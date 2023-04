Cum arată cea mai sexy șoferiță din lume. A pozat în Playboy, dar a rămas falită după divorț

Nannette Hammond Loschiavo a trecut de la bogăție la sărăcie, după ce s-a despărțit de soțul ei bogat, scrie Daily Star.

Fostul iepuraș Playboy, care a cheltuit aproximativ 400.000 de euro pe operații estetice pentru a arăta ca o păpușă Barbie, a rămas fără niciun ban, după recenta despărțire. Împinsă de la spate de greutățile financiare, blonda s-a reprofilat și a acceptat noua slujbă de șofer.

Clienții ei răman umiți de fiecare dată când urcă la ea în mașină.

„Rezist și acum sunt șofer. M-am gândit la asta de ceva vreme, pentru că nu am mai avut un vehicul pe care să îl conduc de peste un an, deoarece el [fostul soț] mi-a luat toate mașinile. Îmi place să conduc și permiteți-mi să vă spun că a fost distractiv”, a spus blonda. „Toți cei pe care îi iau spun același lucru... Nu au văzut niciodată un șofer Uber atât de sexy. Cel mai amuzant lucru este că atunci când mă opresc la adresă, toată lumea spune literalmente 'oh, Doamne, nu mă așteptam să arăți așa' sau 'oh, Doamne, ești atât de sexy', genul ăsta de lucruri. Sau când trag pe dreapta și zâmbesc, și asta îi ia prin surprindere. Este plăcut să fii cea mai sexy șoferiță Uber din lume și cred că Tesla face diferite clase de mașini și trebuie să facă o clasă B pentru Barbie”.

Nannette și-a început munca de curânf și se arată foarte încântată de noul ei job. Ea a descris jobul ei ca fiind terapeutic, și a declarat că se bucură că are ocazia să interacționeze cu oameni din diferite pături sociale.

Înainte de a se despărți de soțul ei, mama a șase copii nu plătise nici măcar o dată o factură, în cei 17 ani de căsătorie, datorită fostului său partener milionar, cu care locuia într-un conac somptuos.

Și, deși stilul ei de viață actual este de nerecunoscut față de cel vechi, în care botoxul și pedichiura erau luxuri regulate, experiențele ei i-au oferit o altă perspectivă.

„Îmi amintesc că am luat un tip care era pe stradă și mi-a spus că trecea printr-un divorț urât și că soția lui i-a luat totul. L-am dus la un depozit și cred că dormea în depozit. Banii sunt buni, primesc multe bacșișuri bune și nu am avut nicio problemă până acum. Toată lumea a fost atât de prietenoasă și amabilă, și sunt atât de mulți oameni drăguți acolo. Este o experiență grozavă să conduci oameni, să cunoști oameni noi, iar recent am dus câteva femei la o întâlnire, la prânz, și ele au crezut că sunt foarte interesantă. M-au invitat chiar să iau prânzul și să ies cu ele”, a mai spus Nannette.

Nannette vrea acum să inspire și alte femei să caute locuri de muncă în domenii dominate de bărbați. Mulți dintre clienții ei au remarcat cât de rar este să vadă o femeie șofer Uber.

Sursa: Daily Star Etichete: , , , Dată publicare: 28-04-2023 14:10