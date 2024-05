Un istoric ar fi descifrat misterul simbolurilor unui templu vechi de 2.700 de ani din Mesopotamia antică

Simbolurile, realizate din cărămidă smălțuită, au fost folosite pentru a decora fațadele templelor din Dūr-Šarrukīn, care a servit pentru scurt timp drept capitală a Asiriei, o civilizație majoră din Mesopotamia antică.

Orașul, situat pe locul actualului Khorsabad, un sat din nordul Irakului, a fost construit în timpul domniei regelui Sargon al II-lea, care a condus imperiul asirian din 721 î.Hr. până la moartea sa, în 704 î.Hr.

După moartea regelui, fiul și succesorul său au mutat capitala, iar Dūr-Šarrukīn a fost în cele din urmă abandonat aproximativ un secol mai târziu, când imperiul asirian a căzut, nefiind niciodată finalizat.

Potrivit Newsweek, simbolurile "misterioase" din templele de la Dūr-Šarrukīn constau într-o serie de cinci imagini - un leu, o pasăre (considerată a fi un vultur, un corb, o cioară sau un șoim), un taur, un smochin și un plug.

Această secvență a fost găsită în mai multe locații.

De asemenea, uneori apărea într-o formă prescurtată - leu, copac, plug.

S-a bănuit mult timp că simbolurile aveau un fel de semnificație simbolică, dar imaginile au derutat experții timp de aproximativ un secol și nu există un consens în ceea ce privește interpretarea lor.

Acum, asiriologul Martin Worthington de la Trinity College Dublin, specializat în limbile și civilizațiile din Mesopotamia antică, a propus o nouă explicație pentru aceste imagini într-un articol publicat în Bulletin of the American Schools of Oriental Research.

Worthington susține că imaginile simbolizează constelații specifice de pe cerul nopții, reprezentând în același timp cuvinte asiriene ale căror sunete "silabisesc" numele lui Sargon în limba antică atunci când sunt citite în ordine. Acest lucru funcționează atât pentru versiunea lungă, cât și pentru cea scurtă a secvenței de simboluri.

Worthington a declarat că o combinație a acestor două trăsături sugerează că intenția simbolurilor a fost de a imortaliza numele regelui în ceruri, asociindu-l în același timp cu zeii mesopotamieni antici Anu și Enlil, de care erau legate constelațiile în cauză.

"Efectul celor cinci simboluri a fost acela de a plasa numele lui Sargon în ceruri, pentru eternitate - o modalitate inteligentă de a face numele regelui nemuritor. Și, bineînțeles, ideea indivizilor bombastici care își scriu numele pe clădiri nu este unică pentru Asiria antică", a declarat Worthington într-un comunicat de presă.

"Studiul limbilor și culturilor antice este plin de enigme de toate formele și mărimile, dar nu se întâmplă prea des în Orientul Apropiat Antic să ne confruntăm cu simboluri misterioase pe peretele unui templu", a spus el.

Explicația cercetătorului este cea mai recentă dintr-o serie de interpretări ale simbolurilor, dar Worthington a spus că studiul oferă dovezi puternice pentru ipoteza sa.

"Nu pot dovedi teoria mea, dar faptul că funcționează atât pentru secvența de cinci simboluri, cât și pentru cea de trei simboluri și că simbolurile pot fi înțelese ca fiind constelații adecvate din punct de vedere cultural, mi se pare foarte sugestiv", a spus el. "Șansele ca totul să nu fie o întâmplare sunt - iertați-mi jocul de cuvinte - astronomice".

Mesopotamia antică, care era centrată în Irakul de astăzi și în regiunile înconjurătoare, a avut un rol important în istoria lumii, găzduind mai multe civilizații semnificative, printre care asirienii, babilonienii și sumerienii.

Această regiune a lumii, care include Irakul de astăzi și părți din Iran, Turcia și Siria, este adesea numită "leagănul civilizației".

”Este locul în care s-au născut orașe și imperii, iar povestea sa reprezintă o parte uriașă a istoriei umane", a declarat Worthington.

