Eugen Mîrtz, discipolul lui Gregorian Bivolaru, a fost reținut. Primele declarații după audieri

Procurorii DIICOT îl suspectează că își racola elevele, le îndepărta de familie, apoi le obliga să filmeze scene pornografice pentru site-uri de adulți.

Una dintre victime le-a spus anchetatorilor că bărbatul, care se recomanda drept maestru spiritual, a violat-o în timp ce era inconștientă.

Acesta, dar și cei patru indivizi, sunt cercetați așadar pentru viol și trafic de persoane. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional.

Reporter: Ce le-ai făcut fetelor? Aţi violat una dintre victime?

Eugen Mîrtz: „Nu, nu.”

Reporter: De câte fete aţi profitat?

Eugen Mîrtz: „Niciuna, zero. Nu sunt vinovat de nimic, este o acţiune de discreditare a practicii yoga în România şi eu am fost ţinta pentru că am avut cele mai multe misiuni. Cred că mă confundaţi cu altcineva.”

Eugen Mîrtz, considerat discipol al lui Gregorian Bivolaru, a fost audiat mai bine de două ore joi seara, la sediul DIICOT din Capitală. La final, procurorii au decis reținerea sa - dar și a celor patru complici - pentru 24 de ore.

Asta după ce polițiștii și procurorii DIICOT au făcut percheziţii la 13 adrese din Capitală. În apartamentele controlate de bărbatul trecut de 60 de ani ar fi fost găzduite cel puțin opt femei, pe care le manipula să producă filmări cu conținut sexual explicit pentru site-urile de adulți. Anchetatorii au găsit mai multe calculatoare, camere web, lumini de studio și jucării sexuale.

O parte dintre victime erau adăpostite într-un bloc de pe Calea Ferentari din Capitală, unde liderul grupării are trei apartamente, două dintre ele fiind închiriate. Victimele erau îndoctrinate și izolate atât de familie cât și de societate, fiind convinse că familia și prietenii reprezintă răul din viața lor. De asemenea, într-un astfel de apartament, una dintre fete a fost și violată în 2019 de către liderul grupării, apoi a fost convinsă să nu meargă la poliție.

Procurorii susțin că suspectul a profitat de faptul că victima - care acum are 36 de ani - se afla sub influența alcoolului.

Eugen Mîrtz i-a inoculat victimei ideea că astfel ,,a salvat-o de la moarte, deblocându-i o chakră ce controlează punctele vitale”.

Victima, care a ajuns să sufere de depresie, spun anchetatorii, a depus în cele din urmă plângere împotriva bărbatului.

Reporter: Cum vă simțiți acum?

Victimă: „Acuma sunt bine. Aș vrea să vorbesc mai târziu despre chestiile astea, acum aș vrea să dorm…"

Anchetatorii spun că victimele au fost îndepărtate de familie.

Stenogramele procurorilor- Discuție între Eugen Mîrtz și victimă:

„Te rog, față de mama ta să nu ai bun simț!... Să nu ai umilință față de mama ta, pentru că mama ta nu e Dumnezeu! (…) Numai Dumnezeu cel unic și adevărat merită supunerea și umilința ta, înțelegi?! Mama ta e un om rătăcit, înțelegi?! Care dacă se obrăznicește, îi dai peste nas!”

Vecină: „De când ne-am mutat aici este o întreaga nebunie. Este un du-te vino continuu. Este o gălăgie continuă. Am încercat fără succes să vorbim cu el."

Bărbatul este cunoscut pentru conferințele de yoga susținute în țară și în străinătate. De altfel, victimele ar fi fost racolate chiar în sala de yoga pe care o deține în Sectorul 4 al Capitalei.

Martor: „Ar fi din mișcarea asta pe care a creat o Bivolaru spirituală de integrare în absolut, zice lumea că ar fi unul din locotenenții lui, așa se aude"

Pe WhatsApp, suspecții ar fi creat un „grup de lucru" denumit "Ganesha", unde victimele erau puse să anunțe când începeau și când încheiau activitatea de video chat, pentru că membrii grupului să țină o evidență a orelor lucrate. Și ar fi strâns aproape 1 milion și jumătate de euro din încasările de la firmele de videochat.

Eugen Mîrtz şi complicii săi sunt cercetaţi acum pentru viol, trafic de persoane și constituirea unui grup infracțional organizat. Între timp, Gregorian Bivolaru a fost arestat anul trecut în Franța, alături de 40 de membri ai unei secte. El este acuzat de trafic de persoane, viol, răpire și constituirea unui grup infracțional organizat.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: