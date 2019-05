Legal Shapers au poziționat România pe primul loc în lume pe harta tehnologiei juridice în finala Global Legal Hackathon

Echipa românească, Legal Shapers, finalista ediției Global Legal Hackathon 2019, a câștigat marele premiu al ediției globale de la New York, în finală din 4 mai, impresionând juriul internațional prin proiectul propus.

Câștigătoare a ediției locale a Global Legal Hackhaton România 2019 organizată de societatea de avocatură Hristescu & Partners în București la finalul lunii februarie, echipa Legal Shapers a impresionat juriul internațional de la New York prin proiectul său inovativ.

Aplicatis Lawrelai (Law related AI), ușor accesibilă prin intermediul Facebook Messenger, este primul consultant juridic de călătorii.

România a concurat la New York alături de alte unsprezece echipe puternice din toate colțurile lumii, echipele finaliste venind din țări precum China, Germania, Australia, Italia, SUA.

<slika-1>

Succesul aplicației Lawrelai în fața juriului internațional este rezultatul muncii echipei Legal Shapers, care a dezvoltat o soluție cu acoperire globală și o componentă gratuită de răspunsuri juridice cu privire la cele mai frecvente situații cu care ne putem confrunta în timpul unei călătorii în străinătate.

În cazul unei urgențe imediate, Lawrelai oferă asistență juridică personalizată contra-cost, punând la dispoziția utilizatorilor consultanță profesională prin intermediul partenerilor locali.

Echipa Legal Shapers, care a reprezentat România în ediția globală din New York este formată din avocații Roxana Pistolea, Roxana Mihaela Căţea, Tudor Colțan și specialiștii IT Petruș Bălașa și Eduard Mirică.

Mădălina Hristescu, partener fondator Hristescu și Asociații, prezentă la ediția finală GLH din New York: “Ne bucură enorm faptul că o echipă românească a reușit să demonstreze forța acestei ediții pe care am simțit-o de la momentul primului pitch de idei din deschiderea evenimentului. Ideea câștigătoare este una extrem de accesibilă, care acoperă însă o zonă de interes extrem de vastă, venind cu soluții atât pentru mediul business, cât și pentru cetățenii obișnuiți, prin reunirea inteligenței juridice și a inteligenței artificiale în același pachet. Promisiunea de la care am pornit, de la prima ediție a GLH în Romania din 2018, a fost să punem la aceeași masă specialiști din domeniul IT, juridic și nu numai, pentru a găsi soluții ale problemelor noastre comune. Iar victoria de la New York a echipei românești, Legal Shapers, ne demonstrează încă o dată capacitatea, creativitatea și potențialul tinerilor români.”

“David Fisher, fondatorul Global Legal Hackthon a declarat: “Felicitări echipei Legal Shapers și întregii Românii! Aplicaţia LAWrelai de servicii de consultanţă juridică pentru turiștii străini a fost foarte deosebită și captivanta. Soluția lor este cel mai bun exemplu al importanţei pe care Global Legal Hackathon o acorda prezentării celor mai noi și creative soluții juridice tehnologice din lume.“

Global Legal Hackathon este o competiție internațională care promovează inovația tehnologică în domeniul juridic la nivel mondial.

