea.

Istorie și legende

Rezervația Naturală Pietrele Doamnei–Rarău este o arie protejată care se află în Munții Rarău. Este celebră pentru legendele legate de felul în care s-au format aceste pietre.

Una dintre cele mai cunoscute legende este legată de domnița Elena, soția lui Petru Rareș. Conform poveștii, în timpul unei invazii otomane, familia domnitorului s-ar fi refugiat într-o peșteră din zonă. În momentul în care atacatorii au ajuns aproape, stânci masive s-ar fi prăbușit peste aceștia, salvându-le viața, dar îngropând averea ascunsă.

Dincolo de legende, rezervația are o bază științifică solidă. Pietrele Doamnei sunt formațiuni stâncoase cu înălțimi de aproximativ 70 de metri, situate la altitudinea de 1.634 de metri, în timp ce vârful maxim ajunge la 1.651 de metri. Întreaga arie protejată se întinde pe circa 933 de hectare și este inclusă în rețeaua Natura 2000.

Primele cercetări geologice au fost realizate de specialiști austrieci, care au stabilit că zona este formată din calcare ce conțin fosile marine, precum corali, amoniți și alge.

Ele indică existența unui mediu marin în urmă cu peste 140 de milioane de ani, în perioada cretacică. Ulterior, mișcările tectonice au determinat retragerea apelor și ridicarea recifelor la suprafață.

Formațiunile actuale sunt încadrate în așa-numitul fliș sălbatic, caracterizat prin structuri sedimentare variate și instabile.

În cadrul rezervației se regăsesc și alte elemente geologice importante. Piatra Zimbrului este un masiv calcaros lung de aproximativ 600 de metri și înalt de circa 100 de metri, cu pereți abrupți. Tot aici se găsește și Peștera Liliecilor, inclusă în aria protejată.

Unde se află și cum ajungi

Rezervația Pietrele Doamnei se află în Munții Rarău, în județul Suceava, în apropierea orașului Câmpulung Moldovenesc. Accesul principal se face din comuna Pojorâta, cu mașina până la Cabana Rarău, aflată la altitudinea de 1.538 de metri. De la cabană până la Pietrele Doamnei, se parcurge un traseu marcat de aproximativ un kilometru.

Una dintre cele mai folosite rute pornește din Câmpulung Moldovenesc, urmând Valea Izvorului Alb. Drumul are aproximativ 14 kilometri și poate fi parcurs cu mașina sau pe jos, în 3–4 ore, pe poteci marcate cu punct roșu. Din această zonă există și o variantă pe pârâul Limpedea, marcată cu cruce galbenă, care urcă spre Vârful Rarău și Cabana Rarău.

Un alt traseu din Câmpulung Moldovenesc urmează Valea Caselor, trece prin rezervația Moara Dracului și continuă spre Vârful Rarău și cabană, fiind marcat cu cruce roșie.

Accesul se poate face și din Valea Bistriței, din satul Chiril. De aici există un drum îngust până în apropiere, iar traseul continuă pe jos aproximativ trei ore, pe marcaj punct albastru.

Ce să vizitezi în zonă

În cadrul Masivului Rarău vei găsi Peștera Liliecilor, cea mai mare peșteră de tracțiune gravitațională din România și un obiectiv de neratat, cu toate că accesul este interzis pentru turiști.

Peștera se află pe masivul Hăghimiș de pe Rarău, pe raza comunei Pojorâta și se află la un kilometru distanță de acestea, la o altitudine de 1500 de metri.

Peștera este mai mult decât o simplă cavernă și își trage numele datorită numărului mare de lilieci care poate fi găsită în ea. Înăuntru pot fi descoperite până la 15 specii de lilieci, însă numărul diferă în funcție de anotimp și de sezonul de împerechere.

Interiorul peșterii este impresionant, cu galerii care se întind pe o lungime totală de 340 de metri. Intrarea se face printr-un puț de 14 metri, însă coborârea în interior nu e ușoară. Totuși, poți face o drumeție până la intrarea în peșteră.

Zona Masivului Rarău este perfectă pentru plimbări și pentru drumeții mai lungi.

Pietrele Doamnei reprezintă principalul punct de atracție. Aceste formațiuni calcaroase formate în epoca mezozoică, cu urme de corali și amoniți sunt spectaculoase. Stâncile ating aproximativ 70 de metri înălțime și sunt frecvent utilizate pentru alpinism.

În apropiere se află Piatra Șoimului, unde a fost amenajată o platformă suspendată cu pardoseală din sticlă. Se află la circa 600 de metri deasupra solului și oferă o panoramă extinsă asupra Munților Rarău, Giumalău, Călimani, Rodnei și a Văii Bistriței.

Schitul Rarău este situat la mică distanță de cabană, într-o zonă împădurită. Locașul are legături istorice cu perioada lui Petru Rareș și a fost mutat pe amplasamentul actual la sfârșitul secolului al XVIII-lea.

Pentru drumeții, există mai multe trasee marcate care pornesc din Câmpulung Moldovenesc.

Un traseu important include Cheile Moara Dracului, o rezervație geologică cu pereți calcaroși de 60–70 de metri înălțime. Traseul continuă spre Vârful Rarău și Pietrele Doamnei.

Rezervația Slătioara, cunoscută și ca Codrul Secular Slătioara, este o zonă de pădure întinsă pe aproximativ 600 de hectare.

Un alt obiectiv din zonă este Schitul Sihăstria Rarău, aflat pe versantul sudic al masivului. Accesul se face din zona Poiana Teiului – Broșteni – satul Chiril, urmat de un drum montan.

Nu rata nici Transrarăul, un drum montan cu serpentine care traversează masivul și oferă priveliști frumoase asupra întregii zone.

