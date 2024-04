Preşedintele clubului Rapid, Daniel Niculae, urmărit penal în dosarul introducerii ilegale de materiale pirotehnice

Preşedintele clubului Rapid, Daniel Niculae, a fost pus sub acuzare de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Daniel Niculae este acuzat că l-a plătit şi a ajutat pe liderul galeriei Rapid, Liviu Ungurean, zis "Bocciu", să achiziţioneze şi să introducă ilegal materiale pirotehnice pe stadioane în timpul desfăşurării meciurilor de fotbal.

Într-un comunicat remis vineri, Parchetul anunţă că a extins acţiunea penală faţă de doi inculpaţi, respectiv Liviu Ungurean şi Daniel Niculae, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de orice operaţiuni cu articole pirotehnice şi complicitate la această infracţiune.

"Bocciu" este acuzat că, în data de 14 martie 2024, a deţinut fără drept mai multe materiale pirotehnice în locuinţa sa, după cum urmează: 34 cutii inscripţionate "Triplex Stroboskop 90 Sek", cat. F2, a câte 3 buc. articole pirotehnice tip stroboscop fiecare - total 102 buc.; 1 buc. articol pirotehnic sub formă de cilindru, inscripţionat "Enigma Fireworks" - CACTUS RAIN; 31 buc. articole pirotehnice sub formă de cilindru, neinscripţionate, la exterior fiind din carton de culoare maro; 14 cutii a câte 10 buc. articole pirotehnice fiecare tip petarde luminoase inscripţionate "Pyro Boom 2 - Flash Banger - petardă luminoasă", cat. F4 - total 140 buc.; 23 buc. articole pirotehnice sub formă de cilindru, culoare verde, inscripţionate "Pirotecnica Manna" KL F2/NR REJ 2806-F2-001191; 6 buc. articole pirotehnice tip torţă, culoare albă, cu capace în laterale de culoare roşie şi verde, inscripţionate pe capace "FDF"; 14 buc. articole pirotehnice tip torţă, formă cilindrică, inscripţionate "Pirotecnica Manna - Torcia Manna", KL T1 NEC.

Daniel Niculae este acuzat că, în data de 27 ianuarie 2024, l-a sprijinit material şi moral pe liderul grupării (şi persoanele pe care acesta le controla din această calitate, inclusiv autorii neidentificaţi care au folosit materialele pirotehnice în contextul organizării unui meci de fotbal), sprijinul material oferit în calitatea sa de preşedinte al unui club de fotbal constând în oferirea unor sume de bani pentru achiziţionarea materialelor pirotehnice, fiind şi de acord ca persoanele neidentificate să folosească materialele pirotehnice, fără drept, în incinta stadionului în data de 27 ianuarie 2024 transmiţând acest acord liderului grupării, oferind astfel şi sprijin moral.

De asemenea, Daniel Nicuale a fost de acord ca suporterii să folosească materiale pirotehnice la începutul unui meci de fotbal disputat în data de 9 martie 2024, transmiţând liderului grupării acordul său în acest sens, după ce acesta din urmă l-a solicitat pentru ca membrii galeriei să acţioneze fără a afecta relaţia pe care o are cu clubul de fotbal pe care îl susţine, înlesnind astfel activitatea infracţională constând în deţinerea, transportarea şi folosirea de materiale pirotehnice, fără drept, la începutul meciului de fotbal.

Pe 24 aprilie, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, împreună cu lucrătorii de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul Grupuri Infracţionale Violente, au pus în executare un mandat de percheziţie domiciliară în incinta stadionului Rapid, ocazie cu care a fost identificată în incinta acestuia o încăpere la care avea acces exclusiv liderul grupării, cheile pentru deschiderea acesteia fiind puse la dispoziţia organelor de urmărire penală de către o rudă a acestuia. Încăperea era folosită pentru depozitarea tobelor, steagurilor şi a altor materiale folosite de galerie.

În cauză, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au dispus luarea măsurii asigurătorii a sechestrului faţă de 16 inculpaţi.

