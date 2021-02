Coșmarul trăit în Mexic de o româncă, mama unui bebeluș: ”Am început să mă panichez”

O româncă a povestit la PRO TV experiența de coșmar pe care a trăit-o recent pe aeroportul din Cancun, Mexic, împreună cu familia sa, în care se aflau atât persoane în vârstă, cât și un copil în vârstă de doar 9 luni.

Georgiana Năstase a explicat în emisiunea ”Vorbește lumea”, difuzată la PRO TV, că în 31 ianuarie avea programată o vacanță în Mexic, unde plănuia să își aniverseze ziua de naștere.

Totul s-a transformat într-un vis urât după ce au ajuns pe aeroportul din Cancun, la oficiul de verificare a pașapoartelor. Fără să li se ofere explicații, au fost trimiși într-o cameră neîncăpătoare, unde se aflau mai mulți cetățeni români.

Mai mult de 100 de români au fost ținuți, fară explicații, de autoritățile mexicane pe Aeroportul Internațional din Cancun. Unii au stat acolo două zile și au dormit pe saltele întinse pe jos, acoperiți cu pături.

Georgiana Năstase spune că a început să intre în panică deoarece avea un copil de 9 luni în brațe și nu înțelegea ce se întâmplă, pentru că nu avea nici cu ce să își hrănească fiica.

Mai mult, a fost amenințată că dacă nu respectă ordinele riscă pedeapsa cu închisoarea.

”Situația mea era disperată și am început să mă panichez în momentul în care am realizat că nu mă ascultă nimeni și că nu am nici măcar cheile de la casă, nu am nici măcar mâncare pentru cea mică. Atât le-am cerut, dați-mi măcar asta. Soțul meu este acolo, nu l-ați lăsat cu mine. Ce se întâmplă? De ce?

Informația pe care o aveam de la ei era că e o alertă de securitate, noi executăm ordine. Nu le-a plăcut că am insista. Atunci am reușit să-l sun pe soțul meu și să-i spun uite care este situația, dacă refuz risc să merg la închisoare. Este ceea ce îmi spun ei. Nu mi-a mai păsat că nu ne lăsau cu telefoanele sau îmi făceau semne, dă telefonul de la ureche, i-am spus nu am ce să fac.

Vă dați seama, să ajungi într-o vacanță, să știi că era vacanța de ziua ta, să se întâmple asta și să n-ai nici măcar dreptul de a pleca decent, de a avea ce să-i dai copilului să mănânce. Nu știam unde voi ajunge!” - spune Georgiana.

După câteva ore, unii cetățeni români, printre care se afla și georgiana cu copilul și mama sa, au început să fie evauați de autorități pe un culoar care ducea spre avion. Atunci au realizat că vor fi forțați să urce în avion, ca să plece din Mexic.

S-a urcat doar ea, copilul și mama sa în avion, fără să știe unde vor ajunge. În acest timp, soțul său și mama acestuia erau în continuare într-o cameră din aeroport.

”Vameșul care ne-a separat știa foarte bine că suntem o familie, doar se vedea că eram o familie. Nu le-a păsat nici măcar o clipă. Pur și simplu, la un moment dat nici măcar nu răspundeau la întrebări. Ei voiau doar să urcăm în avionul respectiv. Și am luat decizia, vă dați seama .. O mamă care are greutatea pe umeri de a nu ști unde ajunge copilul său, dar este amenințată că va ajunge în închisoare sau poate i se va lua copilul ... nici nu se gândește, va pleca fără să știe unde.

Pașapoartele abia am reușit să le recuperăm în momentul în care eram în pragul avionului, pentru că le aveau în mână și nu voiau să ni le dea. Un agent avea biletele, boarding-urile, nu știam nici măcar ce scrie pe boarding-urile noastre. Un alt agent avea pașapoartele.” - a mai spus Georgiana Năstase la Pro TV.

După ore şi chiar zile de teroare şi umilinţe, cei peste 100 de români blocaţi pe Aeroportul Internaţional din Cancun - în urma unor verificări severe impuse de autorităţile de acolo - au fost lăsaţi să intre în Mexic.

Deşi nimeni nu a recunoscut oficial, FBI şi CIA ar fi emis alerte pe numele unor conaţionali şi de aici au pornit problemele. Cinci dintre cei vizaţi au primit interdicţie în Cancun şi au fost trimişi în România.