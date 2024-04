Povestea unei afgane căsătorite la 10 ani, abuzată și forțată să trăiască fără copii. „Dacă respiri, îmi aparții”

La vârsta de 10 ani, când era încă în clasa a treia, Mahtab a fost păcălită de părinți că vor participa la nunta fratelui ei, dar era, de fapt, propria nuntă.

„Familia mea aranjase căsătoria mea cu vărul meu și mă vânduse pentru 40.000 de afgani”, a spus femeia, potrivit The Guardian.

Married at 10, abused and forced to flee without her children: an Afghan woman on life under Taliban

Now in Iran, 26-year-old Mahtab Eftekhar describes facing motherhood at 12 and explains why seeking justice for other women means she no longer fears death https://t.co/m4or6HjCy8 — josephine becker (@joa_becker) April 26, 2024

Durerea de a pierde doi copii

Acesta a fost începutul unui coșmar chinuitor care i-a distrus copilăria și viața de adult.

Doi ani mai târziu, în 2007, la vârsta de 12 ani, a devenit mamă pentru prima dată, dar copilul ei s-a născut prematur și cu handicap și a murit la scurt timp. În anul următor, a născut din nou și a pierdut o altă fiică. Familia soțului ei a refuzat să o ducă la medic atunci când nu se simțea bine, deoarece era o fată, și nu băiatul pe care și-l doreau atât de mult.

„În 2010, când aveam doar 14 ani, s-a născut cea de-a treia fiică a mea. Și ea era bolnavă și avea o greutate sub medie. Era din ce în ce mai slabă pe zi ce trecea, iar pielea ei devenea din ce în ce mai galbenă. Abuzurile neîncetate din partea soțului meu pentru nenorocirile pe care le tot aduceam familiei m-au lăsat epuizată, dar teama de a-mi pierde copilul mi-a dat puterea de a fugi în casa mamei mele din Kabul. După luni de tratament la un spital public, fiica mea s-a vindecat de icter”, a povestit afgana.

„Dacă respiri, îmi aparții mie”

După ce a părăsit spitalul, Mahtab nu a vrut să se mai întoarcă în Helmand și a ajuns la un compromis și soțul ei și el a fost convins să locuiască cu ea si fiica ei în Kabul. În 2019 a devenit din nou mamă și a născut un băiat.

„Am crezut că mutarea departe de familia lui, care îl încurajase să mă maltrateze, ar putea pune capăt abuzurilor fizice și psihice, dar acestea au continuat fără încetare. Teama de a-mi pierde copiii m-a împiedicat să plec sau să cer divorțul. Kabulul reprezenta un nou început și oportunități mai bune, în special pentru fiica mea, Zahra, care a început să meargă la școală. Din acel moment, principala mea preocupare s-a îndreptat către educația ei. Învățam alături de ea, îi citeam lecțiile înainte de a i le preda în fiecare seară”, povestește tânăra.

În această perioadă, abuzurile din partea soțului s-au înrăutățit. Pe măsură ce se educa cu privire la drepturile ei ca femeie prin intermediul mass-media și citind cărți, a încercat de mai multe ori să ceară divorțul. De fiecare dată, familia ei și soțul au amenințat-o că îi vor lua copiii și o vor ucide.

„Dacă respiri, îmi aparții mie; altfel, aparții pământului", i-a spus el.

„După ce talibanii au recâștigat puterea, fiicei mele i s-a interzis, de asemenea, să meargă la școală. Pe măsură ce abuzurile fizice și verbale din partea soțului meu se intensificau, am depus o plângere oficială la secția de poliție a talibanilor, în care am detaliat abuzurile și modul în care am fost forțată să mă căsătoresc ca un copil. Când soțul meu a aflat despre acest lucru, mi-a dus copiii în Helmand și mi-a cerut să renunț la caz dacă vreau să trăiesc din nou cu ei”, mai spune ea.

Bătută pentru că și-a văzut copiii

Despărțită mai multe zile de copii, tânăra afgană a decis să meargă la Helmed pentru a se vedea cu fiica ei. Dar pe drumul de întoarcere, talibanii au forțat-o să coboare din vehicul cu copiii ei și au fost duși la poliție.

„În loc să mă ajute, m-au bătut și m-au abuzat verbal pentru că am călătorit singură. La început, nu le-am spus nimic, dar apoi i-am văzut pe soțul meu și pe familia sa la secția de poliție și am înțeles că mă denunțaseră talibanilor. Mama soțului meu m-a lovit cu o piatră și m-a acuzat de adulter și de abandonarea casei și a responsabilităților mele. Am încercat să mă apăr și le-am spus talibanilor despre plângerea și cererea mea de divorț. Mi-am pledat nevinovăția în fața autorităților de la secție, dar acestea nu m-au ascultat. Mă judecaseră deja vinovată fără nicio dovadă. Ca pedeapsă, m-au bătut cu muștiucuri de pușcă, țevi de plastic și bice”, mai povestește afgana.

Ce a însemnat divorțul

Teama de talibani a făcut-o pe Mahtab Eftekhar să se întoarcă la familia soțului ei, care i-a promis că va divorța de ea, dar fiul va rămâne la el.

Clericii talibani au judecat-o și i-au spus cp a pierdut drepturile la mahr (zestre) și la custodia fiului ei de cinci ani, din cauză că ea a depus cererea de divorț.

„Mahr se referă la banii sau bunurile date de soț soției sale. Este considerată proprietatea exclusivă a soției, pe care o poate folosi pentru a se întreține în timpul căsătoriei sau după divorț. Am cerut ajutorul poliției talibane, dar de fiecare dată au refuzat. În schimb, m-au acuzat de adulter și m-au biciuit ca pedeapsă”, a mai spus ea.

Divorțul a fost finalizat în 2023, iar de atunci afgana de 26 de ani luptă pentru drepturile femeilor. La scurt timp după divorț, soțul a mers la Kabul împreună cu fiul lor pentru a o vizita, dar scopul a fost altul, acela de a o răpi pe fată.

„Nu mi-am mai văzut niciunul dintre copii de atunci. Întoarcerea la Helmand m-ar putea costa viața, pentru că am demonstrat și am vorbit împotriva talibanilor de atâtea ori. Am rămas fără niciun motiv să trăiesc. Nimeni nu mi-ar fi închiriat un apartament din cauza faptului că eram singură și singură și nu puteam lucra, deoarece femeilor le erau interzise locurile de muncă. Așa că mi-am lăsat deoparte toate lucrurile – și durerea pierderii copiilor – și am plecat în Iran”, povestește tânăra de 26 de ani.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: