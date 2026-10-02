Contează însă ce parte a plantei alegi, cât pui și în ce moment o adaugi, pentru ca aroma să completeze legumele, nu să le acopere gustul.

De ce se pune țelină la murături

Țelina se pune în murături mai ales pentru gust și aromă. Frunzele de țelină sunt folosite alături de mărar, dafin, vișin, leuștean, usturoi sau cimbru și dau saramurii un miros plăcut și un gust mai bogat. Țelina apare des în rețetele românești de murături, mai ales la gogonele, castraveți, gogoșari și murături asortate. De exemplu, într-o rețetă de gogonele murate se folosesc trei frunze de țelină la un borcan de 3 litri.

La castraveții murați, frunzele de țelină pot fi puse atât pe fundul borcanului, cât și deasupra legumelor, împreună cu mărar, cimbru și alte plante aromatice. Țelina nu este folosită în primul rând pentru a păstra murăturile tari, ci mai ales pentru aroma și gustul pe care le dă saramurii și legumelor.

Ce aromă dă țelina murăturilor

Țelina are o aromă puternică, proaspătă, vegetală și ușor condimentată, care se simte atât în saramură, cât și în legumele murate. Frunzele de țelină sunt folosite tocmai pentru acest gust aparte. Aroma lor se simte chiar și atunci când sunt puse împreună cu usturoi, mărar, cimbru, piper sau foi de dafin.

Țelina nu trebuie să acopere gustul legumelor. Rolul ei este să dea saramurii o aromă mai bogată și acel parfum specific murăturilor tradiționale. Frunzele de țelină dau murăturilor un parfum intens și un gust ușor condimentat, motiv pentru care sunt folosite des la castraveți, gogonele, gogoșari și murături asortate.

Ce parte a țelinei se folosește

La murături se folosesc cel mai des frunzele și tulpinile de țelină. Acestea se spală bine și se pot pune direct în borcan sau în butoi. Frunzele pot fi folosite împreună cu tulpina, fără să fie nevoie să le separi. Ele sunt puse mai ales pentru aromă. În unele rețete se folosește și rădăcina de țelină. Aceasta se taie în felii sau bucăți și se așază printre legume. La castraveți sau la murăturile asortate pot fi folosite atât frunzele și tulpinile, cât și rădăcina.

La ce murături se potrivește țelina

Țelina se folosește în multe rețete de murături. Se potrivește mai ales la gogonele, castraveți și murături asortate. La gogonele, frunzele de țelină sunt puse de obicei împreună cu hrean, piper și boabe de muștar. La castraveții murați se pot folosi atât frunzele, cât și rădăcina de țelină.

În murăturile asortate, țelina poate fi pusă alături de:

· castraveți;

· gogonele;

· conopidă;

· varză;

· morcovi;

· sfeclă;

· ardei;

· gogoșari.

Țelina poate fi folosită atât la murăturile în saramură, cât și la cele în oțet. Cel mai des, țelina se pune la castraveți, gogonele și murături asortate, dar merge bine și cu conopidă, varză, gogoșari sau alte legume puse la murat.

Când se adaugă țelina în borcan

Țelina se pune în borcan înainte de turnarea saramurii sau a lichidului cu oțet, în același timp în care sunt așezate legumele și celelalte ingrediente aromatice. Frunzele și tulpinile de țelină pot fi puse în mai multe locuri. O parte poate fi așezată pe fundul borcanului, înainte de legume. Acolo poate fi combinată cu mărar, cimbru, hrean, usturoi sau frunze de vișin.

Alte frunze de țelină pot fi puse printre straturile de legume. În acest fel, aroma se răspândește mai bine în borcan și ajunge la mai multe dintre legumele puse la murat. La final, după ce borcanul este umplut, se mai pot pune câteva frunze sau o tijă de țelină deasupra legumelor. Abia după aceea se toarnă saramura sau lichidul cu oțet.

Acest mod de așezare este folosit la gogonele, castraveți, gogoșari și murături asortate. Țelina poate fi pusă pe fund, între legume și la suprafață, în funcție de rețetă. Important este ca țelina să fie adăugată înainte de lichidul de conservare, astfel încât frunzele și tulpinile să stea împreună cu legumele și să își lase aroma în saramură.

Ce alte ingrediente se folosesc pentru murături aromate

Pe lângă țelină, în murături se pot pune mai multe ingrediente care dau gust și aromă. Cele mai întâlnite sunt mărarul, cimbrul, hreanul, usturoiul, piperul boabe, boabele de muștar, foile de dafin, ardeiul iute și frunzele de vișin. Mărarul uscat este folosit foarte des la castraveți, gogonele și murături asortate. Pot fi puse atât florile, cât și tulpinile mai groase.

Hreanul are un gust puternic și ușor iute. Se poate pune pe fundul borcanului, printre legume sau deasupra lor. Usturoiul dă saramurii o aromă mai intensă și este folosit mai ales la castraveți, gogonele și murături asortate. Cimbrul se combină bine cu țelina și mărarul, iar piperul boabe și boabele de muștar completează gustul saramurii. Foile de dafin dau o aromă puternică și pot fi puse direct în borcan sau în lichidul pregătit pentru murături.

Pentru un gust mai picant se poate adăuga ardei iute. Se mai pot folosi și frunze de vișin, ceapă, iar în unele rețete apar și ienibahar, mere sau gutui. Aceste ingrediente pot fi combinate diferit, în funcție de legumele puse la murat și de gustul dorit.