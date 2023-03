Un individ, prins în grajdul cu cai în timp ce voia să întrețină relații sexuale cu animalele. ”Am un obicei neobișnuit”



Poliția din Lancashire, Marea Britanie, a răspuns la un apel în mai 2022 de la un proprietar de grajd de cai care pretindea că a fost alertat de un senzor și l-a găsit pe bărbat pe proprietatea sa.

El l-a descoperit pe Shane Taylor-Waters, în vârstă de 42 de ani, „ghemuit în spatele unui cal”, relatează LancsLive.

Ofițerii l-au arestat pentru intrare prin efracție, moment în care el a spus: "Sunt într-o situație instabilă. Am încercat să iau medicamente pentru asta. Am și decizie de la doctori. Am un obicei neobișnuit".

Individul avea condamnări anterioare pentru infracțiuni sexuale comise la animale, iar ulterior a fost arestat și pentru cruzime față de animale.

Inclupatul a declarat în fața instanței: "M-am dus acolo cu intenția de a face asta. Am intrat în grajd și am stat acolo cinci minute și n-am făcut nimic. Apoi a ieșit proprietarul și m-a prins".

El a pledat vinovat pentru intenție de a comite o infracțiuni sexuale și a fost închis pentru 12 luni.

Sursa: Daily Star Etichete: , , Dată publicare: 18-03-2023 11:25