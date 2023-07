După victimizări și amenințări, Gabriela Firea și-a dat demisia din guvern. Azilele groazei, un ”război total față de mine”

S-a ajuns aici pentru că în spațiul public au apărut tot mai multe informatii despre implicarea, pe care unii „colaboratori ai Gabriela Firea” - cum i-a numit chiar premierul Marcel Ciolacu- au avut-o în ancheta care a scandalizat întreaga țară. Cea a căminelor în care au fost torturați bătrâni.

Firea consideră că i s-a făcut o nedreptate, dar a anunțat că s-a autosuspendat temporar și de la șefia PSD București.

Întâlnirea dintre Gabriela Firea și premierul Marcel Ciolacu a început în jurul prânzului și a durat mai mult de 40 de minute.

Dacă joi s-au îmbrățișat la începutul ședinței de Guvern, pentru că a fost ziua ei de naștere, vineri discuțiile dintre cei doi s-au purtat pe un alt ton. Surse politice susțin că Gabriela Firea a venit cu demisia scrisă.

Imediat după demisie, Firea a postat un mesaj lung pe Facebook, impregnat de metafore și rugaciuni, în care se declară victima unui linșaj mediatic menit să-i împiedice o posibilă candidatura la Primăria Capitalei.

”Nici adevăratul război de la graniță nu s-a mai auzit și văzut în aceste zile”

''Fiecare ne ducem crucea! De aceea, am decis, cu mare regret, dar hotărâtă și cu fruntea sus, să plec din Guvernul României. Nu am de ce să mă rușinez, nu am nicio vină, nu aș fi acceptat să se întâmple ceva rău cu vreo persoană și să nu reacționez. Plec pentru ca premierul să poată lucra în liniște proiectele economice și sociale bune pentru români, la fel miniștrii PSD și PNL, să-și poată prezenta munca. În această atmosferă de război total față de mine, ca membru al Guvernului, nu se poate continua o activitate normală. Nici adevăratul război de la graniță nu s-a mai auzit și văzut în aceste zile'', a scris Gabriela Firea.

În același mesaj o apără pe prietena sa, Ligia Enache, dar recunoaște că fosta sa consilieră, pe care o considera mâna ei dreaptă, l-a sprijinit pe Ștefan Godei, managerul asociației care coordona centrele in care au fost chinuiti batrani, să își facă o asociație, dar a ținut să precizeze că Ligia Enache nu a activat în respectivele cămine.

În schimb, Gabriela Firea își nuanțează declarațiile făcute în urmă cu o zi despre patronul azilelor. Dacă joi era numit inculpatul din dosarul azilelor din județul Ilfov, în mesajul de vineri, Godei este descris ca un bărbat care a urmat-o în diferite funcții pe consiliera ei Ligia Enache pe post de ”șofer, ca om bun la toate".

Pe de altă parte, la scurt timp de la izbucnirea scandalului, Gabriela Firea a amenințat că îi va da în judecată pe toți cei care au scris despre presupusele legături ale apropiaților săi cu centrele în care aveau loc abuzuri inimaginabile.

Pandele: ”Au reușit să scape de ea!”

''Miza celor care au profitat de ancheta autorităților, au confiscat mesajele publice și au pus tunurile pe mine nu este Ministerul Familiei, ci reconfigurarea scenei politice pentru anul electoral viitor. Tocmai din acest motiv plec, pentru moment, cu mare tristețe, față de tot ceea ce am făcut și puteam construi împreună cu echipa social-democrată din Capitală, și din funcția de Președinte al Organizației PSD București, din care mă suspend o perioadă limitată''.

Postarea Gabrielei Firea a fost preluată rapid de soțul său, Florentin Pandele, primarul din Voluntari.

”Bunul Dumnezeu ne este martor că totul este bine regizat, împotriva Gabrielei și a mea!

CEI VINOVATI SA PLATEASA!

Au reușit sa scape de ea!”, a scris Pandele.

Câteva ore mai târziu, a publicat pe Facebook un mesaj cu nuanțe și premierul Marcel Ciolacu. Șeful Executivului susține că Firea, în calitate de ministru, nu are nicio legătură directă cu scandalul legat de cămine.

Cu toate acestea, ”a fost o presiune uriașă în ultimele zile la adresa domniei sale, din cauza unor colaboratori ai doamnei ministru pentru care s-a probat deja implicarea”.

Cel puțin 5 variante pentru Ministerul Muncii, premierul vrea o femeie

Mai mult, premierul a scris explicit că așteaptă și alte demisii.

”Lucrurile nu trebuie să se oprească însă aici. Aștept acum ca primarii, șefii de Consilii Județene, directorii de instituții publice locale sau șefii din poliție care au avut o legătură cu "azilele groazei" să își asume pe deplin responsabilitatea. Toți trebuie să facă un pas în spate".

Ulterior, într-un comunicat de presă al Guvernului, șeful Executivului a cerut din nou demisii la nivelul autorităților centrale și locale care au permis ani la rând ca zeci de bătrâni bolnavi să fie torturați și chinuți în astfel de centre.

Luni, social democrații se vor întâlni ca să propună noi responsabili la Muncă și Familie.

La Ministerul Muncii sunt în discuții cel puțin 5 variante, însă premierul își dorește o femeie în funcție. Între timp, interimatul de la Ministerul Familiei, înființat de coaliția de guvernare în urmă cu aproape doi ani, va fi asigurat de Bogdan Gruia-Ivan, ministrul Digitalizării.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , Dată publicare: 14-07-2023 19:09