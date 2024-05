„Timpul se scurge". Hamas a difuzat o înregistrare video cu un ostatic israelian reţinut în Gaza de pe 7 octombrie

Videoclipul difuzat de Brigăzile al-Qassam, cu o durată de circa zece secunde, arată un bărbat cu un ochi umflat şi o privire pierdută, care îşi rosteşte numele. El stă în faţa unui perete acoperit cu faianţă albă, într-un loc care pare întunecat. Data înregistrării imaginilor nu este precizată.

Mesajul este însoţit de hashtag-urile scrise în arabă şi ebraică: "Timpul se scurge" şi "guvernul tău minte".

Această înregistrare video este difuzată în cea de-a 218-a zi de război şi în momentul în care negocierile indirecte între Israel şi Hamas pentru încheierea unui armistiţiu în Gaza, asociat cu eliberarea ostaticilor, continuă după ce delegaţiile ţărilor mediatoare (Egipt, Qatar, Statele Unite) au părăsit joi Cairo joi fără a ajunge la acord în urma discuţiilor.

Înregistrarea este difuzată cu puţin timp înainte de 14 mai, data proclamării statului Israel, care a fost creat în 1948.

BREAKING: as the IDF continued to advance towards Rafah, Hamas released another hostage video, as they’ve done with each time Israeli forces got closer to the area, in an attempt to psychologically terrorize Israelis and stop the IDF.

The video shows Nadav Popplewell, 51, who… pic.twitter.com/qEVObgOZsk