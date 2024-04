Procesul istoric al lui Donald Trump. Fostul președinte, acuzat că a încercat să "corupă" alegerile din 2016. Cum se apără

La New York a început, sâmbătă, procesul istoric în care Donald Trump e acuzat că a făcut plăți ilegale ca să ascundă o aventură amoroasă cu o vedetă din filmele pentru adulți.

Trump devine astfel primul fost preşedinte american judecat penal. Procurorii americani spun că faptele reprezintă „fraudă electorală”, întrucât le-a ascuns alegătorilor informații importante, înaintea scrutinului din 2016.

Pe de altă parte, și fostul președinte îi acuză pe procurori că îi subminează campania, întrucât e forțat să stea la tribunal în loc să participe la mitinguri.

Donald Trump, candidat la președinție: „Sunt considerat favorit la câștigarea președinției, îl înving pe Biden, i-am învins pe toți candidații republicani, am nominalizarea republicană și ei încearcă să-mi distrugă campania... Pentru ce? Pentru bani plătiți unui avocat.”

Manevre ilegale

Chiar aceste plăți - în valoare de 130.000 de dolari - fac obiectul procesului. Donald Trump e acuzat că a încercat să cumpere tăcerea starletei porno Stomy Daniels, cu care ar fi avut o relație amoroasă, chiar la începutul căsniciei cu Melania. Se întâmpla pe finalul campaniei prezidențiale din 2016, care i-a adus lui Trump victoria.

Michael Cohen - avocatul lui Trump la acea vreme - ar fi intermediat plățile și este acum martorul cheie al procurorilor.

Gloria Pazmino, corespondent CNN: „Procurorii susțin că Trump a pus la cale manevre ilegale pentru a influența alegerile prezidențiale din 2016 și spun că au dovezi că Trump se face vinovat de 34 de capete de acuzare privind falsificarea de documente contabile”.

Acum, aflat din nou în cursa pentru Casa Albă, Donald Trump susține că e nevinovat și neagă că ar fi avut de-a face cu Stormy Daniels.

Donald Trump, candidat la președinție: „Plățile către un avocat se numesc taxe legale. Cum altfel să le numești?”

Trump: „Eu nu am greșit cu nimic”

În plus, Trump ar fi colaborat îndeaproape cu șeful publicației National Inquirer. Acesta cumpăra drepturile de difuzare a unor știri compromițătoare pe care apoi le ținea la sertar.

Michael R. Sisak, analist The Associated Press: „Procurorii spun că e vorba de o interferență în alegeri, de o încercare de a le ascunde votanților informații. Avocatul lui Trump, Todd Blanche, a spus că nu e ilegal să încerci să influențezi procesul electoral. În plus, tot el la spus că Trump nu a acționat din interes politic, ci pentru a-și proteja reputația și familia”.

Trump spune că democrații au fabricat procesul pentru a-i pune bețe în roate.

Donald Trump, candidat la președinție: „E nedrept, judecătorul este părtinitor. Eu nu am greșit cu nimic. Publicul înțelege că ce se întâmplă aici e o vânătoare de vrăjitoare”.

Donald Trump și-a anunțat intenția de a se apăra și ar putea depune mărturie în cadrul procesului care ar putea dura între șase și opt săptămâni. Prin urmare, votanții americani ar avea șanse să ia în calcul și verdictul în acest caz, când vor merge la urne, în noiembrie. Până acum, cele 88 de acuzații care i se aduc lui Trump în diverse instanțe federale și de stat nu au făcut decât să-i crească popularitatea.

