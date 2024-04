Doar șeful discută. Motivul pentru care președintele ANPDCA a mers în Germania, deși putea să trimită pe altcineva

„Eu am fost ieri (joi – n.r.) să mă asigur că fraţii minorului care acum se află în Germania sunt bine îngrijiţi de statul român, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. Alături de directorul DGASPC Gorj, m-am deplasat ieri pentru a mă întâlni cu aceştia. E vorba de un minor de doi ani şi jumătate şi de o minoră opt ani. Am discutat cu asistenţii maternali. Am fost în prezenţa psihologilor. M-am asigurat că ei beneficiază şi vor beneficia în continuare de sprijin din partea psihologilor şi că sunt foarte bine îngrijiţi. Este un dosar instrumentat de DIICOT. DIICOT a fost sesizat de DGASPC, în urma unei solicitări din partea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, venită de la autorităţile de protecţie socială din Germania pentru a furniza mai multe date cu privire la situaţia minorului în cauză din România”, a afirmat Ministra Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, Natalia Intotero, într-o intervenţie telefonică, vineri, la un post de televiziune.

Ea a adăugat că „există mai multe speculaţii în acest sens”, când a fost ntrebată despre existența unei procuri fale și poate şi de implicarea mai multor angajaţi ai statului.

„Ce pot să vă mai spun e că, săptămâna viitoare, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (Rareş-Petru Achiriloaie – n.r.) va efectua o deplasare de urgenţă în Germania, unde va sta de vorbă cu autorităţile germane în vederea repatrierii, într-un timp cât mai scurt, a minorului care acum este în grija lor”, a completat Intotero.

Autorităţile române fac anchetă, după ce o familie din Gorj şi-ar fi vândut unul dintre copii, un băieţel de şase ani, care a fost scos din ţară şi dus în Germania.

Suma pe care părinţii - tatăl alcoolic, iar mama cu probleme psihice – ar fi prmit-o pentru copil este de câteva sute de lei. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Gorj i-a preluat pe ceilalţi doi copii ai familiei, aceştia fiind acum în grija unor asistenţi maternali.

