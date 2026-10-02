"În noaptea de 1 spre 2 octombrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat noi atacuri cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în zona de nord a judeţului Tulcea. În jurul orei 5:00, a fost raportată căderea unui obiect, posibil o dronă aeriană, în zona localităţii Plauru, judeţul Tulcea, urmată de producerea unui incendiu, fără a produce victime sau pagube materiale", a precizat MApN, într-un comunicat de presă, potrivit Agerpres.

Conform sursei citate, o autospecială IGSU şi echipe ale MApN au fost direcţionate către locul evenimentului, pentru stingerea incendiului produs.

Zona a fost securizată, urmând ca echipe specializate ale MApN să efectueze cercetări la faţa locului.

"Precizăm faptul că sistemele radar ale Ministerului Apărării Naţionale nu au raportat nicio pătrundere neautorizată în spaţiul aerian naţional în cursul nopţii trecute. Situaţia este în dinamică şi vom reveni cu detalii pe măsură ce acestea vor fi disponibile", a menţionat MApN.