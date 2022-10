A apărut calendarul pe 2023 cu Paige Spiranac, cea mai sexy femeie din lume. GALERIE FOTO

Zeița golfului, Paige Spiranac, desemnată în acest an cea mai sexy femeie din lume de către revista Maxim, a lansat primul său calendar, pentru 2023.

“Acesta a fost un proiect foarte special pentru mine. Am găsit locația, am stilizat fiecare look, mi-mi-am aranjat singură părul și machiajul, iar cea mai bună parte este că mama a făcut fiecare fotografie. Eram doar noi două. Sper să vă placă calendarul și toată munca grea pe care o depunem în el!”, a scris Paige Spiranac pe Facebook.

Fosta jucătoare de golf a fost desemnată cea mai sexy femeie din lume de revista Maxim în luna iunie a acestui an.

"Sunt atât de onorat să fiu numită cea mai sexy femeie în viață de către Maxim anul acesta! Când am primit apelul, i-am tot întrebat: 'Sunteți siguri?' pentru că eram cu adevărat în neîncredere”, a spus ea după ce a aflat că urmează să apară pe coperta celebrei reviste.

După acest moment, popularitatea lui Paige a crescut substanțial, în prezent ajungand la 3,6 milioane de urmăritori pe Instagram.

